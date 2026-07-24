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O Arsenal deve apresentar uma oferta de transferência de 70 milhões de libras por Bruno Guimaraes, apesar da postura firme do Newcastle
O Arsenal entra em ação
O Arsenal se prepara para apresentar uma oferta de 70 milhões de libras por Guimarães, já que Mikel Arteta busca reforçar seu meio-campo neste verão, segundo o jornal The Sun. Os Gunners identificaram o jogador da seleção brasileira como seu alvo prioritário, mas o Newcastle continua determinado a manter seu capitão, apesar do crescente interesse. A contratação representaria a maior jogada do Arsenal nesta janela de transferências, na tentativa de tirar um dos principais meio-campistas da Premier League do St James’ Park.
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Guimarães quer se transferir para o Emirates
O Arsenal está pronto para testar a determinação do Newcastle, depois que conversas anteriores por meio de intermediários indicaram que o clube estava disposto a oferecer cerca de 60 milhões de libras. Os Gunners aumentaram agora esse valor, enquanto Guimarães informou ao Newcastle seu desejo de se transferir para o Emirates. Com a posição do jogador agora clara, espera-se que as negociações ganhem ritmo nesta semana, à medida que o Arsenal se empenha em concretizar uma das maiores transferências do verão.
Planos intensos além do meio-campo
Embora o Arsenal tenha começado a janela de transferências de forma relativamente lenta, o clube fechou a contratação do ponta Christos Tzolis, do Club Brugge, por 34 milhões de libras. Piero Hincapie também foi contratado em caráter definitivo por 34 milhões de libras, após passar um período emprestado pelo Bayer Leverkusen, enquanto o goleiro Illan Meslier chegou em transferência gratuita. Os Gunners, no entanto, perderam a chance de contratar Morgan Rogers depois que o Chelsea fechou um acordo de 117 milhões de libras pelo jogador da seleção inglesa, apesar da admiração de longa data de Arteta pelo atacante.
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Mais negócios por vir
O jornal “The Sun” também afirma que o Arsenal ainda pretende contratar um zagueiro, um meio-campista e um atacante antes do fechamento da janela de transferências. Ezri Konsa está entre os alvos para a defesa, depois que William Saliba sofreu uma lesão nas costas que deve mantê-lo afastado dos gramados por vários meses, enquanto John Stones, que está sem clube, também está sendo considerado. No ataque, Julian Álvarez continua sendo admirado, apesar do Atlético de Madrid insistir que ele não está à venda, e Bradley Barcola é outra opção, embora o Liverpool seja atualmente o favorito para contratar o ponta do Paris Saint-Germain.
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