O Arsenal está pronto para gastar! O campeão da Premier League prepara uma oferta de 34,5 milhões de libras por um ponta, o que não afetará os planos de contratar Morgan Rogers, do Aston Villa

O ponta marcou 43 gols em duas temporadas pelo Club Brugge, consolidando-se como um dos jogadores de ataque mais produtivos da Bélgica. Antes disso, ele teve uma campanha prolífica na temporada 2023-24 pelo Fortuna Düsseldorf, marcando 22 gols na segunda divisão alemã.

Tzolis assinou um novo contrato com o Club Brugge em 2025, válido até 2029, mas o Arsenal ainda está explorando a possibilidade de trazê-lo para o norte de Londres neste verão. Mikel Arteta está determinado a reforçar suas opções de ataque após a derrota do Arsenal na final da Liga dos Campeões para o Paris Saint-Germain. A equipe de contratações do clube está focada em garantir que o elenco continue evoluindo, em vez de ficar estagnado após o sucesso nacional.