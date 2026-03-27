O Arsenal está preocupado com a condição física de Noni Madueke, já que o ponta inglês foi forçado a sair de campo lesionado durante o amistoso contra o Uruguai

Madueke é motivo de preocupação devido a uma lesão, após ter sido substituído no primeiro tempo do confronto em Wembley na noite de sexta-feira. O ponta do Arsenal se envolveu em uma forte colisão com Rodrigo Aguirre na entrada da área do Uruguai, ao cortar para dentro pela direita e tentar chutar.

Aguirre recuou e recuperou a bola, mas seu movimento de acompanhamento derrubou Madueke no chão, e ele recebeu atendimento da equipe médica da Inglaterra. Apesar do impacto inicial, o ponta tentou continuar em campo antes que ficasse claro que não poderia prosseguir.