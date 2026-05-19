O Arsenal é campeão da Premier League! A espera de 22 anos pelo título da primeira divisão chega ao fim com o empate do Manchester City, que confirma a conquista dos Gunners

Esta conquista histórica põe oficialmente fim a uma dolorosa espera de 22 anos pelo título da primeira divisão.

A última vez que o Arsenal realmente ergueu o famoso troféu foi na temporada 2003-04, quando os lendários “Invincibles” de Arsène Wenger passaram uma campanha inteira invictos. Gerações de torcedores do Arsenal cresceram ansiando pelo retorno daquela era de ouro e, após suportar anos de reveses, a liderança visionária de Arteta finalmente permitiu que este time resiliente dos dias de hoje escrevesse seu próprio capítulo glorioso na história do clube.

No entanto, esse triunfo histórico não veio facilmente; ele vem após anos de sofrimento incessante para os Gunners, que passaram as últimas três temporadas lançando-se em disputas acirradas pelo título que acabaram em amarga decepção, ao serem derrotados pelo domínio do Manchester City e do Liverpool.



