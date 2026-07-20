O Arsenal entra na disputa por um jogador que é alvo do Liverpool e do PSG, avaliado em 102 milhões de libras, após perder Morgan Rogers para o Chelsea em uma transferência recorde de 117 milhões de libras

Embora o foco tenha se voltado fortemente para Diomande, ele não é o único nome de destaque no radar do Emirates. O Arsenal também está de olho em qualquer possível desentendimento entre Julián Álvarez e o Atlético de Madrid. A situação é complicada pelo interesse do Barcelona, embora o Atlético hesite em vender para um rival nacional.

“Além disso, há outra questão — é uma história à parte —, mas o Arsenal está acompanhando de perto a situação de Julián Álvarez e do Barcelona. O clima está muito tenso entre o Barcelona e o Atlético de Madrid; obviamente, se Julián Álvarez não puder ir para o Barcelona porque o Atlético não quer vender o jogador para o Barcelona”, explicou Romano.

“O Atlético afirma que, de modo geral, não quer vender o jogador, mas, caso haja um rompimento na relação entre Julian e o Atlético e eles decidam vendê-lo em agosto, o Arsenal ainda poderia se interessar pela situação.”