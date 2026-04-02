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Real Madrid CF v Atletico de Madrid - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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O apelido de “Pássaro” e a voz do Mickey Mouse... Valverde: “Previa minha demissão do Real Madrid por causa de Luca Zidane”

Mallorca x Real Madrid
Mallorca
Real Madrid
La Liga
F. Valverde
L. Zidane
A. Morata
Espanha
Uruguai
Argélia

O astro uruguaio se sente constrangido no início de sua trajetória no Real Madrid

Fede Valverde está vivendo um dos melhores momentos de sua carreira no futebol, como capitão do Real Madrid e da seleção uruguaia, e tudo está indo muito bem para ele em 2026.

Valverde está vivendo uma nova experiência com o técnico do Real Madrid, Álvaro Arbeloa, o que adiciona ainda mais emoção a uma de suas melhores temporadas com a camisa do Real Madrid.

Valverde abriu o coração em uma entrevista imperdível no podcast “Terrapia Picante”, divulgada pelo jornal espanhol “Marca”.

  • De um passarinho a um falcão

    Valverde começou sua fala relembrando o início de sua carreira no futebol, dizendo: “Eu estava sempre mudando de lugar. Um dos treinadores me chamava de ‘passarinho’. Meu pai não gostava desse apelido, mas era o único que não percebia. Agora me chamam de ‘falcão’, porque me tornei mais agressivo. Mas continuo sendo o passarinho”.

    E acrescentou: “Então veio o Real Madrid, uma oferta irrecusável, que me fez sentir uma espécie de distanciamento mesmo estando no Castilla. Foi muito constrangedor, fiquei arrasado. Pensei: ‘Não sei o que estou fazendo aqui’”.

    E continuou: “Quando cheguei ao estacionamento, percebi que meus companheiros do Castilla tinham carros de luxo, enquanto eu mal conseguia comprar um carro decente, e já jogava na primeira divisão pelo Peñarol. Comecei a pensar: ‘Em que estou me metendo?’”.

    E completou: “Entrei no vestiário e comecei a ver marcas de roupas caríssimas, e eu não queria tirar a roupa, ou tirava rapidamente para que não me vissem. Foi um verdadeiro choque”.


    • Publicidade

  • Lesão de Luca Zidane

    Valverde continuou: “No campo do Valdebebas, a situação era completamente diferente. Lá, a força dos meus chutes causou algumas lesões”.

    E acrescentou, rindo: “Montei um ou dois goleiros. Motei o ombro de Luca Zidane (goleiro da seleção da Argélia). Fiquei muito frustrado, achei que iam me expulsar. Motei o filho do Zidane”.

    E continuou: “Alguns goleiros se machucaram com meus chutes. Lesões no ombro, na maioria das vezes. Minhas pernas são muito finas, não sei de quem herdei isso.”

  • A voz do Mickey Mouse

    Há algum tempo, circulou um vídeo do jogador uruguaio durante sua passagem pelo Atlético Peñarol, quando ele tinha cerca de 17 anos. Nele, ele aparece logo após uma partida, em uma breve entrevista, e sua voz chama a atenção de forma marcante, o que levou os usuários das redes sociais a fazerem piadas e comparações, comentando que ela se assemelha à voz do Mickey Mouse.

    O jogador começou sua fala dizendo: “Ah, sim, foi incrível. Nunca vou esquecer, assim como os três gols”, em referência ao hat-trick que marcou contra o Manchester City na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões nesta temporada.

    Ele acrescentou: “Eu já estava com problemas na voz. Quando falava, sentia dor na garganta, e sempre me aconselhavam a fazer uma cirurgia”.

    E continuou: “Consultei vários especialistas, e todos me disseram que eu precisava de uma cirurgia, mas não consegui resolver o problema naquela época por causa das condições financeiras”.

    E acrescentou: “Éramos uma família modesta e não tínhamos dinheiro suficiente para fazer uma cirurgia da noite para o dia. Achávamos que era algo que acontecia na adolescência e que iria melhorar, mas nunca melhorou. Não sei quando melhorou, mas não melhorou naquela época. Agora melhorou, graças a Deus, mas eu sofria naquela época”.

    Valverde também admitiu que a divulgação do vídeo o afetou naquela época, dizendo: “Depois daquele dia, sofri porque as pessoas não sabem o que está por trás disso e, no fim das contas, isso é um problema. Agora é engraçado, e eu rio disso, mas naquela época eu era apenas uma criança”.

    E continuou: “Isso me levou a passar muitos anos sem ousar falar em grupos com pessoas que eu não conhecia, porque sabia que tinha essa deficiência. Eu sentia muita vergonha por causa dessa deficiência.”


  • Imagem de Morata

    A imagem da entrada de Valverde em Álvaro Morata (na época, atacante do Atlético de Madrid), que estava sozinho diante do gol no Superderby espanhol, continua gravada na memória de muitos.

    Valverde foi expulso naquela ocasião, mas o Real Madrid venceu. Sobre isso, Valverde comentou: “É uma imagem imprópria para crianças. Mas, naquele momento, senti que precisava arriscar pelo bem da equipe”.

    E continuou: “Eu sabia que seria expulso. Perdi a cabeça, mas fiz o que tinha que fazer. Só pensava que o Real Madrid tinha que vencer. Sou da América do Sul, e nós somos impulsivos”.


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