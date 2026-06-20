O árbitro Felix Zwayer caiu repentinamente no chão durante a prorrogação do confronto da Copa do Mundo entre os anfitriões dos EUA e a Austrália e precisou receber atendimento médico por vários minutos. O comentarista de TV Thomas Müller não gostou nada disso; o ex-jogador do FC Bayern de Munique, por isso, entrou em uma discussão acalorada e fez críticas.
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O árbitro Felix Zwayer cai no chão contra os EUA! Thomas Müller entra em uma discussão acalorada e faz críticas
"Pode-se dizer que ele (Zwayer; nota do editor) foi o único que ficou arrasado com o jogo no segundo tempo", comentou, em tom de brincadeira, o apresentador da MagentaTV, Johannes B. Kerner, ao iniciar a discussão após o fim da partida, momento em que Müller assumiu a conversa: "Bem, vejo da seguinte forma: cair é uma coisa, mas levantar-se é outra. É preciso se levantar sempre uma vez a mais do que cair. E, do meu ponto de vista alemão, achei que demorou um pouco demais para ele se levantar. Mas vamos deixar isso para trás.”
Quando Kerner então observou “que, naturalmente, isso é mais incômodo para Felix Zwayer, segundo o comentário de Patrick Ittrich”, Müller o interrompeu: “Sim, se fosse incômodo para ele, ele já teria feito uma pausa de 10 segundos para tratamento...”
“Mas e se não der...? Levantar?”, perguntou Kerner em seguida, ao que Müller voltou a rebater: “Sim, tudo bem. Aí teríamos que questionar a condição física dele — mas não é isso que estou fazendo aqui. Acho que precisamos simplesmente perguntar a ele o que ele achou que estava acontecendo.”
Jürgen Klopp elogia Felix Zwayer
Além de Müller, o ex-técnico Jürgen Klopp também considerou a cena um pouco infeliz. “Acabamos de discutir há pouco o que um árbitro precisa fazer para continuar apitando jogos. Eu diria que isso talvez não contribua para isso, e é claro que sinto muito pelo Felix Zwayer”, explicou ele, acrescentando um elogio. “Foi uma boa atuação, que provavelmente ficará um pouco ofuscada por causa disso.”
Zwayer, de 45 anos, ficou preso no gramado aos três minutos do tempo adicional, quando mostrou o cartão amarelo ao jogador profissional americano Chris Richards após uma falta. O berlinense caiu no chão; o assistente Christian Dietz e o jogador profissional australiano Aiden O’Neill correram para ajudá-lo e o auxiliaram a se alongar. No fim das contas, porém, Zwayer conseguiu levar a partida até o fim.