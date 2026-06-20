O árbitro Felix Zwayer cai no chão contra os EUA! Thomas Müller entra em uma discussão acalorada e faz críticas

"Pode-se dizer que ele (Zwayer; nota do editor) foi o único que ficou arrasado com o jogo no segundo tempo", comentou, em tom de brincadeira, o apresentador da MagentaTV, Johannes B. Kerner, ao iniciar a discussão após o fim da partida, momento em que Müller assumiu a conversa: "Bem, vejo da seguinte forma: cair é uma coisa, mas levantar-se é outra. É preciso se levantar sempre uma vez a mais do que cair. E, do meu ponto de vista alemão, achei que demorou um pouco demais para ele se levantar. Mas vamos deixar isso para trás.”

Quando Kerner então observou “que, naturalmente, isso é mais incômodo para Felix Zwayer, segundo o comentário de Patrick Ittrich”, Müller o interrompeu: “Sim, se fosse incômodo para ele, ele já teria feito uma pausa de 10 segundos para tratamento...”

“Mas e se não der...? Levantar?”, perguntou Kerner em seguida, ao que Müller voltou a rebater: “Sim, tudo bem. Aí teríamos que questionar a condição física dele — mas não é isso que estou fazendo aqui. Acho que precisamos simplesmente perguntar a ele o que ele achou que estava acontecendo.”