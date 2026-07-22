AFP
Traduzido por
O Arsenal confirma que William Saliba ficará fora por um “período prolongado”, mas o zagueiro evita cirurgia ao retornar da convocação para a Copa do Mundo com a França
A campanha na Copa do Mundo cobra seu preço
Os Gunners ficaram abalados após a confirmação de que Saliba ficará fora dos gramados por um longo período, de acordo com um comunicado oficial divulgado pelo Arsenal. O jogador de 25 anos foi um dos pilares da seleção francesa durante a campanha que levou o time às semifinais na América do Norte, mas foi forçado a sair de campo durante a derrota por 2 a 0 para a Espanha. Exames especializados realizados após o retorno de William a Londres nesta semana confirmaram que ele sofreu uma lesão nas costas que exigirá um período de reabilitação. A notícia surge depois que Saliba foi visto caindo no gramado sem sofrer qualquer pressão, o que gerou preocupações imediatas quanto à sua disponibilidade a longo prazo para o clube do norte de Londres.
Apesar do revés, há um lado positivo para Mikel Arteta e sua comissão técnica. Avaliações detalhadas concluíram que a cirurgia não é recomendada, mas William deve agora iniciar um programa de recuperação supervisionado. Isso evita o pior cenário temido pelos especialistas médicos, que teria deixado o zagueiro fora de ação durante a maior parte da próxima temporada.
- Getty Images Sport
Superando a barreira da dor
A lesão de Saliba parece ser o resultado de vários meses de desgaste físico. O zagueiro admitiu durante o torneio que vinha lidando com problemas persistentes, afirmando: “Tenho tido algumas pequenas dores há vários meses. Tenho aguentado firme porque havia a Liga dos Campeões e a Premier League. Mas a comissão técnica está lidando muito bem com isso. A Copa do Mundo acontece apenas uma vez a cada quatro anos, então é preciso aguentar firme. Não estou 100% em forma, mas há muitos jogadores que também não estão 100%. Não dá para dar desculpas.”
O comprometimento do francês tanto com o clube quanto com a seleção fez com que ele disputasse 50 partidas em todas as competições pelo Arsenal antes de embarcar para cumprir suas obrigações com a seleção. Essa carga pesada de trabalho incluiu 120 minutos fisicamente exigentes durante a derrota dos Gunners na final da Liga dos Campeões no início deste verão. Embora o técnico da França, Didier Deschamps, tivesse anteriormente descartado os temores ao afirmar: “Ele está aqui, está tudo bem”, o colapso final contra a Espanha sugeriu que o corpo do jogador havia finalmente chegado ao seu limite.
O papel fundamental de Saliba e o revés causado pela lesão
Saliba ingressou no Arsenal em 2019 e passou por períodos de empréstimo para desenvolvimento no Saint-Étienne, no Nice e no Marselha antes de se firmar definitivamente no time titular dos Gunners no início da temporada 2022–23. Posteriormente, ele desempenhou um papel fundamental na conquista histórica do título da Premier League pelo Arsenal na última temporada — o primeiro do clube desde 2004 —, disputando 31 partidas no campeonato. Além disso, o zagueiro francês foi fundamental para que o Arsenal chegasse à sua primeira final da Liga dos Campeões desde 2006, participando de 12 partidas durante a campanha europeia.
Perder Saliba nas primeiras semanas da temporada representa um desafio tático significativo para Arteta. A capacidade do zagueiro de se recuperar de situações de alta pressão e sua serenidade com a bola são fundamentais para a construção de jogadas do Arsenal. Reportagens anteriores sugeriram que o jogador teria dito aos seus companheiros da seleção: “Minhas costas não aguentam mais, minhas costas não aguentam mais” durante a semifinal, uma indicação da intensidade da dor que ele estava sentindo naquele momento. A decisão de optar por um programa de recuperação controlada em vez de cirurgia sugere que a equipe médica acredita que a lesão pode ser tratada com repouso e fisioterapia específica, em vez de um procedimento corretivo mais drástico.
- Getty Images Sport
A profundidade da defesa será posta à prova
Com a temporada 2026–27 se aproximando rapidamente, o Arsenal terá agora que recorrer à profundidade do elenco para preencher a lacuna. Saliba está praticamente descartado da partida da Community Shield contra o Manchester City, em 16 de agosto, e o “período prolongado” mencionado pelo clube sugere que ele pode perder o início da campanha da Premier League, que começa em 21 de agosto contra o Coventry.
Isso coloca uma pressão imensa sobre o restante da zaga para que se destaque, especialmente considerando o quão crucial foi a parceria de Saliba com Gabriel Magalhães na última temporada para formar a melhor defesa do campeonato, que sofreu apenas 27 gols. Os Gunners trabalharam duro para montar um elenco capaz de competir em várias frentes, e essa profundidade — ao lado de jogadores como Jurriën Timber — agora será testada mais cedo do que o previsto, embora os torcedores esperem que a dispensa da cirurgia signifique um retorno mais cedo do que tarde.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.