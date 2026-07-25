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O Arsenal cogita apresentar uma proposta por Vinícius Júnior, enquanto a novela em torno do contrato do atacante do Real Madrid se arrasta
O Arsenal de olho em uma contratação sensacional
De acordo com o The Athletic, o Arsenal está avaliando uma jogada surpreendente para contratar o ponta do Real Madrid caso o astro brasileiro de 26 anos não chegue a um acordo para renovar seu contrato na capital espanhola, tendo se tornado um dos atacantes mais temidos do futebol mundial durante suas oito temporadas com os Blancos, mas com seu futuro agora mergulhado na incerteza, já que ele entra nos últimos 12 meses de seu contrato atual, enquanto os Gunners, animados pelo recente sucesso na Premier League, buscam contratações de peso para consolidar sua posição no topo do futebol europeu.
Embora o interesse ainda seja considerado em um estágio inicial, a ideia teria recebido aprovação em todos os níveis dentro do clube do norte de Londres. Ainda não houve negociações formais entre os clubes, mas o Arsenal está posicionado para agir caso o Real Madrid decida lucrar com seu valioso jogador, em vez de correr o risco de perdê-lo de graça no próximo verão.
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Impasse nas negociações contratuais em Madri
Ao entrar nos últimos 12 meses de seu contrato, após oito temporadas em Madri, Vinicius continua em negociações contratuais sem que haja uma solução à vista. Esse impasse deixa o Real Madrid em uma situação delicada, relutante em arriscar perder seu valioso atacante em uma transferência a título gratuito — especialmente com um bônus de fidelidade considerável previsto para a próxima temporada. De acordo com o OK Diario, o impasse gira em torno da exigência do brasileiro de um salário anual líquido de 20 milhões de euros, valor que o Real Madrid hesita em oferecer para proteger sua restrita estrutura salarial.
Mesmo com o Real Madrid passando por uma recente seca de títulos, Vinícius continuou sendo um jogador de destaque desde que chegou do Flamengo em 2018. O atacante marcou 22 gols em todas as competições durante a temporada 2025-26, na qual o Los Blancos terminou em segundo lugar na La Liga — oito pontos atrás do Barcelona —, ficando sem títulos pela segunda temporada consecutiva. Ele levou essa forma impressionante para a seleção nacional neste verão, marcando quatro gols em cinco partidas pelo Brasil antes de a equipe de Carlo Ancelotti ser eliminada pela Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo.
Aproveitando o sucesso na Premier League
O interesse do Arsenal em Vinicius Jr. surge em um momento em que o clube busca dar continuidade ao seu sucesso recente. Depois de finalmente conquistar o título da Premier League, Arteta está empenhado em garantir que seu elenco não estagne. A contratação de um jogador com o pedigree de Vinicius, que somou 375 partidas pelo Real Madrid, marcando 128 gols e dando 100 assistências, proporcionaria aos Gunners uma vantagem de elite que poucos clubes no mundo conseguem igualar. Sua experiência em partidas de alta pressão e na Liga dos Campeões é exatamente o que a diretoria do Arsenal almeja.
Durante sua passagem pelo Bernabéu, Vinícius construiu uma coleção de títulos invejável com o Real Madrid. Seu impressionante palmarés inclui três títulos da La Liga, dois troféus da Liga dos Campeões e uma conquista da Copa del Rey, entre inúmeras outras honrarias nacionais e internacionais.
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Um possível divisor de águas em Londres
Se a transferência se concretizar, Vinicius Jr. se juntaria a um contingente brasileiro cada vez maior no Emirates, podendo se aliar a jogadores como Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli. Uma contratação de peso como a dele seria um sinal crucial para o Arsenal, que ainda não trouxe grandes nomes nesta janela de transferências — um contraste gritante com seus rivais: o Manchester United contratou Youri Tielemans e Andrey Santos; o Manchester City, Elliot Anderson; o Tottenham, Sandro Tonali e Mateus Fernandes; e o Chelsea, Morgan Rogers.
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