O Arsenal avalia uma proposta por Bradley Barcola, enquanto o craque do PSG cogita uma transferência no meio do ano

O Arsenal está analisando os detalhes de uma possível contratação de Barcola antes de apresentar uma oferta neste verão, segundo o *Independent*. Mikel Arteta está empenhado em adicionar qualidade e profundidade às suas opções de ataque, e o atacante do PSG é visto como um jogador capaz de melhorar o time titular do clube.

Os Gunners lideram atualmente a disputa pelo jogador de 23 anos, mas não estão sozinhos nessa busca. O Liverpool também está de olho em Barcola, enquanto busca reformular seu ataque sob o comando de Andoni Iraola.

O futuro de Barcola no PSG permanece incerto, apesar de suas excelentes atuações pelo clube e pela seleção. Relatos sugerem que o ponta está interessado em se testar na Premier League e está aberto a um novo desafio fora da França.







