Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
FBL-GER-BUNDESLIGA-HAMBURG-LEIPZIGAFP
Mohamed Saeed

Traduzido por

O Arsenal está em negociações para reduzir pela metade o valor exigido pela transferência, já que Fabio Vieira chegou a um acordo para tornar definitiva sua transferência para a Bundesliga

O Arsenal teria iniciado negociações para reduzir significativamente o preço pedido por Fabio Vieira, à medida que se aproxima sua saída definitiva do norte de Londres. O meia português viveu uma fase de renascimento durante o empréstimo ao Hamburgo e já chegou a um acordo total sobre as condições contratuais para permanecer no clube da Bundesliga.

  • Vieira se adapta à Bundesliga

    Vieira está rapidamente se tornando um herói do Hamburgo, transformando-se no principal “salvador” do clube durante seu atual período de empréstimo. O jogador de 25 anos vem apresentando um desempenho sensacional recentemente, marcando três gols em suas últimas cinco partidas pela equipe alemã. Isso contrasta fortemente com a impressão que causou no início, quando foi expulso duas vezes em seus primeiros cinco jogos na Bundesliga.

    Sua contribuição mais recente, um gol espetacular no empate em 1 a 1 contra o Colônia, só intensificou o desejo do time da Bundesliga de garantir seus serviços por um longo prazo. Com cinco gols já nesta temporada, Vieira provou que pode ser o centro criativo que o Arsenal esperava que ele se tornasse quando o contratou do Porto.

    • Publicidade
  • Hamburger SV v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    Chegou-se a um acordo sobre as condições contratuais

    Ojornal alemão *Bild* informa que um grande obstáculo já foi superado em relação ao futuro do meio-campista. Foi revelado que Vieira já chegou a um acordo sobre um novo contrato com o Hamburgo, abrindo caminho para uma transferência definitiva caso os dois clubes cheguem a um consenso.

    Este contrato “pronto” demonstra a intenção do jogador de permanecer na Bundesliga, onde encontrou a regularidade de jogo que lhe faltava sob o comando de Mikel Arteta. Vieira parece estar adaptado ao seu novo ambiente, e o foco agora se voltou inteiramente para os detalhes financeiros da transferência entre os dois grandes clubes.

  • O Arsenal está disposto a reduzir o valor da transferência

    Apesar da melhora no desempenho de Vieira, o Arsenal parece estar ciente de suas chances de recuperar integralmente os 34 milhões de libras que pagou em 2022. Os Gunners estão em negociações para reduzir pela metade o custo inicial da opção de compra do Hamburgo — que seria de € 20 milhões — a fim de facilitar uma conclusão rápida do negócio neste verão, de acordo com a reportagem. Ao reduzir o preço pedido, o Arsenal busca abrir espaço no elenco e na folha salarial para novos reforços.

  • Bayer 04 Leverkusen v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Uma janela de transferências crucial se aproxima

    Espera-se que as negociações entre o Arsenal e o Hamburgo ganhem ritmo à medida que a temporada chega ao fim. Enquanto o astro português continua liderando o ataque do Hamburgo em campo, os trâmites administrativos nos bastidores visam tornar sua permanência na Alemanha definitiva.

    Para Vieira, a transferência representa uma chance de reiniciar uma carreira que havia estagnado na Premier League, onde ele fez 33 partidas ao longo de duas temporadas. Para o Arsenal, ela proporciona uma injeção necessária de recursos, enquanto o clube busca ajustar um elenco capaz de disputar os títulos mais importantes na próxima temporada. Ambos os clubes estão agora trabalhando com a expectativa de que o acordo seja finalizado mais cedo ou mais tarde.

Bundesliga
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Hamburgo crest
Hamburgo
HSV
Carabao Cup
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Manchester City crest
Manchester City
MCI
0