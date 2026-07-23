Para lidar com a crise imediata, Arteta está considerando seriamente a possibilidade de trazer de volta o experiente zagueiro Stones, que está oficialmente disponível para uma transferência sem custos após o término de seu contrato com o Manchester City no mês passado. O jogador de 32 anos possui um currículo brilhante, com 19 troféus – incluindo seis títulos da Premier League –, e sua familiaridade tática com os princípios de Arteta, desenvolvida durante os três anos em que o técnico do Arsenal atuou como assistente de Pep Guardiola no Etihad, faz dele uma solução de curto prazo extremamente atraente.

No entanto, garantir a contratação do elegante zagueiro, conhecido por seu bom domínio de bola, não será uma tarefa fácil para os Gunners. De acordo com a Sky Sports, o Chelsea também está acompanhando a situação e pode oferecer forte concorrência pelos serviços de Stones. Apesar da idade, Stones é uma solução atraente a curto prazo para Arteta, que está ansioso para manter o nível técnico de sua defesa durante a ausência de Saliba.



