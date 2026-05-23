O Arsenal confirma a segunda saída por transferência neste verão, com o campeão da Premier League divulgando um comunicado oficial

O Arsenal reconheceu o profissionalismo e o empenho de longa data do goleiro ao longo de suas diversas passagens pela base e pelo time principal, por meio de um comunicado oficial publicado em seu site.

Confirmando o acordo definitivo enquanto os processos regulatórios se aproximam da conclusão, o comunicado do clube dizia: “Agradecemos a Karl por sua contribuição ao clube durante o tempo que passou conosco e desejamos a ele tudo de bom para sua próxima etapa no Werder Bremen.”



