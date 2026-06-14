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O Arsenal estaria "trabalhando na contratação" do astro marroquino da Copa do Mundo, Ayyoub Bouaddi, enquanto o Lille pede € 70 milhões
O Arsenal intensifica a busca pelo jovem prodígio da Ligue 1
O Arsenal teria feito uma proposta concreta para contratar Bouaddi, na tentativa de superar os grandes clubes europeus na disputa por um dos talentos mais promissores do futebol mundial. O jogador de 18 anos tornou-se o principal alvo do clube do norte de Londres, com relatos recentes indicando que os campeões da Premier League estão prontos para acelerar seus planos.
De acordo com a Sky Sports Suíça, o Arsenal vem trabalhando ativamente em uma negociação para contratar Bouaddi há vários meses, e os campeões da Premier League mantêm contato regular com a equipe do meio-campista desde janeiro do ano passado. A longa missão de observação evoluiu agora para uma busca formal, à medida que o jovem prova seu valor no maior palco de todos.
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A proposta de Arteta ao jogador da seleção marroquina
Diz-se que Arteta é um grande admirador do perfil técnico e da versatilidade do jovem jogador no meio-campo. A reportagem acrescenta que o Arsenal deixou claro para Bouaddi e seus representantes que ele seria considerado, desde o início, uma peça importante do elenco de Arteta. Espera-se que essa perspectiva de jogar na equipe principal seja um fator determinante no processo de decisão do jogador.
A jogada estratégica de envolver o jogador imediatamente parece ter valido a pena nas fases iniciais das negociações. A mensagem do Arsenal teria “tocado” Bouaddi, e o jogador da seleção marroquina manifestou interesse na possibilidade de uma transferência para o Arsenal. No entanto, garantir sua contratação exigirá superar um obstáculo financeiro significativo imposto por seu clube atual.
O Lille definiu o preço de venda da estrela da Copa do Mundo
Com suas atuações pela seleção marroquina chamando a atenção mundial, o Lille não tem pressa em vender seu valioso jogador por um preço baixo. Novas negociações entre o Arsenal e Bouaddi já estão agendadas para depois da Copa do Mundo, enquanto o Lille exige uma taxa de transferência de € 70 milhões (£ 60,4 milhões) pelo meio-campista. O clube francês está ciente de que o valor do jogador pode continuar a subir à medida que o torneio avança na América do Norte.
Bouaddi foi um dos destaques no empate de 1 a 1 do Marrocos contra o Brasil na estreia, segurando o ritmo contra alguns dos meio-campistas mais consagrados do mundo. De todos os meio-campistas centrais em campo, Bouaddi foi quem demonstrou maior maturidade no controle de bola pelo Marrocos.
- AFP
A concorrência de Paris à medida que a disputa se acirra
O Arsenal não é o único clube interessado em contratar o jogador de 18 anos neste verão. Há, segundo relatos, forte concorrência do Paris Saint-Germain, mas o fato de o clube francês atuar na Ligue 1 pode jogar a favor do time inglês, já que o Lille provavelmente relutaria em vender o jogador a um rival direto. O Chelsea, por sua vez, é outro clube que tem sido associado ao jogador.