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O Arsenal avalia uma proposta por Bradley Barcola, enquanto o craque do PSG cogita uma transferência no meio do ano
O Arsenal intensifica o interesse em Barcola
O Arsenal está analisando os detalhes de uma possível contratação de Barcola antes de apresentar uma oferta neste verão, segundo o *Independent*. Mikel Arteta está empenhado em adicionar qualidade e profundidade às suas opções de ataque, e o atacante do PSG é visto como um jogador capaz de melhorar o time titular do clube.
Os Gunners lideram atualmente a disputa pelo jogador de 23 anos, mas não estão sozinhos nessa busca. O Liverpool também está de olho em Barcola, enquanto busca reformular seu ataque sob o comando de Andoni Iraola.
O futuro de Barcola no PSG permanece incerto, apesar de suas excelentes atuações pelo clube e pela seleção. Relatos sugerem que o ponta está interessado em se testar na Premier League e está aberto a um novo desafio fora da França.
- AFP
O futuro de Barcola continua incerto
Relatos indicam que Barcola está cada vez mais aberto a deixar o PSG neste verão. Acredita-se que sua ausência da escalação titular do PSG na vitória na final da Liga dos Campeões contra o Arsenal tenha influenciado sua decisão. Embora os campeões da Ligue 1 o avaliem em cerca de 60 milhões de libras, a possibilidade de uma transferência continua ganhando força.
Os parisienses prefeririam manter o ponta, mas o clube também está preparado para fazer ajustes em seu elenco caso as circunstâncias mudem durante a janela de transferências.
Os planos de transferência podem afetar ambos os clubes
A contratação de Barcola reforçaria significativamente as opções do Arsenal na lateral esquerda. O jogador da seleção francesa traria concorrência para Gabriel Martinelli e Leandro Trossard, já que Arteta busca montar um elenco mais competitivo para a nova temporada.
O interesse do Arsenal no craque do Aston Villa, Morgan Rogers, também continua em alta, com a possibilidade de o clube tentar contratar os dois jogadores durante a mesma janela de transferências.
O PSG está de olho em vários alvos ofensivos, incluindo o atacante do Atlético de Madrid, Julián Álvarez, e Rogers. A sobreposição nos planos de contratação pode criar uma situação complexa no mercado de transferências entre os clubes envolvidos.
- AFP
A decisão provavelmente será tomada após a Copa do Mundo
A reputação de Barcola continua a crescer após suas recentes atuações pela França, incluindo um gol na vitória por 3 a 1 sobre o Senegal na Copa do Mundo. Suas atuações no cenário internacional podem aumentar ainda mais o interesse por seus serviços. Espera-se que qualquer decisão final sobre seu futuro seja adiada até que a França conclua sua participação na Copa do Mundo.