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O Arsenal corre para atender à demanda por Max Dowman após as atuações sensacionais do jovem prodígio
Demanda sem precedentes no Emirates
Os principais jogadores têm nomes pré-impressos prontos para serem estampados nas camisetas, mas os funcionários da loja tiveram que compor o nome de Dowman usando letras soltas destinadas à personalização, segundo o The Sun. Os funcionários têm preparado as letras do nome de Dowman em lotes diariamente apenas para conseguir atender à demanda. A procura pelo uniforme do atacante está nas alturas, com muitos indo direto para a loja logo após o apito final no sábado. O nome de Dowman nem sequer consta como opção na parede com os nomes dos jogadores dentro da loja “Armoury” do Arsenal, no Emirates. Isso mudará em breve após a rápida ascensão de Dowman à fama.
- Getty Images Sport
Arteta elogia adolescente "extraordinário"
Graças ao seu impressionante gol de solitário e às suas contribuições em todos os aspectos do jogo, ele tem sido comparado a lendas do futebol como Lionel Messi e Kaká. Uma fonte do clube disse ao The Sun: “Ficamos impressionados com a repentina demanda pela camisa do Max, e é fantástico ver tantos torcedores querendo ter o nome dele em suas camisas.” Espera-se que o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, deixe Dauman no banco para a final da Carabao Cup deste domingo contra o Manchester City, em Wembley, enquanto a equipe busca conquistar o tetracampeonato.
Arteta insistiu que a contribuição de Dowman contra o Everton foi “extraordinária”, acrescentando que aqueles que estavam no estádio nunca esquecerão o que testemunharam. Ele disse: “Por muitos anos, aqueles que estavam no estádio hoje dirão: ‘Eu estava no estádio, eu estava no Emirates naquele dia, quando esse garoto, de 16 anos, marcou aquele gol em um momento tão crucial da temporada’”. Dowman, cujas chances de entrar na seleção para a Copa do Mundo continuam pequenas, descobrirá hoje para qual equipe da Inglaterra será convocado.
Rostos conhecidos avistados no norte de Londres
O atacante do Brentford, Dango Ouattara, estava na torcida no Emirates Stadium na noite de terça-feira. Ouattara, de 24 anos, estava entre os torcedores do Arsenal na arquibancada superior enquanto os Gunners derrotavam o Bayer Leverkusen por 2 a 0. O versátil ponta, que representa Burkina Faso na seleção nacional, não parecia ser um convidado do clube. Não é a primeira vez que jogadores vão ao estádio para ver o Arsenal por conta própria. Em 2024, Riccardo Calafiori visitou o Emirates como torcedor sete meses antes de fechar sua transferência para o clube.
- AFP
Lendas e celebrações em Colney
O Arsenal recebeu a visita de uma lenda do futebol na semana passada. O lendário jogador brasileiro Romário esteve no centro de treinamento do clube na última sexta-feira para gravar uma entrevista com Gabriel Jesus. O ex-atacante pegou muitos jornalistas de surpresa quando entrou casualmente na sala de coletivas de imprensa com sua comitiva para tomar um café. Romário estava lá em nome de seu canal no YouTube, que tem mais de 500 mil inscritos, e Eberechi Eze foi um dos jogadores do Arsenal que aproveitou a oportunidade para conhecê-lo. Romário não foi a única figura famosa presente na semana passada, já que o grande jogador italiano Leonardo Bonucci esteve na vitória de terça-feira sobre o Bayer Leverkusen.
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