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O Arsenal é campeão da Premier League! A espera de 22 anos pelo título da primeira divisão chega ao fim com o empate do Manchester City, que confirma a conquista dos Gunners
Registro nesta temporada: Reis das jogadas ensaiadas
A caminhada do Arsenal rumo ao título tem sido marcada pela disciplina tática e por uma eficiência sem precedentes nas jogadas de bola parada. Os Gunners se consagraram oficialmente como os reis indiscutíveis das jogadas ensaiadas do futebol inglês nesta temporada, quebrando recordes ao marcar seu 18º gol na Premier League a partir de uma jogada ensaiada de escanteio.
Essa característica letal foi perfeitamente personificada na penúltima partida contra o Burnley, quando o cruzamento preciso de Bukayo Saka encontrou Kai Havertz, que subiu mais alto para cabecear com força e garantir uma vitória crucial por 1 a 0 no Emirates.
Fim de uma longa ausência do pódio
Esta conquista histórica põe oficialmente fim a uma dolorosa espera de 22 anos pelo título da primeira divisão.
A última vez que o Arsenal realmente ergueu o famoso troféu foi na temporada 2003-04, quando os lendários “Invincibles” de Arsène Wenger passaram uma campanha inteira invictos. Gerações de torcedores do Arsenal cresceram ansiando pelo retorno daquela era de ouro e, após suportar anos de reveses, a liderança visionária de Arteta finalmente permitiu que este time resiliente dos dias de hoje escrevesse seu próprio capítulo glorioso na história do clube.
No entanto, esse triunfo histórico não veio facilmente; ele vem após anos de sofrimento incessante para os Gunners, que passaram as últimas três temporadas lançando-se em disputas acirradas pelo título que acabaram em amarga decepção, ao serem derrotados pelo domínio do Manchester City e do Liverpool.
O Arsenal evita o drama na última rodada
Ao garantir o título com uma rodada de antecedência, o Arsenal evitou completamente a tensão angustiante do drama da última rodada. O inesperado tropeço do Manchester City contra um Bournemouth resistente no Vitality Stadium deixou o time com 78 pontos, enquanto a impressionante marca de 82 pontos do Arsenal encerrou matematicamente a disputa pelo título com uma diferença de quatro pontos.
Depois de conquistar uma vitória difícil e tensa contra o já rebaixado Burnley, a última partida da temporada servirá como uma gloriosa volta de honra para o time do norte de Londres, transformando a viagem de domingo para enfrentar o Crystal Palace em uma ocasião puramente comemorativa para os recém-coroados campeões.
Duplo sonho: títulos da Premier League e da Liga dos Campeões
Com o título da Premier League já garantido, o mundo do futebol se pergunta agora: será que este extraordinário elenco do Arsenal conseguirá conquistar a histórica dobradinha da Premier League e da Liga dos Campeões?
Arteta construiu uma base sólida como uma rocha, comandada pelo incomparável Declan Rice no meio-campo e por uma defesa impenetrável que sufocou os melhores times da Europa.
Os Gunners parecem totalmente imparáveis e estão agora a apenas um passo da glória europeia definitiva, enquanto se preparam para enfrentar o Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões, em 30 de maio, na Puskas Arena, em Budapeste.
Adicionar o troféu da Liga dos Campeões ao título nacional consolidaria esta equipe como uma das maiores épocas da história do futebol.