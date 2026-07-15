“O árbitro está à altura de uma semifinal?” - Didier Deschamps critica a arbitragem após a eliminação da França da Copa do Mundo pela Espanha

Além do drama da arbitragem, o técnico da França admitiu que sua equipe ficou em segundo plano em quase todos os aspectos. A Espanha ampliou a vantagem com Pedro Porro aos 58 minutos, deixando o ataque francês, com Kylian Mbappé e Michael Olise, completamente ineficaz. As estatísticas revelaram um quadro desolador, com a França nem mesmo conseguindo um chute de perto até os últimos instantes da partida.

“Para ter alguma esperança, precisávamos estar no nosso melhor”, admitiu Deschamps. “Infelizmente, não estávamos. Hoje [a Espanha] defendeu extremamente bem. Eles nos deixaram muito pouco espaço. Além disso, como cometemos erros técnicos, ficou difícil criar problemas para eles. Nosso nível técnico ficou abaixo do que havíamos mostrado nas partidas anteriores.”

Ele acrescentou: “Em comparação com eles, em nossas combinações de passes e sequências, eles também são excelentes em ler o jogo e interceptar passes. Não conseguimos encontrar soluções. Não quero dizer que nossa expressão ofensiva e técnica simplesmente desapareceu por si só. Normalmente, esse é um dos nossos pontos fortes.

“O adversário também teve muito mérito. Não vou condenar tudo o que fizemos nem apagar o que conquistamos. Mas vou repetir: em uma partida como essa, contra uma seleção como a Espanha, é preciso estar no seu máximo absoluto. A França não estava nesse nível esta noite.”







