O Arsenal contrata a meio-campista suíça Geraldine Reuteler; a ex-jogadora do Frankfurt assume a camisa nº 14

O Arsenal anunciou a chegada de Reuteler, com o site oficial do clube confirmando a transferência definitiva nesta quarta-feira. Reuteler se junta ao Arsenal após uma passagem de oito anos pelo Eintracht Frankfurt na Frauen-Bundesliga. Durante sua trajetória de grande sucesso na Alemanha, Reuteler se tornou uma presença dinâmica, disputando 184 partidas em todas as competições, marcando 54 gols e dando 44 assistências.

Antes de se mudar para a Alemanha, Reuteler começou sua carreira no FC Stans e estreou na equipe principal do FC Luzern com apenas 15 anos de idade. Reuteler chega a Londres com um currículo internacional impressionante, tendo disputado 91 partidas pela seleção, conquistado o prêmio de Jogadora do Ano da Suíça em 2024 e ajudado a Suíça a chegar às quartas de final da Euro 2025.



