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O Arsenal está disposto a vender Kai Havertz E Gabriel Jesus para financiar uma mega transferência de € 120 milhões por um atacante da La Liga
O Arsenal está disposto a abrir mão da dupla de ataque
Mikel Arteta está disposto a autorizar as saídas de Havertz e Jesus para abrir caminho para uma contratação de grande impacto no norte de Londres, segundo o CaughtOffside. A decisão de possivelmente se desfazer de figuras de tanto destaque ressalta a determinação do Arsenal em contratar um artilheiro de classe mundial para a temporada 2026-27.
Ao se desfazer da dupla, os Gunners reduziriam significativamente sua folha salarial, ao mesmo tempo em que gerariam uma parcela substancial da taxa de transferência necessária para testar a determinação do Atlético de Madrid. Fontes indicam que os candidatos ao título da Premier League já estão trabalhando nos bastidores para estabelecer uma estrutura para o que seria uma das transferências mais caras da história do clube.
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Alvarez deixa a porta aberta para uma saída
Embora o Atlético tenha insistido publicamente que seu craque não está à venda, o próprio jogador pouco fez recentemente para acalmar as especulações. Em uma entrevista recente, o campeão da Copa do Mundo deu uma resposta evasiva quando questionado sobre seu futuro a longo prazo no Metropolitano.
Álvarez afirmou: “Não tenho nada a dizer. São coisas que se comentam, há muita conversa nas redes sociais também, todo mundo posta sua opinião, tudo vira um alvoroço. Nunca disse nada, estou bem aqui, muito feliz, disputando todas as competições. Nunca disse nada, é só conversa. Isso é exagerado. Estou feliz no Atlético, satisfeito, lutando. Estamos indo bem na Liga dos Campeões e estamos na final da Copa del Rey.” No entanto, quando pressionado sobre se poderia se transferir para outro time na temporada 2026-27, ele admitiu: “O que eu sei? Talvez sim, talvez não, nunca se sabe.”
O Atlético prepara uma contraproposta que bate recordes
A equipe de Diego Simeone não está disposta a deixar seu jogador mais valioso sair sem lutar. Numa tentativa de afastar o interesse do Arsenal e do Barcelona, o gigante espanhol estaria preparando uma renovação de contrato que tornaria o argentino o jogador mais bem pago do clube, ao lado de Jan Oblak. Relatos sugerem que o time da La Liga está pronto para oferecer um pacote no valor aproximado de € 10 milhões por temporada para convencê-lo a ficar. Essa postura proativa reflete a importância do jogador para o projeto, especialmente após uma temporada em que ele provou seu valor com gols cruciais em todas as competições nacionais e europeias.
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A disputa pela Argentina esquenta
O Arsenal enfrentará forte concorrência se quiser trazer de volta à Premier League o ex-jogador do Manchester City. O Paris Saint-Germain continua sendo um admirador de longa data e possui poder financeiro para rivalizar com qualquer oferta que os Gunners possam apresentar. Enquanto isso, o Barcelona continua acompanhando a situação, em busca de um sucessor para Robert Lewandowski.
O time do norte de Londres está tentando superar essa barreira estabelecendo um forte relacionamento com os representantes do jogador logo no início do processo. Com 18 gols marcados nesta temporada, Álvarez é um dos jogadores mais cobiçados do futebol europeu, e a disposição do Arsenal de abrir mão de estrelas consagradas como Havertz e Jesus ressalta o quanto o clube valoriza o craque do Atlético de Madrid.