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O Arsenal estaria considerando uma contratação no mercado de verão do atacante Anthony Gordon, do Newcastle
Arteta identifica Gordon como alvo principal
Segundo o TEAMtalk, Arteta estaria interessado em dar mais velocidade e objetividade ao seu ataque, já que os Gunners buscam manter seu status de favoritos ao título da Premier League. O time do norte de Londres está em busca de um jogador de alto nível para impulsionar Gabriel Martinelli e Leandro Trossard na ala esquerda. Gordon, que se estabeleceu como um dos alas mais eficazes da Premier League desde que se transferiu para o St James' Park, se encaixa no perfil do jogador jovem, ambicioso e tecnicamente talentoso que o Arsenal tem priorizado nos últimos anos.
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O dilema financeiro do Newcastle
Gordon tornou-se um dos favoritos da torcida do Newcastle graças à sua incansável corrida e contribuições para os gols, mas a atração de mais uma temporada na Liga dos Campeões e a possibilidade de disputar o título no Emirates Stadium podem ser fatores decisivos. Embora o Newcastle relute em perder um de seus jogadores mais influentes, a batalha em curso do clube contra as Regras de Lucro e Sustentabilidade (PSR) da Premier League pode complicar a situação. Os Magpies já tiveram que lidar com margens financeiras apertadas, e uma oferta substancial por Gordon pode ser difícil de ignorar se precisarem equilibrar as contas. Acredita-se que estejam em andamento discussões internas no Arsenal sobre a viabilidade de uma negociação que provavelmente exigiria uma quantia enorme de transferência.
Uma escolha tática perfeita para os Gunners
Do ponto de vista tático, a pressão agressiva de Gordon e sua capacidade de superar os defensores em situações de um contra um se encaixam perfeitamente no sistema de alta intensidade de Arteta. Sua experiência na Premier League é outra grande vantagem para o Arsenal, que busca jogadores capazes de entrar em campo e dar o seu melhor imediatamente, sem precisar de um período de adaptação à primeira divisão inglesa. O ex-jogador do Everton demonstrou que consegue ter um bom desempenho em jogos importantes, uma característica que o Arsenal valoriza muito em sua busca por diminuir a diferença para o Manchester City.
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Disputa pela contratação do craque inglês
O Arsenal não é o único clube a acompanhar a situação de Gordon, já que o Liverpool também havia demonstrado interesse no jogador de 25 anos. No entanto, os Gunners esperam ganhar vantagem sobre seus rivais apresentando um projeto claro, no qual Gordon teria um papel de destaque em um dos elencos mais jovens e empolgantes da Europa. Qualquer possível transferência provavelmente ocorreria na janela de transferências do verão, e não em janeiro, dada a relutância do Newcastle em vender jogadores no meio da temporada.