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O Arsenal "entra em contato" com a equipe de Arda Güler sobre uma possível transferência surpresa no verão
Arteta tem como alvo o meia do Real Madrid para a reformulação do meio-campo
Segundo o Caught Offside, o Arsenal teria entrado em contato com o círculo mais próximo de Guler para explorar uma possível transferência sensacional neste verão. Os Gunners são admiradores de longa data do jogador de 21 anos e já haviam tentado contratá-lo no verão de 2025, antes de serem rejeitados pelo gigante espanhol.
Arteta estaria liderando a iniciativa, percebendo uma janela de oportunidade em meio à incerteza na gestão do Santiago Bernabéu sob o comando do técnico interino Álvaro Arbeloa. Com o Chelsea também acompanhando a situação, o Arsenal está ansioso para agir rapidamente e garantir um jogador que acredita ser a escolha tática perfeita para seu meio-campo em evolução.
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A versatilidade tática faz do Guler o alvo ideal
Arteta vê Guler como um jogador versátil, capaz de substituir Bukayo Saka na ala direita ou atuar como uma alternativa de alto nível a Martin Odegaard. O capitão do Arsenal tem enfrentado dificuldades com a forma física e o desempenho nos últimos 12 meses, tornando a contratação de outro criador de jogadas de elite uma prioridade para a diretoria.
As estatísticas de Guler na temporada 2025-26 confirmam o entusiasmo, com o jovem registrando 20 participações em gols em 50 partidas pelo clube. Tendo vencido rivais na disputa por contratações como Declan Rice no passado, Arteta continua confiante de que seu projeto pode, eventualmente, convencer até mesmo as estrelas mais consolidadas.
Guler mantém sigilo sobre possível transferência para a Premier League
Apesar do apelo do Emirates Stadium, as primeiras reações dos representantes de Guler sugerem que um acordo continua sendo difícil. As notícias indicam que o meia está satisfeito com sua evolução na Espanha e não está pressionando ativamente por uma saída, apesar da forte concorrência pelas vagas no time titular.
Além disso, o Real Madrid não tem, no momento, nenhuma intenção de autorizar a venda de um jogador que continua sendo peça fundamental em seu projeto de longo prazo. A confiança depositada em Guler pelo ex-técnico Xabi Alonso — e agora por Arbeloa — é citada como um dos principais motivos do compromisso do jogador com o clube, independentemente de quem assumir o cargo de forma definitiva neste verão. A menos que o Real Madrid decida vendê-lo para financiar outras contratações de alto nível, é improvável que qualquer mudança na comissão técnica proporcione ao Arsenal o avanço que o clube busca.
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O Arsenal aguarda uma mudança na política do Real Madrid
Espera-se que os Gunners mantenham um diálogo aberto com a equipe de Güler durante as primeiras etapas da janela de transferências de verão. Embora a posição atual do Bernabéu seja de que o jogador “não está à venda”, o Arsenal está pronto para agir caso as exigências financeiras do Real Madrid ou o planejamento do elenco mudem sob o comando de um novo técnico permanente.
Por enquanto, Guler continua focado em sua recuperação de uma lesão no tendão da coxa sofrida no final da temporada e em seus próximos compromissos com a seleção. O Arsenal provavelmente voltará sua atenção para alvos secundários nesse ínterim, mas o jogador da seleção turca continua sendo a contratação “dos sonhos” para o elenco de Arteta na temporada 2026-27.