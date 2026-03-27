AFP
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O Arsenal está preocupado com a condição física de Noni Madueke, já que o ponta inglês foi forçado a sair de campo lesionado durante o amistoso contra o Uruguai
Uma forte colisão põe fim à noite de Madueke
Madueke é motivo de preocupação devido a uma lesão, após ter sido substituído no primeiro tempo do confronto em Wembley na noite de sexta-feira. O ponta do Arsenal se envolveu em uma forte colisão com Rodrigo Aguirre na entrada da área do Uruguai, ao cortar para dentro pela direita e tentar chutar.
Aguirre recuou e recuperou a bola, mas seu movimento de acompanhamento derrubou Madueke no chão, e ele recebeu atendimento da equipe médica da Inglaterra. Apesar do impacto inicial, o ponta tentou continuar em campo antes que ficasse claro que não poderia prosseguir.
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Suspeita de concussão na estrela do Arsenal
Madueke continuou jogando por mais alguns minutos antes de cair no gramado e acenar para os fisioterapeutas, pedindo para ser substituído. Ele foi substituído por Jarrod Bowen aos 39 minutos e foi acompanhado para fora do campo, direto para o túnel, enquanto segurava o queixo. A imagem do atacante indo diretamente para o vestiário será uma grande preocupação tanto para Thomas Tuchel quanto para Arteta.
A gravidade da lesão ainda não foi confirmada, embora se suspeite que ele tenha sofrido uma concussão neste momento. Caso a concussão seja confirmada, o jogador de 24 anos terá que seguir protocolos rigorosos de retorno aos gramados, o que poderia potencialmente deixá-lo de fora da próxima partida do Arsenal no campeonato nacional.
Esperanças para a Copa do Mundo abaladas por lesão
O jogo contra o Uruguai e o confronto desta terça-feira contra o Japão são as últimas oportunidades para os jogadores da Inglaterra garantirem sua vaga na Copa do Mundo, e a saída antecipada de Madueke será um inconveniente frustrante para o ponta. Tendo se consolidado como titular na seleção dos Três Leões, qualquer período fora dos gramados nesta fase da temporada está longe de ser o ideal.
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Confronto físico em Wembley
Madueke não foi o primeiro jogador a sair de campo prematuramente, já que o zagueiro uruguaio Joaquín Piquerez também sofreu uma grave lesão no tornozelo após tentar desarmar o atacante do Arsenal. Madueke havia levado a bola até a linha lateral antes de ser desarmado por Piquerez, que aparentemente torceu o tornozelo e precisou ser retirado de maca após cinco minutos e meio de atendimento em campo. José María Giménez o substituiu na equipe visitante.