O Arsenal está prestes a contratar a goleira espanhola Misa Rodríguez, que quebrou o recorde do Real Madrid, para disputar a posição com Daphne van Domselaar e Anneke Borbe, após já ter fechado contrato com uma jovem goleira muito promissora

Seria uma jogada interessante para Misa, já que o elenco de goleiras do Arsenal já é muito forte. Van Domselaar, a goleira titular da seleção holandesa, tem sido a primeira opção dos Gunners, na maior parte do tempo, desde que chegou ao norte de Londres vinda do Aston Villa em 2024. Na última temporada, Borbe também se mostrou uma opção muito competente, chegando até a ser titular à frente da holandesa em algumas ocasiões, aproveitando as oportunidades durante a ausência da companheira por lesão, após ter sido contratada do Wolfsburg no verão passado.

Havia a necessidade de contratar uma terceira goleira nesta janela de transferências. O Arsenal contratou Barbora Votikova por empréstimo em janeiro, depois que uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) sofrida por Manuela Zinsberger em outubro reduziu a profundidade do elenco na posição — algo que se tornou um problema específico pouco antes do Natal, quando Van Domselaar ficou fora de ação. Zinsberger deixou o clube no final da última temporada, quando seu contrato expirou, assim como a goleira formada na base Naomi Williams, enquanto Votikova retornou ao seu clube de origem, o Slavia Praga.

No entanto, com Van Domselaar, Borbe e Misa, os Gunners teriam três goleiras, todas capazes de serem titulares, e pelo menos duas que esperariam ter tempo de jogo, especialmente em um ano de Copa do Mundo. Van Domselaar deve ir para o Brasil no ano que vem como titular da seleção holandesa, enquanto Misa terá como meta, no mínimo, integrar a seleção espanhola, na esperança de disputar com Cata Coll, do Barcelona, a vaga de goleira titular.

Vale destacar que, ao não conseguir minutos no Real Madrid no início da última temporada, Misa foi deixada de fora pela técnica da La Roja, Sonia Bermúdez. Ela não vai querer que isso se repita, pois isso poderia fazer com que ela perdesse a Copa do Mundo.