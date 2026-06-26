O drama aconteceu aos 21 minutos da última partida do Brasil pelo Grupo C contra a Escócia. Com a Seleção já na frente graças a um gol anterior de Vinícius Júnior, o craque do Real Madrid parecia ter marcado seu segundo gol após roubar a bola de Jack Hendry e finalizar com calma, passando por Angus Gunn. Embora o árbitro César Ramos tenha inicialmente apontado para o círculo central, uma intervenção do VAR levou à anulação do gol por uma suposta falta na jogada que antecedeu o gol.

A decisão provocou indignação imediata na linha lateral por parte da equipe de Carlo Ancelotti, que considerou que o contato foi mínimo e não atingiu o limite de “claro e óbvio” exigido para uma revisão por vídeo. O presidente da CBF, Samir Xaud, levou o assunto adiante ao escrever diretamente ao presidente da FIFA, Gianni Infantino, para contestar a falta de consistência na arbitragem ao longo do torneio.



