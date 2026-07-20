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O Arsenal entra na disputa por um jogador que é alvo do Liverpool e do PSG, avaliado em 102 milhões de libras, após perder Morgan Rogers para o Chelsea em uma transferência recorde de 117 milhões de libras
O Arsenal volta sua atenção para Diomande, estrela do Leipzig
O Arsenal entrou na disputa por Diomande, já que Mikel Arteta busca reformular suas opções de ataque após uma reviravolta dramática no mercado de transferências. O especialista em transferências Fabrizio Romano afirmou em seu canal no YouTube que o clube do norte de Londres fez uma consulta inicial sobre o jogador da seleção da Costa do Marfim, que se tornou um dos adolescentes mais cobiçados do futebol europeu após uma temporada brilhante na Bundesliga.
No entanto, qualquer negociação envolvendo o jogador de 19 anos exigirá um investimento financeiro significativo, já que o Leipzig estaria exigindo um valor na casa dos € 120 milhões (£ 102 milhões) para se desfazer de seu valioso ativo. “O Arsenal, nos últimos dias, fez algumas consultas com os agentes de Yan Diomande, do RB Leipzig, para entender se ainda havia uma chance de entrar na negociação”, disse Romano.
- Ben STANSALL / AFP
O Chelsea venceu o Arsenal na disputa por Rogers
Anteriormente, o Arsenal havia identificado Rogers como a contratação ideal para o elenco, tornando o jogador de 23 anos seu principal alvo ofensivo para esta janela de transferências. Em uma reviravolta surpreendente, o Chelsea chegou a um acordo de impressionantes 117 milhões de libras com o Villa para trazer Rogers para Stamford Bridge, efetivamente frustrando os planos do Arsenal.
Romano destacou o impacto dessa jogada, afirmando: “Temos que ficar muito atentos ao Arsenal agora, porque perder Morgan Rogers é um grande golpe; essa é a realidade. Ele é o jogador que eles queriam, o alvo número um, e por isso estavam pressionando para fechar o negócio.
“É uma grande surpresa que ele vá para o Chelsea; haverá consequências no mercado, para o Arsenal, com certeza; é um grande choque, eles não esperavam que isso acontecesse.”
Disputa com o Liverpool e o PSG pela estrela do Leipzig
Entrar na disputa por Diomande está longe de ser uma tarefa simples para o Arsenal, já que tanto o Liverpool quanto o Paris Saint-Germain vêm acompanhando o ponta há vários meses. O PSG, em particular, parece ter vantagem nas negociações neste momento, enquanto o Liverpool também continua sendo uma ameaça, tendo identificado Diomande como um sucessor de longo prazo para sua linha de ataque, que está envelhecendo.
Romano explicou a situação atual em relação ao gigante francês: “Mas não se esqueçam: Diomande chegou a um acordo sobre as condições pessoais com o Paris Saint-Germain, e o Paris Saint-Germain está em negociações com o Leipzig. Mas o Arsenal fez algumas ligações para entender a situação de Diomande.”
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Opções alternativas e a situação de Alvarez
Embora o foco tenha se voltado fortemente para Diomande, ele não é o único nome de destaque no radar do Emirates. O Arsenal também está de olho em qualquer possível desentendimento entre Julián Álvarez e o Atlético de Madrid. A situação é complicada pelo interesse do Barcelona, embora o Atlético hesite em vender para um rival nacional.
“Além disso, há outra questão — é uma história à parte —, mas o Arsenal está acompanhando de perto a situação de Julián Álvarez e do Barcelona. O clima está muito tenso entre o Barcelona e o Atlético de Madrid; obviamente, se Julián Álvarez não puder ir para o Barcelona porque o Atlético não quer vender o jogador para o Barcelona”, explicou Romano.
“O Atlético afirma que, de modo geral, não quer vender o jogador, mas, caso haja um rompimento na relação entre Julian e o Atlético e eles decidam vendê-lo em agosto, o Arsenal ainda poderia se interessar pela situação.”
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