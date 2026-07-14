O Arsenal apresenta a talentosa adolescente Lisa Baum como sua quinta contratação do verão, depois que a jovem promessa alemã foi associada ao Barcelona, ao Manchester United e ao Bayern de Munique

O Arsenal foi apontado como favorito para contratar Baum assim que começaram a surgir notícias sugerindo que ela poderia mudar de clube neste verão, após apenas uma temporada em Leipzig. Na terça-feira, os Gunners puderam apresentar sua nova jogadora com a camisa nº 19, que segue os passos de Georgia Stanway, Ona Batlle, Geraldine Reuteler e Selina Cerci ao se juntar ao clube, no que está se revelando uma maravilhosa janela de transferências de verão.

“Estou muito feliz por me juntar ao Arsenal e mal posso esperar para começar”, disse Baum, que assinou um contrato de três anos com opção de renovação por mais uma temporada. “Esta liga é muito competitiva e o Arsenal é um grande clube, então estou animada para me desafiar e competir com as melhores. Quero conquistar títulos e aprimorar meu jogo, e o Arsenal parece ser a combinação perfeita para alcançar isso.”

A treinadora principal do Arsenal, Renee Slegers, acrescentou: “Lisa é uma jovem atacante de ponta que trará objetividade e capacidade atlética ao nosso grupo de ataque. Aos 19 anos, ela ainda está em desenvolvimento e acreditamos que tenha um enorme potencial, que iremos apoiá-la para que ela alcance.”

Os dirigentes do RB Leipzig também tiveram muitas palavras gentis a dizer sobre Baum, depois que ela se despediu do clube alemão. Viola Odebrecht, diretora de futebol feminino e juvenil do clube, disse: “O fato de Lisa já estar pronta para dar o próximo passo mostra o progresso extraordinário que ela fez aqui em tão pouco tempo. Sua transferência é, em muitos aspectos, uma boa solução para todos os envolvidos. Estamos orgulhosos de ter acompanhado Lisa em parte de sua jornada e desejamos a ela tudo de bom no Arsenal, tanto dentro quanto fora de campo”,

Já o técnico do Leipzig, Jonas Stephan, acrescentou: “Se ela continuar assim, Lisa se tornará uma jogadora de nível mundial, uma das melhores em sua posição.”