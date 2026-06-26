Getty Images Sport
Traduzido por
O árbitro indicado pelo Brasil é afastado, enquanto a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apresenta uma reclamação à FIFA sobre o gol anulado de Vinícius Júnior contra a Escócia
CBF indignada com a decisão do VAR sobre Vinicius Jr.
O drama aconteceu aos 21 minutos da última partida do Brasil pelo Grupo C contra a Escócia. Com a Seleção já na frente graças a um gol anterior de Vinícius Júnior, o craque do Real Madrid parecia ter marcado seu segundo gol após roubar a bola de Jack Hendry e finalizar com calma, passando por Angus Gunn. Embora o árbitro César Ramos tenha inicialmente apontado para o círculo central, uma intervenção do VAR levou à anulação do gol por uma suposta falta na jogada que antecedeu o gol.
A decisão provocou indignação imediata na linha lateral por parte da equipe de Carlo Ancelotti, que considerou que o contato foi mínimo e não atingiu o limite de “claro e óbvio” exigido para uma revisão por vídeo. O presidente da CBF, Samir Xaud, levou o assunto adiante ao escrever diretamente ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, para contestar a falta de consistência na arbitragem ao longo do torneio.
- Getty Images Sport
Pedidos para que Ramos seja expulso
A CBF solicitou especificamente que o árbitro mexicano Ramos fosse retirado de suas futuras designações na América do Norte. Em um documento ao qual o jornal brasileiro “Estadão” teve acesso, a federação citou um “histórico negativo” com o árbitro, remetendo-se a uma partida da fase de grupos da Copa do Mundo de 2018 contra a Suíça, na qual considerou que lhe foi negado um pênalti claro e uma falta na jogada que resultou no gol de empate suíço. A carta formal argumenta que Ramos não deveria ter sido designado para a partida, tendo em vista o atrito anterior.
Messi é citado em acusação de hipocrisia
Em uma reviravolta fascinante, as autoridades brasileiras chegaram a usar seu maior rival para destacar o que consideravam um duplo padrão na arbitragem. A carta da CBF citou um gol marcado por Lionel Messi pela Argentina contra a Áustria no início do torneio, sugerindo que faltas físicas semelhantes na jogada que antecedeu os gols foram aceitas para outras seleções, enquanto o Brasil está sendo injustamente penalizado.
O documento observou ainda que a decisão contra a Escócia “pareceu inesperada não apenas para a seleção brasileira, mas também para os jogadores escoceses, cujas reações imediatas sugeriram que eles não esperavam uma revisão ou a subsequente anulação do gol”.
- AFP
Ancelotti antecipa a viagem ao Japão
Enquanto a disputa na diretoria se intensifica, Ancelotti está focado em campo, enquanto o Brasil se prepara para o confronto das oitavas de final contra o Japão, em Houston. Apesar da polêmica envolvendo o VAR, Vinícius Júnior conseguiu marcar no final da partida, e Matheus Cunha fez o terceiro gol, garantindo que o Brasil terminasse na liderança do grupo com facilidade. Ancelotti continua otimista quanto ao desempenho da equipe, apesar das distrações fora de campo.
“Agora estamos jogando como uma equipe, esse é o objetivo. Não somos perfeitos, temos coisas a melhorar. Podemos ser um pouco mais rápidos quando temos a posse de bola”, disse Ancelotti aos repórteres após o apito final. “Estou feliz porque a equipe melhorou muito, agora estamos sólidos. Na fase eliminatória, a solidez é muito importante. Temos uma equipe sólida. Em comparação com o primeiro jogo, estamos cometendo menos erros, temos mais ritmo e somos mais eficazes no ataque.”