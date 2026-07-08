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O Arsenal contrata a meio-campista suíça Geraldine Reuteler; a ex-jogadora do Frankfurt assume a camisa nº 14
Reuteler concretiza importante transferência para o Arsenal
O Arsenal anunciou a chegada de Reuteler, com o site oficial do clube confirmando a transferência definitiva nesta quarta-feira. Reuteler se junta ao Arsenal após uma passagem de oito anos pelo Eintracht Frankfurt na Frauen-Bundesliga. Durante sua trajetória de grande sucesso na Alemanha, Reuteler se tornou uma presença dinâmica, disputando 184 partidas em todas as competições, marcando 54 gols e dando 44 assistências.
Antes de se mudar para a Alemanha, Reuteler começou sua carreira no FC Stans e estreou na equipe principal do FC Luzern com apenas 15 anos de idade. Reuteler chega a Londres com um currículo internacional impressionante, tendo disputado 91 partidas pela seleção, conquistado o prêmio de Jogadora do Ano da Suíça em 2024 e ajudado a Suíça a chegar às quartas de final da Euro 2025.
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Detalhes do contrato e novo número da camisa
Embora o Arsenal tenha anunciado uma contratação definitiva, a BBC Sport informa que Reuteler assinou um contrato de quatro anos. De acordo com a BBC, Reuteler vestirá a camisa número 14 e se torna a terceira grande contratação do clube neste verão, após as chegadas de grande repercussão de Georgia Stanway e Selina Cerci.
Reuteler expressou sua imensa alegria por se juntar ao Arsenal e destacou suas ambições para o futuro no norte de Londres. “O Arsenal é um dos melhores clubes do mundo e estou muito orgulhosa de poder estar aqui”, disse Reuteler. “Adoro o jeito como esse time joga e mal posso esperar para me testar contra as melhores jogadoras aqui na WSL.”
Slegers e Wheatley elogiam a nova contratação
Reuteler está determinada a causar um impacto significativo no Emirates Stadium. “Quero contribuir para a história e o sucesso deste clube de futebol e estou ansiosa para entrar em campo no Emirates diante de todos os nossos torcedores”, acrescentou Reuteler.
A diretora de futebol feminino do Arsenal, Clare Wheatley, declarou: “Estamos muito felizes em anunciar que Géry é jogadora do Arsenal. Géry é uma jogadora que há muito tempo está na nossa mira e traz uma sólida experiência tanto em nível de clube quanto internacional. Estamos ansiosas para trabalhar juntas e nos empenhar em trazer mais troféus para o nosso clube.” A treinadora principal, Renee Slegers, acrescentou: “Estou muito feliz por termos conseguido trazer a Géry para o Arsenal. Ela é uma jogadora muito técnica e inteligente, e combina isso com boa capacidade atlética, o que acreditamos que a torne uma excelente aquisição para o nosso meio-campo.”
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O que vem por aí para Reuteler e o Arsenal?
Reuteler agora vai aproveitar uma breve pausa de verão antes de se juntar às suas novas companheiras do Arsenal. Slegers confirmou: “Estou ansiosa para começarmos a trabalhar juntas quando a pré-temporada começar.” O Arsenal vai integrar Reuteler, Stanway e Cerci ao elenco durante o próximo período de concentração. Reuteler vai buscar imediatamente garantir uma vaga na equipe titular no meio-campo, enquanto o Arsenal busca o título da Superliga Feminina.
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