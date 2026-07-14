Trossard está prestes a concluir sua saída do norte de Londres, após os dois clubes terem chegado a um acordo sobre o valor da transferência. De acordo com o The Athletic, o negócio está avaliado em 20 milhões de euros (17 milhões de libras/23 milhões de dólares). O Arsenal divulgou um comunicado oficial para esclarecer a situação atual em relação à sua saída.

O clube declarou: “Podemos confirmar que chegamos a um acordo com o Beşiktaş para a transferência definitiva de Leandro Trossard. Com o valor da transferência acordado, Leo, de 31 anos, recebeu permissão para viajar a Istambul a fim de passar por exames médicos e concluir as formalidades de sua transferência para o clube da Super Lig turca. Forneceremos mais informações assim que a transferência for concluída.”