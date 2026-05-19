Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Premier League title race GFXGetty/GOAL
Tom Maston

Traduzido por

O Arsenal é campeão! Onze momentos que decidiram a disputa pelo título da Premier League a favor dos Gunners

Análises
Premier League
Arsenal
Manchester City
Especiais e Opinião

E assim, sem mais nem menos, a disputa pelo título da Premier League chegou ao fim. Uma batalha verdadeiramente emocionante entre Arsenal e Manchester City oscilou de um lado para o outro ao longo da segunda metade da temporada, mas foram os Gunners que saíram vitoriosos, garantindo seu primeiro título nacional em 22 anos com uma rodada de antecedência.

A equipe de Mikel Arteta havia terminado em segundo lugar nas últimas três temporadas e, apesar de ter liderado a tabela durante quase toda a campanha desta vez, começaram a surgir dúvidas sobre sua capacidade de levar o trabalho até o fim à medida que a reta final se aproximava. No entanto, uma sequência de quatro vitórias desde o final de abril levou o time do norte de Londres à conquista do título.

No fim das contas, o empate do City em Bournemouth, em 19 de maio, acabou sendo o resultado decisivo para a conquista do título pelo Arsenal, mas houve vários momentos ao longo dos últimos nove meses que levaram a esse ponto — o GOAL repassa os resultados que realmente determinaram o destino do título da Premier League:

  • Arsenal v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    21 de setembro de 2025: Martinelli consegue empate no final de um confronto decisivo

    Quando o Manchester City chegou ao Emirates Stadium para sua quinta partida do campeonato, suas esperanças de conquistar o título já estavam por um fio. O Liverpool, atual campeão, havia vencido todas as suas cinco primeiras partidas, enquanto a equipe de Pep Guardiola já havia sofrido duas derrotas: em casa, contra o Tottenham, e depois fora de casa, contra o Brighton.

    O Arsenal, por sua vez, havia vencido três das quatro partidas disputadas, tendo perdido em Anfield no final de agosto, o que fez com que esse confronto de setembro fosse considerado por muitos como uma batalha para decidir se os Gunners ou o City se tornariam o principal rival do Liverpool na disputa pelo título. Em retrospecto, essa partida ficou marcada como um dos jogos decisivos de toda a corrida pelo título.

    O City abriu o placar aos nove minutos com Erling Haaland e, apesar da equipe de Guardiola recuar cada vez mais na tentativa de preservar a vantagem, os visitantes chegaram aos acréscimos parecendo que levariam os três pontos de volta para o Etihad. Isso até Gabriel Martinelli se infiltrar na defesa do City no terceiro minuto do tempo de acréscimo e conseguir mandar uma bola por cima de Gianluigi Donnarumma para o fundo da rede, provocando comemorações frenéticas no norte de Londres.

    Embora o resultado naquele momento parecesse favorecer mais o Liverpool, no final da campanha, aquele ponto do Arsenal — e os dois perdidos pelo City — revelaram-se decisivos, dada a disputa acirrada entre as duas equipes no final da temporada.

    • Publicidade
  • Newcastle United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    28 de setembro de 2025: Gabriel conquista vitória após virada

    Uma semana depois, o Arsenal chegou a Newcastle animado pela primeira derrota do Liverpool na temporada, sofrida contra o Crystal Palace 24 horas antes. No entanto, durante grande parte da partida, parecia que a equipe não conseguiria tirar proveito dessa vantagem, já que o gol de cabeça de Nick Woltemade no primeiro tempo ainda mantinha o empate a seis minutos do fim.

    A equipe de Arteta não desistiu, porém, e depois que Mikel Merino marcou o gol de empate, Gabriel Magalhães confirmou seu status como a arma mais potente em jogadas ensaiadas da divisão ao cabecear o gol da vitória aos seis minutos do tempo de acréscimo.

    O Arsenal transformou o que parecia cada vez mais uma derrota em Tyneside em vitória, com o cabeceio de Gabriel dando início a uma sequência de cinco vitórias consecutivas que, aliada a uma péssima fase do Liverpool, levou os Gunners ao topo da tabela.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-TOTTENHAMAFP

    23 de novembro de 2025: Alegria no clássico para o herói do hat-trick, Eze

    Essa sequência de vitórias foi interrompida por um empate em 2 a 2 contra o Sunderland no início de novembro, mas o Arsenal voltou da pausa para os jogos internacionais duas semanas depois e logo recuperou seu ímpeto positivo com uma vitória memorável no clássico contra o Tottenham, no Emirates.

    Eberechi Eze provou ser o herói ao marcar um hat-trick impressionante, e os torcedores dos Gunners comemoraram poder esfregar o resultado na cara de seus rivais do norte de Londres, considerando que Eze havia dado as costas de forma memorável ao Spurs durante a janela de transferências do verão antes de se juntar ao Arsenal vindo do Crystal Palace.

    O resultado ampliou a vantagem do Arsenal na liderança da tabela para seis pontos sobre o segundo colocado, o Chelsea, com o City mais um ponto atrás após a derrota para o Newcastle no dia anterior.

  • Arsenal v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    13 de dezembro de 2025: Gols contra salvam o Arsenal de uma derrota humilhante para o Wolves

    A série de 11 jogos sem derrota do Arsenal na Premier League foi interrompida pelo Aston Villa no início de dezembro, mas o time teve a oportunidade ideal para se recuperar ao receber o Wolves, que ainda não havia vencido, no Emirates, em um confronto que prometia ser um dos maiores desequilíbrios da história recente da primeira divisão.

    No entanto, os jogos não são disputados no papel, e a equipe de Arteta passou por longos períodos de frustração diante dos visitantes em dificuldades, com seu primeiro chute a gol só ocorrendo aos 68 minutos. O primeiro gol, marcado dois minutos depois, também teve mais do que um pouco de sorte, já que o escanteio cobrado por Bukayo Saka acertou a trave antes de ricochetear no goleiro do Wolves, Sam Johnstone, e entrar no gol.

    Mesmo assim, o Arsenal não conseguiu garantir a vitória, e parecia que pagaria caro por sua falta de eficiência quando Tolu Arokodare empatou aos 90 minutos. Haveria, no entanto, uma reviravolta final quando, aos quatro minutos do tempo de acréscimo, o cruzamento de Saka foi desviado para o próprio gol por Yerson Mosquera. A torcida da casa recebeu o apito final com um enorme alívio, já que seu time evitou o que teria sido um empate embaraçoso e prejudicial.

  • Arsenal v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    30 de dezembro de 2025: Ofensiva avassaladora no segundo tempo destrói os sonhos do Villa

    No último jogo do Arsenal em 2025, o time recebeu o Aston Villa, em grande fase, no Emirates. Apesar de um início de temporada lento, a equipe de Unai Emery chegava à partida como uma verdadeira candidata ao título, depois que uma sequência de 11 vitórias consecutivas em todas as competições a havia catapultado a apenas três pontos dos Gunners, na liderança da tabela da Premier League.

    Dada essa forma, talvez não fosse surpresa que os visitantes começassem bem e dominassem o jogo até o intervalo. O Arsenal, no entanto, voltou revigorado do intervalo e partiu para definir o jogo o mais rápido possível. Gabriel abriu o placar aos três minutos do segundo tempo, quando os Gunners converteram mais um escanteio, antes de Martin Zubimendi ampliar a vantagem dos anfitriões quatro minutos depois.

    Leandro Trossard e Gabriel Jesus, então, garantiram o resultado com belas finalizações, e a derrota por 4 a 1 marcou o início do fim dos sonhos de título do Villa. O Arsenal, por sua vez, recebeu um novo impulso com a perda de pontos do Man City dois dias depois, quando o time empatou sem gols com o Sunderland.

  • Manchester City v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    4 de janeiro de 2026: Gol de Enzo no último suspiro abala as esperanças do City

    Aquele resultado no Stadium of Light deixou o City quatro pontos atrás do Arsenal, e essa diferença aumentou para seis apenas alguns dias depois, quando, após Declan Rice ter levado os Gunners à vitória em Bournemouth, a equipe de Guardiola conseguiu apenas um empate em 1 a 1 em casa contra o Chelsea, que estava sem técnico.

    Recém-saídos da demissão de Enzo Maresca, os Blues chegaram ao Etihad sob o comando do novato interino Calum McFarlane, e as coisas pareciam estar a correr a favor do City pouco antes do intervalo, quando Tijjani Reijnders lhes deu uma vantagem merecida.

    A equipe da casa, porém, não conseguiu manter o ritmo no segundo tempo, e o Chelsea, consequentemente, foi ganhando confiança. Apesar disso, ainda foi uma surpresa quando eles empataram aos 94 minutos, com Enzo Fernández finalizando de perto na segunda tentativa, após Donnarumma defender seu chute inicial. As esperanças do City de reconquistar o título pareciam estar se esvaindo.

  • Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    1º de fevereiro de 2026: Gol de Solanke com chute de escorpião surpreende o City

    O Arsenal, no entanto, não conseguiu aproveitar ao máximo o mês de janeiro, já que ficou três jogos sem vencer antes de se recuperar com uma vitória por 4 a 0 sobre o Leeds United. Esperava-se, porém, que o City respondesse da mesma forma no dia seguinte, quando viajou para enfrentar um Tottenham em péssima fase.

    Essa expectativa só aumentou no primeiro tempo, quando gols de Rayan Cherki e Antoine Semenyo colocaram os visitantes no comando em meio a uma atmosfera que o comentarista da Sky Sports, Gary Neville, descreveu como mais parecida com o “Soccer Aid” do que com uma partida de alto risco da Premier League, tamanha era a apatia demonstrada pelos torcedores locais em relação ao seu time.

    Diante desse ambiente, uma reação no segundo tempo parecia quase impossível, mas, de alguma forma, o Spurs se reanimou para reagir e conquistar um empate em 2 a 2 graças a dois gols de Dominic Solanke, o segundo deles com uma finalização espetacular de bicicleta do atacante inglês. O City não conseguiu se recuperar, e a vantagem do Arsenal na liderança da tabela voltou a ser de seis pontos.

  • Brighton & Hove Albion v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    3 de março de 2026: Saka garante que o tropeço do City seja punido

    Mesmo assim, o Arsenal não conseguiu tirar pleno proveito da situação, com empates consecutivos fora de casa contra o Brentford e o Wolves, o que colocou em dúvida sua capacidade de manter o ritmo até o final da temporada. Ainda assim, o time manteve uma vantagem de cinco pontos ao entrar em março, embora tivesse disputado uma partida a mais que o City, com um jogo fora de casa contra o Brighton como próximo compromisso.

    A equipe de Arteta teve um desempenho abaixo do esperado no Amex Stadium, mas o gol desviado de Saka aos nove minutos foi suficiente para garantir a vitória por 1 a 0, comemorada com grande entusiasmo pelos torcedores dos Gunners que viajaram para a partida. Essa reação deveu-se em grande parte ao City, que recebia o Nottingham Forest ao mesmo tempo e perdeu mais pontos, ao ser empatado duas vezes pelos visitantes ameaçados de rebaixamento, terminando em 2 a 2 no Etihad.

    O Arsenal passou a ter sete pontos de vantagem, com a convicção crescente de que finalmente estava prestes a conquistar o título após três vice-campeonatos consecutivos.

  • Arsenal v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    14 de março de 2026: Nasce uma estrela

    O Arsenal contou com vários jogadores que se destacaram em momentos cruciais da campanha, mas talvez a participação mais memorável da temporada tenha vindo da sensação de 16 anos, Max Dowman. Com os Gunners tendo dificuldades para superar o Everton no Emirates, Arteta recorreu ao jovem Dowman, e o estudante não decepcionou seu técnico, apesar da intensa pressão da situação.

    Primeiro, Dowman deu o cruzamento que levou Viktor Gyokeres a finalmente abrir o placar aos 89 minutos; depois, o próprio Dowman selou o resultado já nos acréscimos, quando saiu na cara do gol após um escanteio do Everton e empurrou a bola para o gol vazio, tornando-se o mais jovem artilheiro da história da Premier League.

    Uma noite memorável no norte de Londres ficou ainda melhor algumas horas depois, quando o City empatou com o West Ham do outro lado da capital, o que significa que a atuação decisiva de Dowman ajudou o Arsenal a abrir nove pontos de vantagem sobre seus rivais mais próximos.

  • FBL-ENG-PR-EVERTON-MANCHESTER CITYAFP

    4 de maio de 2026: Gol de Guehi leva ao colapso do City contra o Everton

    Essa vantagem, no entanto, foi diminuindo nas semanas seguintes. O Arsenal foi derrotado em casa pelo Bournemouth antes de perder uma partida épica no Etihad, o que permitiu ao City assumir a liderança da tabela pela primeira vez na temporada, ao vencer o Burnley três dias depois.

    A campanha do City até as semifinais da FA Cup deu ao Arsenal a chance de abrir vantagem novamente e, após passar pelo Newcastle, o time apresentou seu melhor desempenho na liga em 2026 ao derrotar o Fulham no início de maio, colocando assim a pressão de volta sobre a equipe de Guardiola, que visitava o Hill Dickinson Stadium pela primeira vez para enfrentar o Everton.

    Jeremy Doku deu a vantagem ao City logo no final do primeiro tempo com um chute espetacular, mas o jogo mudou aos 68 minutos, quando Marc Guehi errou o passe para Donnarumma com um passe para trás, e Thierno Barry aproveitou para empatar. Gols de Jake O'Brien e Barry colocaram os Toffees no comando, e embora o City tenha reagido para garantir o empate com gols de Haaland e Doku, eles devolveram o ímpeto ao Arsenal na liderança.

  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    10 de maio de 2026: Decisão do VAR encerra confronto emocionante entre West Ham e Arsenal

    Dos três jogos que restavam ao Arsenal, a visita ao London Stadium parecia a mais difícil, dada a necessidade desesperada do West Ham por pontos na sua luta pela permanência. Assim, o confronto foi tenso, com ambas as equipes empenhadas em evitar erros que pudessem comprometer seus objetivos na reta final.

    No entanto, à medida que o jogo entrava na reta final com o placar ainda em 0 a 0, o jogo começou a se abrir, já que um empate não servia para nenhuma das equipes. O West Ham parecia certo de abrir o placar quando Mateus Fernandes rompeu a armadilha de impedimento do Arsenal e avançou em direção ao gol, mas foi impedido por uma defesa espetacular de David Raya. Aquele momento pareceu decisivo na hora, mas sua importância só aumentou quando, momentos depois, um chute desviado de Leandro Trossard finalmente abriu o placar.

    Mas o drama não terminou aí. Já nos acréscimos, o West Ham pensou ter empatado quando Callum Wilson mandou uma bola forte por entre uma confusão de jogadores e por cima da linha. No entanto, após uma longa demora do VAR, o gol foi anulado depois que Pablo foi considerado culpado por ter cometido falta em Raya no escanteio anterior.

    As cenas na arquibancada visitante ao final da partida confirmaram o quão importante foi esse resultado para o Arsenal, que superou o que acreditava ser o maior obstáculo restante em seu caminho.

Premier League
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL