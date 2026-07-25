O Arsenal cogita apresentar uma proposta por Vinícius Júnior, enquanto a novela em torno do contrato do atacante do Real Madrid se arrasta

Ao entrar nos últimos 12 meses de seu contrato, após oito temporadas em Madri, Vinicius continua em negociações contratuais sem que haja uma solução à vista. Esse impasse deixa o Real Madrid em uma situação delicada, relutante em arriscar perder seu valioso atacante em uma transferência a título gratuito — especialmente com um bônus de fidelidade considerável previsto para a próxima temporada. De acordo com o OK Diario, o impasse gira em torno da exigência do brasileiro de um salário anual líquido de 20 milhões de euros, valor que o Real Madrid hesita em oferecer para proteger sua restrita estrutura salarial.

Mesmo com o Real Madrid passando por uma recente seca de títulos, Vinícius continuou sendo um jogador de destaque desde que chegou do Flamengo em 2018. O atacante marcou 22 gols em todas as competições durante a temporada 2025-26, na qual o Los Blancos terminou em segundo lugar na La Liga — oito pontos atrás do Barcelona —, ficando sem títulos pela segunda temporada consecutiva. Ele levou essa forma impressionante para a seleção nacional neste verão, marcando quatro gols em cinco partidas pelo Brasil antes de a equipe de Carlo Ancelotti ser eliminada pela Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo.