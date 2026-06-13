Getty
Traduzido por
O Arsenal está pronto para gastar! O campeão da Premier League prepara uma oferta de 34,5 milhões de libras por um ponta, o que não afetará os planos de contratar Morgan Rogers, do Aston Villa
O Arsenal intensifica a busca por reforços para o ataque
O Arsenal está considerando uma contratação do ponta do Brugge, Tzolis, na tentativa de reforçar o ataque do time após a conquista da Premier League, segundo o The Athletic. Acredita-se que o jogador de 24 anos, que integra a seleção grega, esteja disponível por cerca de € 40 milhões (£ 34,5 milhões/$ 46,3 milhões). Os Gunners veem a negociação como uma oportunidade à parte, e ela não afetará seu interesse contínuo no atacante Rogers, do Villa, nem em outros alvos para o ataque.
- (C)Getty Images
Os números de Tzolis chamaram a atenção do Arsenal
O ponta marcou 43 gols em duas temporadas pelo Club Brugge, consolidando-se como um dos jogadores de ataque mais produtivos da Bélgica. Antes disso, ele teve uma campanha prolífica na temporada 2023-24 pelo Fortuna Düsseldorf, marcando 22 gols na segunda divisão alemã.
Tzolis assinou um novo contrato com o Club Brugge em 2025, válido até 2029, mas o Arsenal ainda está explorando a possibilidade de trazê-lo para o norte de Londres neste verão. Mikel Arteta está determinado a reforçar suas opções de ataque após a derrota do Arsenal na final da Liga dos Campeões para o Paris Saint-Germain. A equipe de contratações do clube está focada em garantir que o elenco continue evoluindo, em vez de ficar estagnado após o sucesso nacional.
Por que o Arsenal vê Tzolis como uma opção atraente
Tzolis não é um desconhecido no futebol inglês. Ele se juntou ao Norwich City em 2021 e disputou 14 partidas da Premier League, embora tenha enfrentado dificuldades para garantir uma vaga no time titular antes de reconstruir sua carreira com passagens pelo FC Twente e pelo Brugge.
O interesse do Arsenal surge após uma tentativa de contratação do ponta da Juventus, Kenan Yildiz, não ter avançado, com o clube italiano deixando claro que o jogador da seleção turca não estava disponível para transferência. Tzolis surgiu, então, como uma opção alternativa capaz de garantir gols e assistências pela ala esquerda.
O ponta grego marcou 17 gols e deu 23 assistências no campeonato na última temporada e pode atuar em toda a linha de frente. Sua versatilidade, eficiência e experiência na Liga dos Campeões reforçaram seu apelo, enquanto o Arsenal avalia maneiras de renovar sua rotação ofensiva.
- AFP
O Arsenal continua trabalhando na contratação de vários alvos para o ataque
Espera-se que o Arsenal continue estudando a contratação de Tzolis, ao mesmo tempo em que busca outros reforços para o ataque, incluindo Rogers. À medida que a janela de transferências de verão avança, os Gunners buscarão aumentar a competitividade e a produtividade no terço final do campo, enquanto se preparam para defender o título da Premier League.