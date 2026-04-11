O Arsenal estaria considerando uma contratação no mercado de verão do atacante Anthony Gordon, do Newcastle

Gordon tornou-se um dos favoritos da torcida do Newcastle graças à sua incansável corrida e contribuições para os gols, mas a atração de mais uma temporada na Liga dos Campeões e a possibilidade de disputar o título no Emirates Stadium podem ser fatores decisivos. Embora o Newcastle relute em perder um de seus jogadores mais influentes, a batalha em curso do clube contra as Regras de Lucro e Sustentabilidade (PSR) da Premier League pode complicar a situação. Os Magpies já tiveram que lidar com margens financeiras apertadas, e uma oferta substancial por Gordon pode ser difícil de ignorar se precisarem equilibrar as contas. Acredita-se que estejam em andamento discussões internas no Arsenal sobre a viabilidade de uma negociação que provavelmente exigiria uma quantia enorme de transferência.