O Arsenal teria feito uma proposta concreta para contratar Bouaddi, na tentativa de superar os grandes clubes europeus na disputa por um dos talentos mais promissores do futebol mundial. O jogador de 18 anos tornou-se o principal alvo do clube do norte de Londres, com relatos recentes indicando que os campeões da Premier League estão prontos para acelerar seus planos.

De acordo com a Sky Sports Suíça, o Arsenal vem trabalhando ativamente em uma negociação para contratar Bouaddi há vários meses, e os campeões da Premier League mantêm contato regular com a equipe do meio-campista desde janeiro do ano passado. A longa missão de observação evoluiu agora para uma busca formal, à medida que o jovem prova seu valor no maior palco de todos.