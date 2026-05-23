Getty Images Sport
Traduzido por
O Arsenal confirma a segunda saída por transferência neste verão, com o campeão da Premier League divulgando um comunicado oficial
Goleiro estoniano deixa Londres
O goleiro da seleção da Estônia, Hein, concretizará sua transferência definitiva para o Werder Bremen, da Bundesliga, em julho, após uma longa trajetória nas categorias de base do norte de Londres. O goleiro de 24 anos chegou à Academia do Emirates em 2018, mas teve dificuldades para conquistar oportunidades significativas no time principal sob as sucessivas gestões técnicas. Após passar a última temporada se adaptando à vida na Alemanha por meio de um contrato de empréstimo temporário, os termos de sua transferência foram agora transformados em um contrato definitivo.
O Arsenal divulga comunicado oficial
O Arsenal reconheceu o profissionalismo e o empenho de longa data do goleiro ao longo de suas diversas passagens pela base e pelo time principal, por meio de um comunicado oficial publicado em seu site.
Confirmando o acordo definitivo enquanto os processos regulatórios se aproximam da conclusão, o comunicado do clube dizia: “Agradecemos a Karl por sua contribuição ao clube durante o tempo que passou conosco e desejamos a ele tudo de bom para sua próxima etapa no Werder Bremen.”
A renovação do elenco do norte de Londres continua
A saída de Hein marca uma rápida continuação da política de renovação do elenco do Arsenal neste verão, ocorrendo logo após Kiwior ter concretizado sua transferência definitiva para o Porto. O gigante português exerceu oficialmente a opção de compra incluída no contrato inicial de empréstimo para garantir o jogador da seleção polonesa com um contrato de longo prazo. O acordo definitivo pelo zagueiro de 26 anos garante ao Arsenal uma quantia fixa de € 17 milhões (£ 14,5 milhões), com uma componente variável que poderá chegar a € 5 milhões (£ 4,3 milhões) com base em objetivos de desempenho específicos.
- AFP
Arteta reajusta as opções de reserva
Mikel Arteta precisa agora reavaliar o seu elenco de goleiros reservas, tendo em vista uma pré-temporada intensa e a difícil tarefa de defender o título nacional. A venda de jogadores menos utilizados ajuda o técnico a equilibrar as finanças do clube antes da abertura da janela de transferências, enquanto Hein parte para a Bundesliga em busca de uma vaga como titular, após ter disputado apenas uma partida pelo time principal do Arsenal.