O Arsenal está em negociações para reduzir pela metade o valor exigido pela transferência, já que Fabio Vieira chegou a um acordo para tornar definitiva sua transferência para a Bundesliga

Vieira está rapidamente se tornando um herói do Hamburgo, transformando-se no principal “salvador” do clube durante seu atual período de empréstimo. O jogador de 25 anos vem apresentando um desempenho sensacional recentemente, marcando três gols em suas últimas cinco partidas pela equipe alemã. Isso contrasta fortemente com a impressão que causou no início, quando foi expulso duas vezes em seus primeiros cinco jogos na Bundesliga.

Sua contribuição mais recente, um gol espetacular no empate em 1 a 1 contra o Colônia, só intensificou o desejo do time da Bundesliga de garantir seus serviços por um longo prazo. Com cinco gols já nesta temporada, Vieira provou que pode ser o centro criativo que o Arsenal esperava que ele se tornasse quando o contratou do Porto.