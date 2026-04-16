O Arsenal está disposto a vender Kai Havertz E Gabriel Jesus para financiar uma mega transferência de € 120 milhões por um atacante da La Liga

Mikel Arteta está disposto a autorizar as saídas de Havertz e Jesus para abrir caminho para uma contratação de grande impacto no norte de Londres, segundo o CaughtOffside. A decisão de possivelmente se desfazer de figuras de tanto destaque ressalta a determinação do Arsenal em contratar um artilheiro de classe mundial para a temporada 2026-27.

Ao se desfazer da dupla, os Gunners reduziriam significativamente sua folha salarial, ao mesmo tempo em que gerariam uma parcela substancial da taxa de transferência necessária para testar a determinação do Atlético de Madrid. Fontes indicam que os candidatos ao título da Premier League já estão trabalhando nos bastidores para estabelecer uma estrutura para o que seria uma das transferências mais caras da história do clube.