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O Arsenal está aberto a receber propostas por Myles Lewis-Skelly, Ethan Nwaneri e outros três jogadores, conforme revelados os planos de transferências para o verão
Estratégia de lucro puro tem como alvo os formandos da academia
De acordo com a BBC, o Arsenal está disposto a ouvir propostas pelos jovens promissores da academia Lewis-Skelly e Nwaneri. Apesar de ambos os jovens talentos terem assinado recentemente contratos de longo prazo, a atração do “lucro puro” continua sendo um fator significativo no planejamento financeiro do clube. Como a dupla se formou na academia de Hale End, qualquer valor de transferência recebido não seria compensado pelo custo de aquisição original, o que melhoraria a situação do clube em relação às regras de índice de custos de elenco da Premier League.
O Borussia Dortmund estaria na liderança da disputa por Nwaneri, que atualmente está emprestado ao Marselha, enquanto vários times da metade superior da tabela da Premier League estão de olho em Lewis-Skelly. Fontes do Arsenal indicam que o clube buscaria recuperar uma quantia mínima combinada de £ 100 milhões por Nwaneri e Lewis-Skelly. Esse influxo de dinheiro seria vital para Arteta, que busca contratar um lateral versátil, um meio-campista central e um novo ponta-esquerda.
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Grandes nomes na mira
Entende-se que o Arsenal também está aberto a ofertas por Gabriel Jesus, Ben White e Gabriel Martinelli. Embora Martinelli tenha sido uma peça-chave do ataque nas últimas temporadas, a intenção do clube de manter a sustentabilidade financeira após um gasto de 250 milhões de libras no verão passado significa que jogadores de alto valor devem ser considerados para uma possível saída, caso surja uma proposta adequada.
Reter os principais talentos e, ao mesmo tempo, financiar novas contratações
A renovação do elenco de Arteta está sendo liderada pelo diretor esportivo Andrea Berta e pelo CEO Richard Garlick, que estão cientes da necessidade de aproveitar as oportunidades do mercado. Embora Martin Odegaard esteja entrando nos dois últimos anos de seu contrato, não há intenção de vender o capitão. Em vez disso, o foco continua sendo a venda de jogadores que possam render valores elevados, a fim de viabilizar uma nova onda de contratações destinada a manter os Gunners na disputa pelos principais troféus.
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Trio do Newcastle e estrela do Atlético na mira
Caso os recursos sejam obtidos por meio de vendas, a BBC afirma que o Arsenal já identificou seus principais alvos, com Tino Livramento, do Newcastle United, no topo da lista. O jogador de 23 anos é visto como o lateral versátil ideal, embora seu histórico de lesões nesta temporada esteja sendo cuidadosamente monitorado. Ele não é o único jogador do Newcastle em consideração, já que os Gunners também demonstram interesse no meio-campista Sandro Tonali e no ponta Anthony Gordon, sendo que este último já havia sido um alvo sério no verão de 2024.
A busca por mais poder de fogo também levou a equipe de recrutamento a Julian Alvarez, do Atlético de Madrid. Embora o interesse pelo jogador da seleção argentina seja genuíno, qualquer transferência dependeria de uma saída importante da atual linha de frente. Entende-se que Viktor Gyokeres ou Kai Havertz precisariam sair para que os Gunners intensificassem seu interesse no jogador da seleção argentina. Mais perto de casa, espera-se que o clube torne definitiva a contratação de Piero Hincapié, emprestado pelo Bayer Leverkusen, em uma transação que custará ao clube 45 milhões de libras.