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O Arsenal está de olho no jogador sem contrato John Stones e em Ezri Konsa, do Aston Villa, em resposta ao grave revés causado pela lesão de William Saliba
Arsenais abalados pelo revés com Saliba
Os planos de transferências do Arsenal para o verão entraram em desordem repentina após uma grave lesão sofrida por Saliba, peça fundamental da defesa. O francês de 25 anos enfrentará um longo período de reabilitação após sofrer uma lesão nas costas durante a derrota da França para a Espanha na semifinal da Copa do Mundo.
A perda de Saliba, que se tornou uma figura indispensável na zaga de Mikel Arteta, forçou o clube do norte de Londres a acelerar a busca por reforços defensivos de alto nível. Apesar de já ter ambições nacionais e continentais, a diretoria do Emirates Stadium entende que não conseguir substituir a presença de Saliba pode prejudicar seu progresso.
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Arteta de olho em Stones, jogador sem contrato que já conhece bem
Para lidar com a crise imediata, Arteta está considerando seriamente a possibilidade de trazer de volta o experiente zagueiro Stones, que está oficialmente disponível para uma transferência sem custos após o término de seu contrato com o Manchester City no mês passado. O jogador de 32 anos possui um currículo brilhante, com 19 troféus – incluindo seis títulos da Premier League –, e sua familiaridade tática com os princípios de Arteta, desenvolvida durante os três anos em que o técnico do Arsenal atuou como assistente de Pep Guardiola no Etihad, faz dele uma solução de curto prazo extremamente atraente.
No entanto, garantir a contratação do elegante zagueiro, conhecido por seu bom domínio de bola, não será uma tarefa fácil para os Gunners. De acordo com a Sky Sports, o Chelsea também está acompanhando a situação e pode oferecer forte concorrência pelos serviços de Stones. Apesar da idade, Stones é uma solução atraente a curto prazo para Arteta, que está ansioso para manter o nível técnico de sua defesa durante a ausência de Saliba.
Konsa em análise
Caso a negociação por Stones não se concretize, o Arsenal está preparado para voltar sua atenção para Konsa, do Aston Villa. O jogador de 28 anos teve uma ascensão brilhante nos últimos anos e atuou em todas as oito partidas da Inglaterra durante a recente Copa do Mundo.
Konsa oferece várias qualidades que atraem a comissão técnica do Arsenal, principalmente sua versatilidade. Assim como Stones, o ex-jogador do Brentford se sente à vontade tanto no centro da defesa quanto atuando como lateral-direito improvisado. Essa adaptabilidade é muito valorizada por Arteta, que frequentemente exige que seus defensores alternem de posição durante as partidas.
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Condição física x custo: a escolha
A disponibilidade é onde a comparação começa a pesar contra Stones. Problemas na coxa, na panturrilha e nos músculos limitaram sua participação a apenas 439 minutos na Premier League na última temporada, após uma campanha igualmente irregular no ano anterior, na qual ele somou apenas 547 minutos. Analisando toda a sua década no Etihad, não houve uma única temporada em que ele tenha ultrapassado 59% dos minutos disponíveis no campeonato.
Konsa apresenta um quadro bem diferente no que diz respeito à condição física. Presença constante na zaga do Villa, ele acumulou pelo menos 33 partidas como titular na Premier League em cada uma das últimas cinco temporadas, sem nenhum contratempo grave devido a lesões. Dados da Opta o colocaram à frente de todos os outros jogadores de linha de campo da divisão na última temporada em termos de sucesso em disputas no chão, vencendo 73% de suas disputas individuais — uma característica que, sem dúvida, chamaria a atenção de Arteta. Essa confiabilidade, porém, tem seu preço: o Villa estaria exigindo 60 milhões de libras — um valor consideravelmente mais alto do que a transferência gratuita oferecida por Stones.
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