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“O árbitro está à altura de uma semifinal?” - Didier Deschamps critica a arbitragem após a eliminação da França da Copa do Mundo pela Espanha
Deschamps questiona os padrões da arbitragem
Após a derrota por 2 a 0 que pôs fim à busca da França pelo terceiro título mundial, Deschamps não escondeu sua raiva com a forma como Barton conduziu a partida. O jogo mudou aos 22 minutos, quando Mikel Oyarzabal converteu o pênalti após Lamine Yamal ter sido considerado vítima de uma falta cometida por Lucas Digne.
Deschamps ficou claramente irritado com a decisão, sugerindo que a bola havia batido no braço de Yamal antes do contato ocorrer. “Se eu disser alguma coisa, vou parecer um mau perdedor, porque perdemos”, disse o técnico de 57 anos. “Mas eu pergunto a vocês: o árbitro está à altura da tarefa de apitar uma semifinal? Tem o pênalti, mas não é só isso; soma-se a tudo o mais. Não tenho nada contra o árbitro desta noite, mas façam a si mesmos essa pergunta.”
- AFP
Falhas técnicas assombram os Bleus
Além do drama da arbitragem, o técnico da França admitiu que sua equipe ficou em segundo plano em quase todos os aspectos. A Espanha ampliou a vantagem com Pedro Porro aos 58 minutos, deixando o ataque francês, com Kylian Mbappé e Michael Olise, completamente ineficaz. As estatísticas revelaram um quadro desolador, com a França nem mesmo conseguindo um chute de perto até os últimos instantes da partida.
“Para ter alguma esperança, precisávamos estar no nosso melhor”, admitiu Deschamps. “Infelizmente, não estávamos. Hoje [a Espanha] defendeu extremamente bem. Eles nos deixaram muito pouco espaço. Além disso, como cometemos erros técnicos, ficou difícil criar problemas para eles. Nosso nível técnico ficou abaixo do que havíamos mostrado nas partidas anteriores.”
Ele acrescentou: “Em comparação com eles, em nossas combinações de passes e sequências, eles também são excelentes em ler o jogo e interceptar passes. Não conseguimos encontrar soluções. Não quero dizer que nossa expressão ofensiva e técnica simplesmente desapareceu por si só. Normalmente, esse é um dos nossos pontos fortes.
“O adversário também teve muito mérito. Não vou condenar tudo o que fizemos nem apagar o que conquistamos. Mas vou repetir: em uma partida como essa, contra uma seleção como a Espanha, é preciso estar no seu máximo absoluto. A França não estava nesse nível esta noite.”
Mbappé critica a estratégia tática
Enquanto o técnico se concentrava no árbitro e na execução da jogada, o capitão da equipe, Mbappé, voltou sua atenção para o banco de reservas. O astro do Real Madrid estava visivelmente frustrado com o fato de o meio-campo da Espanha ter conseguido ditar o ritmo da partida. Mbappé sugeriu que o plano tático não conseguiu conter a influência dos craques da La Roja.
“Estávamos com três contra dois no meio-campo e, contra a Espanha, isso é difícil”, disse Mbappé. “Fabián [Ruiz] e Rodri tiveram tempo de sobra para jogar. Houve falta de comunicação na pressão. Acho que deveríamos ter feito uma marcação homem a homem e forçado eles a correrem conosco. Não jogamos da maneira que queríamos, nem tecnicamente nem taticamente. Quando você não faz o que precisa fazer em uma semifinal da Copa do Mundo, você não vence.”
- Getty Images Sport
Fim de uma era para Deschamps
A derrota marca um final sombrio para o ilustre reinado de 14 anos de Deschamps no comando da seleção nacional. Apesar da decepção, o técnico se recusou a deixar que uma única noite manchasse um legado que incluiu quatro participações consecutivas pelo menos nas quartas de final da Copa do Mundo, incluindo a conquista do torneio de 2018 e a chegada à final há quatro anos. Ele destacou que a equipe simplesmente perdeu o controle diante de um adversário de elite.
“Não controlamos as coisas bem o suficiente”, observou ele. “O adversário nos forçou a cometer erros. Mas esta foi uma semifinal da Copa do Mundo. Para dois dos [nossos] jogadores, foi a primeira. Isso não diminui em nada o que fizemos de bom antes disso. Não quero menosprezar tudo o que foi conquistado.” Com Zinedine Zidane supostamente à espera nos bastidores após o torneio, a França agora precisa se recompor para a disputa pelo terceiro lugar em Miami.
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