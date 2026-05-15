O Arsenal entra na disputa pela contratação de Mateus Fernandes, estrela do West Ham, enquanto Mikel Arteta tenta “reestruturar” o meio-campo dos Gunners

Segundo ojornal The Times, Arteta estaria interessado em reforçar suas opções no meio-campo, tendo Fernandes surgido como um dos principais alvos. Acredita-se que o técnico do Arsenal dê preferência a jogadores tecnicamente habilidosos e versáteis, qualidades que o meio-campista português demonstrou durante sua primeira temporada na Premier League pelo West Ham. Fernandes disputou 36 partidas em todas as competições pelo West Ham United, marcando quatro gols e dando três assistências.

Sua capacidade de atuar tanto como meia-armador recuado quanto em funções mais avançadas no meio-campo se encaixa no perfil que Arteta busca ao planejar uma renovação. O Arsenal também está disposto a ouvir ofertas por Christian Norgaard, que tem enfrentado dificuldades para ter minutos de jogo desde que chegou do Brentford. Fernandes poderia, portanto, chegar para disputar a posição com figuras-chave do meio-campo, como Declan Rice e Martin Zubimendi.