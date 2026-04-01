Arteta parece ter encontrado em Kofane uma solução de longo prazo para as preocupações do Arsenal no ataque. O jogador de 19 anos tem se destacado pelo Bayer Leverkusen nesta temporada, marcando sete gols e dando oito assistências em 39 partidas em todas as competições. Os Gunners têm sido fortemente associados a uma possível contratação da estrela da Bundesliga, e agora o representante do jogador, Eric Depolo, deu uma importante atualização sobre a situação.

“Sim, o interesse do Arsenal é genuíno. O técnico [Arteta] gosta muito dele”, afirmou Depolo em entrevista ao Daily Arsenal. “Há contato entre mim e o Arsenal. Mas o foco deles agora é conquistar o campeonato — a partir daí, tudo começará a se mover.”