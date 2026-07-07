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O Arsenal de olho em uma contratação sensacional do ex-lateral do Manchester United, que se destacou na Copa do Mundo, em meio a temores sobre a saída de Ben White
O Arsenal tem Wan-Bissaka na mira para reformular a defesa
O Arsenal está vasculhando ativamente o mercado em busca de reforços defensivos e incluiu o lateral-direito do West Ham, Wan-Bissaka, em uma lista de 11 candidatos em potencial, segundo o TEAMTalk. O jogador de 28 anos, que já se destacou no Crystal Palace e no Manchester United, deve estar disponível para transferência após o recente rebaixamento do West Ham para a Championship.
O lateral voltou recentemente de uma campanha consistente na Copa do Mundo com a República Democrática do Congo, onde ajudou sua seleção a avançar de um grupo difícil, que contava com Portugal e Colômbia, antes de sofrer uma derrota por uma diferença mínima para a Inglaterra nas oitavas de final.
Mikel Arteta é conhecido por admirar as excelentes habilidades do zagueiro em duelos individuais. Com os Gunners buscando reforçar ainda mais sua defesa, os dirigentes do clube acreditam que o perfil de Wan-Bissaka poderia complementar o de Jurrien Timber, oferecendo uma opção defensiva especializada para conter os alas mais perigosos da Premier League.
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Lesão de Ben White complica o futuro no Emirates
O repentino interesse em Wan-Bissaka surge em um momento em que o futuro de White no Emirates a longo prazo permanece envolto em mistério. O jogador da seleção inglesa estaria considerando deixar o norte de Londres, com vários gigantes europeus e clubes da Liga Profissional da Arábia Saudita acompanhando de perto sua situação. No entanto, qualquer possível negociação está atualmente complicada por um problema físico significativo.
A lesão ocorreu em um momento crítico da temporada 2025-26, forçando White a ficar de fora da final da Liga dos Campeões, na qual o Arsenal acabou sofrendo uma derrota para o Paris Saint-Germain. Essa luta contínua contra as lesões também lhe custou uma vaga na seleção inglesa para a Copa do Mundo.
A extensa lista de candidatos revela a ambição do Arsenal
Diz-se que o diretor esportivo Andrea Berta está liderando a campanha de contratações, e Wan-Bissaka está longe de ser o único nome em pauta. De acordo com a reportagem do TEAMTalk, o Arsenal tem realizado uma ampla avaliação de uma grande variedade de alvos, que vão desde jogadores experientes da seleção nacional até os jovens talentos mais promissores do futebol europeu.
Entre os nomes cogitados estão Ezri Konsa, do Aston Villa, e Jules Koundé, do Barcelona. O clube também tem acompanhado Oscar Mingueza, do Celta de Vigo, e Lutsharel Geertruida, do RB Leipzig. Para o futuro, opções mais jovens, como Wesley, da Roma, Vanderson, do Mônaco, e Ivan Fresneda, do Sporting CP, continuam firmemente no radar, já que Arteta busca montar um elenco capaz de manter o domínio após a espetacular conquista do título da Premier League na última temporada.
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A disputa por Wan-Bissaka se acirra
O Arsenal não está sozinho na disputa pelo jogador apelidado de “A Aranha”. O Everton, rival da Premier League, e o Fenerbahçe, gigante turco, já manifestaram interesse no lateral-direito. A reputação de Wan-Bissaka como especialista defensivo de alto nível o torna uma opção atraente para clubes que buscam uma boa oportunidade após o rebaixamento do West Ham.
A diretoria do Arsenal ainda não tomou uma decisão final, mas o trabalho de análise sobre Wan-Bissaka é minucioso e está em andamento. Enquanto os Gunners se preparam para defender o título e buscam ir um passo além na Liga dos Campeões após tropeçarem na reta final, garantir que a posição de lateral-direito esteja devidamente coberta tornou-se um objetivo primordial para Berta e Arteta.
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