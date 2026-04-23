O Arsenal "entra em contato" com a equipe de Arda Güler sobre uma possível transferência surpresa no verão

Segundo o Caught Offside, o Arsenal teria entrado em contato com o círculo mais próximo de Guler para explorar uma possível transferência sensacional neste verão. Os Gunners são admiradores de longa data do jogador de 21 anos e já haviam tentado contratá-lo no verão de 2025, antes de serem rejeitados pelo gigante espanhol.

Arteta estaria liderando a iniciativa, percebendo uma janela de oportunidade em meio à incerteza na gestão do Santiago Bernabéu sob o comando do técnico interino Álvaro Arbeloa. Com o Chelsea também acompanhando a situação, o Arsenal está ansioso para agir rapidamente e garantir um jogador que acredita ser a escolha tática perfeita para seu meio-campo em evolução.