A lesão de Saliba parece ser o resultado de vários meses de desgaste físico. O zagueiro admitiu durante o torneio que vinha lidando com problemas persistentes, afirmando: “Tenho tido algumas pequenas dores há vários meses. Tenho aguentado firme porque havia a Liga dos Campeões e a Premier League. Mas a comissão técnica está lidando muito bem com isso. A Copa do Mundo acontece apenas uma vez a cada quatro anos, então é preciso aguentar firme. Não estou 100% em forma, mas há muitos jogadores que também não estão 100%. Não dá para dar desculpas.”

O comprometimento do francês tanto com o clube quanto com a seleção fez com que ele disputasse 50 partidas em todas as competições pelo Arsenal antes de embarcar para cumprir suas obrigações com a seleção. Essa carga pesada de trabalho incluiu 120 minutos fisicamente exigentes durante a derrota dos Gunners na final da Liga dos Campeões no início deste verão. Embora o técnico da França, Didier Deschamps, tivesse anteriormente descartado os temores ao afirmar: “Ele está aqui, está tudo bem”, o colapso final contra a Espanha sugeriu que o corpo do jogador havia finalmente chegado ao seu limite.