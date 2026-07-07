O Arsenal de olho em uma contratação sensacional do ex-lateral do Manchester United, que se destacou na Copa do Mundo, em meio a temores sobre a saída de Ben White

O Arsenal está vasculhando ativamente o mercado em busca de reforços defensivos e incluiu o lateral-direito do West Ham, Wan-Bissaka, em uma lista de 11 candidatos em potencial, segundo o TEAMTalk. O jogador de 28 anos, que já se destacou no Crystal Palace e no Manchester United, deve estar disponível para transferência após o recente rebaixamento do West Ham para a Championship.

O lateral voltou recentemente de uma campanha consistente na Copa do Mundo com a República Democrática do Congo, onde ajudou sua seleção a avançar de um grupo difícil, que contava com Portugal e Colômbia, antes de sofrer uma derrota por uma diferença mínima para a Inglaterra nas oitavas de final.

Mikel Arteta é conhecido por admirar as excelentes habilidades do zagueiro em duelos individuais. Com os Gunners buscando reforçar ainda mais sua defesa, os dirigentes do clube acreditam que o perfil de Wan-Bissaka poderia complementar o de Jurrien Timber, oferecendo uma opção defensiva especializada para conter os alas mais perigosos da Premier League.







