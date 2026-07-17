Getty Images
Traduzido por
O Arsenal está prestes a contratar a goleira espanhola Misa Rodríguez, que quebrou o recorde do Real Madrid, para disputar a posição com Daphne van Domselaar e Anneke Borbe, após já ter fechado contrato com uma jovem goleira muito promissora
Misa Rodriguez deve se juntar ao Arsenal após deixar o Real Madrid
Embora a maioria das principais jogadoras sem contrato nesta janela de transferências de verão já tenha sido contratada, Misa é uma das melhores que ainda restam no mercado, após deixar o Real Madrid ao final de seis temporadas de destaque no clube.
Nesse período, a goleira espanhola foi a titular do Las Blancas e acumulou um recorde de 215 partidas em todas as competições, enquanto a equipe — formada apenas em 2020 — se consolidou como uma das melhores da Espanha e da Europa, com participações regulares na Liga dos Campeões, embora a espera pelo primeiro título importante continue.
Demorou algum tempo para que surgissem notícias sobre o próximo capítulo da carreira de Misa, já que sua saída do Real Madrid foi anunciada em 10 de junho, mas tudo indica agora que ela irá para o Arsenal. A COPEfoi a primeira a divulgar a notícia na quinta-feira.
- Getty Images
Muita concorrência entre os goleiros do Arsenal
Seria uma jogada interessante para Misa, já que o elenco de goleiras do Arsenal já é muito forte. Van Domselaar, a goleira titular da seleção holandesa, tem sido a primeira opção dos Gunners, na maior parte do tempo, desde que chegou ao norte de Londres vinda do Aston Villa em 2024. Na última temporada, Borbe também se mostrou uma opção muito competente, chegando até a ser titular à frente da holandesa em algumas ocasiões, aproveitando as oportunidades durante a ausência da companheira por lesão, após ter sido contratada do Wolfsburg no verão passado.
Havia a necessidade de contratar uma terceira goleira nesta janela de transferências. O Arsenal contratou Barbora Votikova por empréstimo em janeiro, depois que uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) sofrida por Manuela Zinsberger em outubro reduziu a profundidade do elenco na posição — algo que se tornou um problema específico pouco antes do Natal, quando Van Domselaar ficou fora de ação. Zinsberger deixou o clube no final da última temporada, quando seu contrato expirou, assim como a goleira formada na base Naomi Williams, enquanto Votikova retornou ao seu clube de origem, o Slavia Praga.
No entanto, com Van Domselaar, Borbe e Misa, os Gunners teriam três goleiras, todas capazes de serem titulares, e pelo menos duas que esperariam ter tempo de jogo, especialmente em um ano de Copa do Mundo. Van Domselaar deve ir para o Brasil no ano que vem como titular da seleção holandesa, enquanto Misa terá como meta, no mínimo, integrar a seleção espanhola, na esperança de disputar com Cata Coll, do Barcelona, a vaga de goleira titular.
Vale destacar que, ao não conseguir minutos no Real Madrid no início da última temporada, Misa foi deixada de fora pela técnica da La Roja, Sonia Bermúdez. Ela não vai querer que isso se repita, pois isso poderia fazer com que ela perdesse a Copa do Mundo.
O Arsenal também fechou a contratação do jogador da seleção juvenil da Dinamarca
Os rumores envolvendo Misa surgem justamente no momento em que o Arsenal contratou outra goleira: a promissora Isabella Damm, jogadora da seleção juvenil da Dinamarca. A jogadora de 18 anos ingressou no Brøndby em 2021 e passou pelas categorias de base do clube até fazer sua estreia no time principal em outubro passado, aos 17 anos. Isso aconteceu durante a temporada 2025-26, na qual ela foi presença constante nas escalações do Brøndby, enquanto o clube terminou em segundo lugar na A-Liga e garantiu uma vaga nas eliminatórias da Liga dos Campeões.
Depois de passar um período em teste com os Gunners na última temporada, a transferência de Damm para o Arsenal foi anunciada na manhã desta sexta-feira, poucas horas após surgirem os rumores envolvendo Misa. Ao comentar o anúncio, a jogadora da seleção sub-19 da Dinamarca disse: “Estou muito orgulhosa de me juntar ao Arsenal e mal posso esperar para começar. O Arsenal é um grande clube e estou animada para me desenvolver como jogadora e como pessoa aqui, além de ajudar o clube a conquistar mais sucesso. Já tive a experiência de treinar aqui antes e sei que o ambiente aqui é o ideal para eu evoluir.”
Clare Wheatley, diretora de futebol feminino do Arsenal, citou Damm como uma jogadora que o clube “vem acompanhando há algum tempo” e que “acreditam ser uma das melhores jovens goleiras da Europa em sua faixa etária”. Já a técnica do Arsenal, Renee Slegers, descreveu a jogadora de 18 anos como uma goleira “empolgante”, “com uma base sólida para se desenvolver”. “Sua habilidade técnica, serenidade e coragem já são evidentes, e ela tem um grande potencial de crescimento e evolução”, acrescentou ela.
- Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images
Mais negociações pela frente na movimentada janela de transferências do Arsenal
Até agora, tem sido uma janela de transferências de verão maravilhosa para o Arsenal. Os Gunners resolveram a falta de profundidade no meio-campo com as contratações de Georgia Stanway e Geraldine Reuteler, trouxeram mais variedade ao ataque com as contratações de Selina Cerci e Lisa Baum, além de terem recrutado uma jogadora genuinamente de nível mundial na lateral Ona Batlle.
Damm chega como a sexta contratação do clube neste verão, e qualquer contratação de Misa elevaria esse número para sete. Mas será que isso poderia ser seguido — ou precedido — por mais uma saída de goleira do clube? Se Van Domselaar, Borbe e Misa quiserem tempo de jogo na próxima temporada, é de se imaginar que isso tenha que acontecer.
Ou, considerando as lesões sofridas nessa posição na última temporada, Misa seria simplesmente uma opção adicional? Van Domselaar passou por uma cirurgia no final de maio, o que a forçou a perder a concentração da seleção holandesa em junho. Não foram fornecidos mais detalhes sobre o assunto, além do fato de que se tratou de um procedimento agendado.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.