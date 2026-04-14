O Arsenal "está fora" da disputa pelo título da Premier League devido a fracassos em jogos decisivos, enquanto lenda da Premier League apoia a recuperação do Man City

O panorama da disputa pelo título da Premier League mudou drasticamente no fim de semana, quando o Arsenal viu sua vantagem na liderança da tabela ser reduzida para apenas seis pontos.

A equipe de Mikel Arteta sofreu uma derrota surpreendente por 2 a 1 em casa para o Bournemouth, enquanto o Manchester City mostrou seu domínio com uma vitória confortável por 3 a 0 sobre o Chelsea em Stamford Bridge.

Com a equipe de Pep Guardiola ainda com um jogo a menos que seus rivais, a pressão aumenta antes do confronto decisivo entre os dois times no Etihad Stadium neste domingo.

Para Scholes, a recente oscilação nos resultados sugere que a vantagem psicológica agora recai inteiramente sobre a metade azul de Manchester, à medida que a temporada entra em sua reta final.







