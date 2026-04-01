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O Arsenal está “na pole position” para contratar a estrela do Bayer Leverkusen avaliada em € 100 milhões, já que o agente confirma o interesse “sério” de Mikel Arteta
Arteta identifica seu principal alvo
Arteta parece ter encontrado em Kofane uma solução de longo prazo para as preocupações do Arsenal no ataque. O jogador de 19 anos tem se destacado pelo Bayer Leverkusen nesta temporada, marcando sete gols e dando oito assistências em 39 partidas em todas as competições. Os Gunners têm sido fortemente associados a uma possível contratação da estrela da Bundesliga, e agora o representante do jogador, Eric Depolo, deu uma importante atualização sobre a situação.
“Sim, o interesse do Arsenal é genuíno. O técnico [Arteta] gosta muito dele”, afirmou Depolo em entrevista ao Daily Arsenal. “Há contato entre mim e o Arsenal. Mas o foco deles agora é conquistar o campeonato — a partir daí, tudo começará a se mover.”
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A impressionante avaliação de 100 milhões de euros
Embora reportagens anteriores da Sky Germany sugerissem um valor na faixa de €60 a €70 milhões, o agente de Kofane acredita que o atacante vale significativamente mais no mercado atual. Depolo está convicto de que qualquer clube que queira tirar o jovem da BayArena terá que abrir bem os bolsos.
“Ele é um jogador de 100 milhões de euros. Com Kofane, o Arsenal terá um atacante de ponta pelos próximos 10 anos”, afirmou o agente com convicção. Depolo foi ainda mais longe em seus elogios, descrevendo seu cliente como o maior talento de sua faixa etária em todo o continente. “Neste momento, ele é o melhor atacante sub-21 da Europa e o mais completo. Ele tem velocidade, técnica, defende muito bem e é forte no jogo aéreo. É muito difícil encontrar todas essas qualidades em um único atacante.”
Forte concorrência dos gigantes europeus
O Arsenal certamente não é o único a admirar o jogador do Leverkusen. Segundo Depolo, seu telefone não para de tocar à medida que os principais clubes do futebol mundial começam a se interessar. A lista de pretendentes inclui rivais da Premier League como Chelsea, Newcastle, Everton e Brentford, além de gigantes europeus como Barcelona e Bayern de Munique.
“Nunca recebi tantas ligações na minha vida quanto agora em relação ao Kofane”, admitiu Depolo ao discutir o interesse generalizado. No entanto, apesar do grande número de interessados, o agente deu a entender que o ambiente específico do Arsenal lhes dá uma vantagem distinta sobre os rivais na disputa pelo jovem artilheiro.
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Por que o Arsenal leva vantagem
Quando questionado sobre quem está atualmente na frente na disputa pelo jovem atacante mais cobiçado da Europa, Depolo apontou para o norte de Londres. Ele citou as conexões culturais e pessoais dentro do atual elenco dos Gunners como fatores-chave que poderiam inclinar a balança a favor de uma transferência para o Emirates Stadium em detrimento de outros destinos.
“Acho que ainda é cedo para dizer, mas devido ao fato de o jogador falar espanhol, assim como Mikel Arteta, e de William Saliba ser originário de Camarões, eu diria que o Arsenal está na pole position”, concluiu Depolo. Com o terreno aparentemente preparado, a bola está agora no campo do Arsenal para atender à avaliação do Leverkusen e garantir um dos talentos mais promissores do futebol mundial.