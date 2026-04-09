O Arsenal está aberto a receber propostas por Myles Lewis-Skelly, Ethan Nwaneri e outros três jogadores, conforme revelados os planos de transferências para o verão

De acordo com a BBC, o Arsenal está disposto a ouvir propostas pelos jovens promissores da academia Lewis-Skelly e Nwaneri. Apesar de ambos os jovens talentos terem assinado recentemente contratos de longo prazo, a atração do “lucro puro” continua sendo um fator significativo no planejamento financeiro do clube. Como a dupla se formou na academia de Hale End, qualquer valor de transferência recebido não seria compensado pelo custo de aquisição original, o que melhoraria a situação do clube em relação às regras de índice de custos de elenco da Premier League.

O Borussia Dortmund estaria na liderança da disputa por Nwaneri, que atualmente está emprestado ao Marselha, enquanto vários times da metade superior da tabela da Premier League estão de olho em Lewis-Skelly. Fontes do Arsenal indicam que o clube buscaria recuperar uma quantia mínima combinada de £ 100 milhões por Nwaneri e Lewis-Skelly. Esse influxo de dinheiro seria vital para Arteta, que busca contratar um lateral versátil, um meio-campista central e um novo ponta-esquerda.