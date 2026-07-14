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O Arsenal apresenta a talentosa adolescente Lisa Baum como sua quinta contratação do verão, depois que a jovem promessa alemã foi associada ao Barcelona, ao Manchester United e ao Bayern de Munique
Oficial: Arsenal conclui a contratação de Lisa Baum
O Arsenal foi apontado como favorito para contratar Baum assim que começaram a surgir notícias sugerindo que ela poderia mudar de clube neste verão, após apenas uma temporada em Leipzig. Na terça-feira, os Gunners puderam apresentar sua nova jogadora com a camisa nº 19, que segue os passos de Georgia Stanway, Ona Batlle, Geraldine Reuteler e Selina Cerci ao se juntar ao clube, no que está se revelando uma maravilhosa janela de transferências de verão.
“Estou muito feliz por me juntar ao Arsenal e mal posso esperar para começar”, disse Baum, que assinou um contrato de três anos com opção de renovação por mais uma temporada. “Esta liga é muito competitiva e o Arsenal é um grande clube, então estou animada para me desafiar e competir com as melhores. Quero conquistar títulos e aprimorar meu jogo, e o Arsenal parece ser a combinação perfeita para alcançar isso.”
A treinadora principal do Arsenal, Renee Slegers, acrescentou: “Lisa é uma jovem atacante de ponta que trará objetividade e capacidade atlética ao nosso grupo de ataque. Aos 19 anos, ela ainda está em desenvolvimento e acreditamos que tenha um enorme potencial, que iremos apoiá-la para que ela alcance.”
Os dirigentes do RB Leipzig também tiveram muitas palavras gentis a dizer sobre Baum, depois que ela se despediu do clube alemão. Viola Odebrecht, diretora de futebol feminino e juvenil do clube, disse: “O fato de Lisa já estar pronta para dar o próximo passo mostra o progresso extraordinário que ela fez aqui em tão pouco tempo. Sua transferência é, em muitos aspectos, uma boa solução para todos os envolvidos. Estamos orgulhosos de ter acompanhado Lisa em parte de sua jornada e desejamos a ela tudo de bom no Arsenal, tanto dentro quanto fora de campo”,
Já o técnico do Leipzig, Jonas Stephan, acrescentou: “Se ela continuar assim, Lisa se tornará uma jogadora de nível mundial, uma das melhores em sua posição.”
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Quem é Lisa Baum? Apresentamos uma das jovens jogadoras mais talentosas do mundo
Baum não é, de forma alguma, um nome conhecido, mas depois de se destacar como uma promessa muito empolgante nas categorias de base da Alemanha, ela realmente chamou a atenção na temporada 2024-25, ao desempenhar um papel de destaque na promoção do Hamburgo para a Frauen-Bundesliga. O clube também chegou às semifinais da DFB Pokal naquela temporada, mesmo sendo um time da segunda divisão, e só foi derrotado nessa fase na prorrogação, quando o Werder Bremen marcou aos 117 e 121 minutos, partindo o coração dos 57 mil torcedores que lotavam o Volksparkstadion na esperança de ver o conto de fadas continuar.
As atuações de Baum foram tão impressionantes que até mesmo o Bayern de Munique se interessou em contratá-la há 12 meses. No entanto, a adolescente optou por se juntar ao RB Leipzig, onde teria mais oportunidades de jogar. Foi uma decisão que se revelou brilhante, proporcionando-lhe a plataforma para se destacar mais uma vez, já que seu jogo direto, velocidade elétrica e habilidade com a bola permitiram que ela marcasse seis gols e desse duas assistências por uma equipe que terminou em 10º lugar na Bundesliga.
Isso chamou a atenção da maioria dos grandes clubes da Europa e lhe proporcionou a chance de se juntar ao Arsenal. Agora, ela se prepara para dar mais um passo adiante, que a levará a representar um grande clube na que talvez seja a melhor liga feminina do mundo, além de disputar a Liga dos Campeões.
O Arsenal está revertendo uma tendência negativa?
Tem havido dúvidas sobre a capacidade do Arsenal de formar jovens jogadoras contratadas de outros clubes, já que, nos últimos tempos, houve vários exemplos em que o clube não conseguiu fazer isso de forma eficaz.
Em 2022, os Gunners contrataram a jogadora da seleção brasileira Gio Queiroz, vinda do Barcelona, que na época tinha apenas 19 anos, mas ela não conseguiu deixar sua marca, apesar de ter marcado nove gols em 16 partidas durante um período de empréstimo ao Madrid CFF. Um ano depois, Kathrine Kuhl, também de 19 anos, foi contratada do Nordsjaelland, clube no qual seu desempenho lhe garantiu uma vaga na seleção dinamarquesa. No entanto, ela também não conseguiu se firmar de fato no time do Arsenal e acabou saindo após dois anos. Rosa Kafaji corre o risco de seguir o mesmo caminho. A talentosa meia-atacante sueca assinou com o Arsenal em 2024, mas passou o ano passado emprestada ao Brighton, depois de ter enfrentado dificuldades para conseguir oportunidades no norte de Londres.
Dito isso, Smilla Holmberg causou um impacto real desde que chegou, em janeiro, e os torcedores do Arsenal esperam que a trajetória de Baum no clube siga uma tendência semelhante à dela, em vez de aos exemplos anteriores. Há motivos para acreditar que isso vai acontecer. Baum deve ter suas oportunidades após a saída de Mead para o Man City, o que abriu uma vaga na posição de ponta. Slegers costuma rodar bastante suas jogadoras de ponta, tanto de jogo para jogo quanto durante as partidas, o que deve permitir que Baum se adapte ao nível da Superliga Feminina e da Liga dos Campeões em um ritmo constante, sem deixar de causar o impacto que ela já é capaz de causar.
- Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images
Será que a excelente janela de transferências do Arsenal vai acabar com a seca de títulos da WSL?
A chegada de Baum parece ser mais uma excelente contratação do Arsenal, em uma janela de transferências que continua brilhante. A estrela inglesa Stanway chegou para reforçar o meio-campo, juntamente com a internacional suíça Reuteler, o que deve diminuir um pouco a dependência de Kim Little e Mariona Caldentey. Enquanto isso, Batlle traz qualidade de nível mundial para a defesa, preenchendo a lacuna deixada pela saída de Katie McCabe, e Baum se juntará à ex-atacante do Hoffenheim, Cerci, para dar ao ataque mais variedade e versatilidade.
O Arsenal é o time feminino mais bem-sucedido da história do futebol inglês e o único a conquistar a Liga dos Campeões, mas não ganha um título da WSL desde 2019. Esta janela de transferências está dando aos torcedores todos os motivos para acreditar que essa seca pode acabar nesta temporada.
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