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O Arsenal "está fora" da disputa pelo título da Premier League devido a fracassos em jogos decisivos, enquanto lenda da Premier League apoia a recuperação do Man City
O Arsenal tropeça na corrida pelo título
O panorama da disputa pelo título da Premier League mudou drasticamente no fim de semana, quando o Arsenal viu sua vantagem na liderança da tabela ser reduzida para apenas seis pontos.
A equipe de Mikel Arteta sofreu uma derrota surpreendente por 2 a 1 em casa para o Bournemouth, enquanto o Manchester City mostrou seu domínio com uma vitória confortável por 3 a 0 sobre o Chelsea em Stamford Bridge.
Com a equipe de Pep Guardiola ainda com um jogo a menos que seus rivais, a pressão aumenta antes do confronto decisivo entre os dois times no Etihad Stadium neste domingo.
Para Scholes, a recente oscilação nos resultados sugere que a vantagem psicológica agora recai inteiramente sobre a metade azul de Manchester, à medida que a temporada entra em sua reta final.
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Scholes identifica fraqueza em jogos importantes
Em entrevista ao podcast “The Good, The Bad and The Football”, Scholes foi direto em sua avaliação das chances do Arsenal. O 11 vezes campeão da Premier League sugeriu que os Gunners carecem da eficácia necessária para lidar com a alta pressão da reta final da disputa pelo título, destacando especificamente seu desempenho em jogos decisivos.
“Acho que o Arsenal já está fora da disputa e todo o ímpeto está com o Manchester City”, disse Scholes. “Em algum momento, você precisa vencer seus rivais para ganhar o campeonato. Não os vi fazer isso, eles não vencem jogos importantes. Não consigo imaginar nada além de uma vitória do City no domingo, simplesmente não consigo.”
A evolução tática de Guardiola
Embora o City tenha enfrentado dificuldades para manter seu habitual nível de consistência no início da temporada, o time recuperou a forma no momento certo. Desde a eliminação da Liga dos Campeões pelas mãos do Real Madrid, o City conquistou a Carabao Cup e avançou para as semifinais da FA Cup, demonstrando o tipo de eficácia nas competições nacionais que tem marcado a era Guardiola.
Scholes observou que o técnico catalão teve que adotar uma abordagem mais prática nesta temporada para integrar novos talentos ao seu sistema.
“Pep teve que treinar esse time nos últimos seis meses mais do que jamais precisou fazer em anos e anos”, acrescentou Scholes. “Com os times que ele teve (no passado), ele só precisava sentar e observar.”
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Gerenciando a próxima geração
O período de transição no Etihad viu jovens estrelas como Jeremy Doku e Rayan Cherki assumirem papéis mais de destaque, exigindo um estilo diferente de liderança do banco de reservas. Scholes acredita que essa gestão ativa tem sido o catalisador do ressurgimento do City, que busca alcançar os jogadores de Arteta.
“Nos últimos seis a 12 meses, ele teve que treiná-los”, explicou o ex-jogador da seleção inglesa. “Com jogadores como (Jeremy) Doku e (Rayan) Cherki, ele precisa orientá-los um pouco durante as partidas, e ele não fazia isso há algum tempo.”