O Arsenal é campeão! Onze momentos que decidiram a disputa pelo título da Premier League a favor dos Gunners

Quando o Manchester City chegou ao Emirates Stadium para sua quinta partida do campeonato, suas esperanças de conquistar o título já estavam por um fio. O Liverpool, atual campeão, havia vencido todas as suas cinco primeiras partidas, enquanto a equipe de Pep Guardiola já havia sofrido duas derrotas: em casa, contra o Tottenham, e depois fora de casa, contra o Brighton.

O Arsenal, por sua vez, havia vencido três das quatro partidas disputadas, tendo perdido em Anfield no final de agosto, o que fez com que esse confronto de setembro fosse considerado por muitos como uma batalha para decidir se os Gunners ou o City se tornariam o principal rival do Liverpool na disputa pelo título. Em retrospecto, essa partida ficou marcada como um dos jogos decisivos de toda a corrida pelo título.

O City abriu o placar aos nove minutos com Erling Haaland e, apesar da equipe de Guardiola recuar cada vez mais na tentativa de preservar a vantagem, os visitantes chegaram aos acréscimos parecendo que levariam os três pontos de volta para o Etihad. Isso até Gabriel Martinelli se infiltrar na defesa do City no terceiro minuto do tempo de acréscimo e conseguir mandar uma bola por cima de Gianluigi Donnarumma para o fundo da rede, provocando comemorações frenéticas no norte de Londres.

Embora o resultado naquele momento parecesse favorecer mais o Liverpool, no final da campanha, aquele ponto do Arsenal — e os dois perdidos pelo City — revelaram-se decisivos, dada a disputa acirrada entre as duas equipes no final da temporada.