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Chelsea v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduzido por

O Arsenal entra na disputa pela contratação de Mateus Fernandes, estrela do West Ham, enquanto Mikel Arteta tenta “reestruturar” o meio-campo dos Gunners

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M. Fernandes
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M. Arteta

O Arsenal estaria de olho em Mateus Fernandes, já que Mikel Arteta pretende reformular seu meio-campo neste verão. O craque do West Ham United despertou o interesse de vários clubes europeus após uma impressionante temporada de estreia com os Hammers.

  • O Arsenal intensifica o interesse em Fernandes

    Segundo ojornal The Times, Arteta estaria interessado em reforçar suas opções no meio-campo, tendo Fernandes surgido como um dos principais alvos. Acredita-se que o técnico do Arsenal dê preferência a jogadores tecnicamente habilidosos e versáteis, qualidades que o meio-campista português demonstrou durante sua primeira temporada na Premier League pelo West Ham. Fernandes disputou 36 partidas em todas as competições pelo West Ham United, marcando quatro gols e dando três assistências.

    Sua capacidade de atuar tanto como meia-armador recuado quanto em funções mais avançadas no meio-campo se encaixa no perfil que Arteta busca ao planejar uma renovação. O Arsenal também está disposto a ouvir ofertas por Christian Norgaard, que tem enfrentado dificuldades para ter minutos de jogo desde que chegou do Brentford. Fernandes poderia, portanto, chegar para disputar a posição com figuras-chave do meio-campo, como Declan Rice e Martin Zubimendi.

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  • Mateus Fernandes West Ham 2025-26Getty

    A corrida pela contratação de Fernandes

    O Arsenal não é o único clube interessado no jovem talentoso. Antes de sua transferência de 38 milhões de libras (51 milhões de dólares) do Southampton para o West Ham no verão passado, Fernandes era muito cobiçado, com dez clubes diferentes — incluindo o Atlético de Madrid — disputando seus serviços. Esse interesse não diminuiu, e o Paris Saint-Germain estaria agora acompanhando sua situação, enquanto busca construir seu futuro ao lado de outros alvos, como Julián Álvarez.

  • O dilema do rebaixamento do West Ham

    Embora o West Ham esteja desesperado para manter seu jogador mais valioso, suas mãos podem estar atadas pelas realidades financeiras. O clube assinou com Fernandes um contrato de cinco anos com opção de renovação por mais um ano, mas sua situação na Premier League continua precária. Se o clube sofrer o rebaixamento para a Championship, provavelmente será forçado a vender o jogador de 21 anos para cumprir as normas financeiras e equilibrar as contas.

    O Southampton também tem interesse direto em qualquer possível negociação, tendo negociado uma cláusula de 15% sobre a revenda quando o transferiu para o London Stadium. Com o West Ham precisando garantir que permaneça dentro das regras financeiras, uma guerra de lances entre o Arsenal e o PSG proporcionaria um ganho significativo, mesmo que isso signifique perder um dos meio-campistas mais promissores da divisão.

  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    A disputa por transferências pode se intensificar neste verão

    Antes de entrar de cabeça no mercado de transferências, o Arsenal continua focado na disputa pelo título no final da temporada. A equipe de Arteta enfrentará o Burnley na busca pelo primeiro título da Premier League em mais de duas décadas, além de enfrentar o Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões.

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