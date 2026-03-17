AFP
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O Arsenal está em negociações para reduzir pela metade o valor exigido pela transferência, já que Fabio Vieira chegou a um acordo para tornar definitiva sua transferência para a Bundesliga
Vieira se adapta à Bundesliga
Vieira está rapidamente se tornando um herói do Hamburgo, transformando-se no principal “salvador” do clube durante seu atual período de empréstimo. O jogador de 25 anos vem apresentando um desempenho sensacional recentemente, marcando três gols em suas últimas cinco partidas pela equipe alemã. Isso contrasta fortemente com a impressão que causou no início, quando foi expulso duas vezes em seus primeiros cinco jogos na Bundesliga.
Sua contribuição mais recente, um gol espetacular no empate em 1 a 1 contra o Colônia, só intensificou o desejo do time da Bundesliga de garantir seus serviços por um longo prazo. Com cinco gols já nesta temporada, Vieira provou que pode ser o centro criativo que o Arsenal esperava que ele se tornasse quando o contratou do Porto.
- Getty Images Sport
Chegou-se a um acordo sobre as condições contratuais
Ojornal alemão *Bild* informa que um grande obstáculo já foi superado em relação ao futuro do meio-campista. Foi revelado que Vieira já chegou a um acordo sobre um novo contrato com o Hamburgo, abrindo caminho para uma transferência definitiva caso os dois clubes cheguem a um consenso.
Este contrato “pronto” demonstra a intenção do jogador de permanecer na Bundesliga, onde encontrou a regularidade de jogo que lhe faltava sob o comando de Mikel Arteta. Vieira parece estar adaptado ao seu novo ambiente, e o foco agora se voltou inteiramente para os detalhes financeiros da transferência entre os dois grandes clubes.
O Arsenal está disposto a reduzir o valor da transferência
Apesar da melhora no desempenho de Vieira, o Arsenal parece estar ciente de suas chances de recuperar integralmente os 34 milhões de libras que pagou em 2022. Os Gunners estão em negociações para reduzir pela metade o custo inicial da opção de compra do Hamburgo — que seria de € 20 milhões — a fim de facilitar uma conclusão rápida do negócio neste verão, de acordo com a reportagem. Ao reduzir o preço pedido, o Arsenal busca abrir espaço no elenco e na folha salarial para novos reforços.
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Uma janela de transferências crucial se aproxima
Espera-se que as negociações entre o Arsenal e o Hamburgo ganhem ritmo à medida que a temporada chega ao fim. Enquanto o astro português continua liderando o ataque do Hamburgo em campo, os trâmites administrativos nos bastidores visam tornar sua permanência na Alemanha definitiva.
Para Vieira, a transferência representa uma chance de reiniciar uma carreira que havia estagnado na Premier League, onde ele fez 33 partidas ao longo de duas temporadas. Para o Arsenal, ela proporciona uma injeção necessária de recursos, enquanto o clube busca ajustar um elenco capaz de disputar os títulos mais importantes na próxima temporada. Ambos os clubes estão agora trabalhando com a expectativa de que o acordo seja finalizado mais cedo ou mais tarde.
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