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O Arsenal confirma acordo de transferência de Leandro Trossard com o Besiktas por 17 milhões de libras, enquanto o craque belga segue para a Turquia para realizar exames médicos
Confirmação oficial da transferência
Trossard está prestes a concluir sua saída do norte de Londres, após os dois clubes terem chegado a um acordo sobre o valor da transferência. De acordo com o The Athletic, o negócio está avaliado em 20 milhões de euros (17 milhões de libras/23 milhões de dólares). O Arsenal divulgou um comunicado oficial para esclarecer a situação atual em relação à sua saída.
O clube declarou: “Podemos confirmar que chegamos a um acordo com o Beşiktaş para a transferência definitiva de Leandro Trossard. Com o valor da transferência acordado, Leo, de 31 anos, recebeu permissão para viajar a Istambul a fim de passar por exames médicos e concluir as formalidades de sua transferência para o clube da Super Lig turca. Forneceremos mais informações assim que a transferência for concluída.”
- AFP
Finalização das condições pessoais e dos detalhes do contrato
Embora os clubes tenham chegado a um acordo quanto à avaliação de 17 milhões de libras, ele e o Besiktas ainda estão acertando os últimos detalhes das condições contratuais. Espera-se que ele assine um contrato de três anos, que inclui uma opção de prorrogação por mais 12 meses, com um salário que, segundo relatos, pode chegar a 9 milhões de euros por temporada.
A documentação final relativa à transferência está sendo preparada neste momento, e a negociação poderá ser concluída ainda esta semana. Ele tinha apenas mais um ano de contrato com o Arsenal. Embora tenha concordado com novos termos financeiros em agosto de 2025, que incluíam um aumento salarial significativo, esse acordo não prolongou sua permanência no Emirates além da data de vencimento original, em 2027.
Um jogador fundamental para o clube e para a seleção
Trossard deixa o Arsenal após desempenhar um papel fundamental no sucesso recente do clube. Ele disputou 50 partidas em todas as competições durante a temporada 2025-26, marcando oito gols e dando 11 assistências. Suas contribuições ajudaram o Arsenal a conquistar seu primeiro título da primeira divisão desde 2004 e a chegar à final da Liga dos Campeões.
Ele chegou ao clube vindo do Brighton em janeiro de 2023 por uma quantia de 27 milhões de libras (36 milhões de dólares). No cenário internacional, foi titular constante da Bélgica na Copa do Mundo. Ele foi titular em todas as seis partidas, levando a equipe às quartas de final, marcando duas vezes e dando uma assistência na vitória por 5 a 1 sobre a Nova Zelândia na fase de grupos, além de registrar assistências contra o Senegal e a seleção dos Estados Unidos.
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O que vem por aí para Trossard e o Arsenal?
Trossard passará agora pelos exames médicos em Istambul antes de assinar seu contrato oficial com o Beşiktaş. Assim que as formalidades forem concluídas, ele se juntará aos seus novos companheiros de equipe para a próxima temporada da Super Lig turca. Enquanto isso, o Arsenal pretende reinvestir os 17 milhões de libras recebidos na contratação de novos jogadores, enquanto Mikel Arteta continua os preparativos para a defesa do título da Premier League.
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