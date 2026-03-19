O Arsenal corre para atender à demanda por Max Dowman após as atuações sensacionais do jovem prodígio

Graças ao seu impressionante gol de solitário e às suas contribuições em todos os aspectos do jogo, ele tem sido comparado a lendas do futebol como Lionel Messi e Kaká. Uma fonte do clube disse ao The Sun: “Ficamos impressionados com a repentina demanda pela camisa do Max, e é fantástico ver tantos torcedores querendo ter o nome dele em suas camisas.” Espera-se que o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, deixe Dauman no banco para a final da Carabao Cup deste domingo contra o Manchester City, em Wembley, enquanto a equipe busca conquistar o tetracampeonato.

Arteta insistiu que a contribuição de Dowman contra o Everton foi “extraordinária”, acrescentando que aqueles que estavam no estádio nunca esquecerão o que testemunharam. Ele disse: “Por muitos anos, aqueles que estavam no estádio hoje dirão: ‘Eu estava no estádio, eu estava no Emirates naquele dia, quando esse garoto, de 16 anos, marcou aquele gol em um momento tão crucial da temporada’”. Dowman, cujas chances de entrar na seleção para a Copa do Mundo continuam pequenas, descobrirá hoje para qual equipe da Inglaterra será convocado.