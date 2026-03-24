O Arsenal descobre por quanto tempo Eberechi Eze ficará afastado das quadras devido a uma lesão, um duro golpe para os jogadores de Mikel Arteta, que buscam o triplo título europeu e nacional

De volta ao norte de Londres, Arteta enfrenta um calendário exigente sem seu craque. O líder do campeonato ocupa atualmente a primeira posição com 70 pontos, nove à frente do Manchester City, que tem um jogo a menos. Após a pausa para os jogos internacionais, o time retoma sua busca pelo triplo com uma partida das quartas de final da FA Cup em Southampton, no dia 4 de abril. Apenas três dias depois, viaja para enfrentar o Sporting CP na primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões. Um confronto decisivo na Premier League contra os homens de Pep Guardiola também se aproxima, no dia 19 de abril, o que significa que a profundidade do elenco será severamente testada durante esta reta final crucial.