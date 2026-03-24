AFP
Traduzido por
O Arsenal descobre por quanto tempo Eberechi Eze ficará afastado das quadras devido a uma lesão, um duro golpe para os jogadores de Mikel Arteta, que buscam o triplo título europeu e nacional
Cronograma da lesão e impulso na recuperação
De acordo com a BBC, Eze ficará afastado dos gramados por um período de quatro a seis semanas após sofrer uma lesão na panturrilha na vitória pela Liga dos Campeões contra o Bayer Leverkusen. O jogador de 27 anos perdeu a derrota por 2 a 0 na final da Carabao Cup, no domingo, contra o Manchester City, e desistiu de participar dos jogos da seleção. O técnico do Arsenal, Arteta, aguarda os resultados definitivos dos exames, mas o momento é um golpe duro, já que os Gunners buscam a glória na Premier League, na Liga dos Campeões e na FA Cup. No entanto, o retorno iminente do capitão do clube, Martin Odegaard, após um mês afastado devido a uma lesão no joelho, ajudará a aliviar a pressão criativa.
- Getty Images Sport
A influência criativa fundamental de Eze
A ausência do meio-campista ofensivo será profundamente sentida, dada a sua imensa contribuição para a campanha atual. Antes deste revés, Eze havia somado 43 partidas em todas as competições nesta temporada, incluindo duas pelo Crystal Palace antes de sua transferência no final de agosto. Seu desempenho inclui nove gols e seis assistências pelos Gunners, tornando-o uma peça fundamental do ataque. Ele tem sido particularmente influente na Premier League, disputando 26 partidas e marcando seis gols e duas assistências. Na Europa, ele já registrou um gol e duas assistências em nove partidas da Liga dos Campeões nesta temporada.
Barnes é convocado para a seleção
Com a indisponibilidade do craque do Arsenal, o técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel, convocou rapidamente o ponta do Newcastle United, Harvey Barnes, para a seleção dos Três Leões. O jogador de 28 anos vem apresentando um desempenho sensacional, tendo marcado 14 gols em todas as competições nesta temporada. Essa convocação de última hora põe fim a um exílio de quase seis anos da seleção para o atacante. Além disso, encerra definitivamente as especulações sobre sua elegibilidade para jogar pela Escócia.
- Getty Images
O que vem a seguir para o Arsenal?
De volta ao norte de Londres, Arteta enfrenta um calendário exigente sem seu craque. O líder do campeonato ocupa atualmente a primeira posição com 70 pontos, nove à frente do Manchester City, que tem um jogo a menos. Após a pausa para os jogos internacionais, o time retoma sua busca pelo triplo com uma partida das quartas de final da FA Cup em Southampton, no dia 4 de abril. Apenas três dias depois, viaja para enfrentar o Sporting CP na primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões. Um confronto decisivo na Premier League contra os homens de Pep Guardiola também se aproxima, no dia 19 de abril, o que significa que a profundidade do elenco será severamente testada durante esta reta final crucial.