Há algum tempo, circulou um vídeo do jogador uruguaio durante sua passagem pelo Atlético Peñarol, quando ele tinha cerca de 17 anos. Nele, ele aparece logo após uma partida, em uma breve entrevista, e sua voz chama a atenção de forma marcante, o que levou os usuários das redes sociais a fazerem piadas e comparações, comentando que ela se assemelha à voz do Mickey Mouse.

O jogador começou sua fala dizendo: “Ah, sim, foi incrível. Nunca vou esquecer, assim como os três gols”, em referência ao hat-trick que marcou contra o Manchester City na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões nesta temporada.

Ele acrescentou: “Eu já estava com problemas na voz. Quando falava, sentia dor na garganta, e sempre me aconselhavam a fazer uma cirurgia”.

E continuou: “Consultei vários especialistas, e todos me disseram que eu precisava de uma cirurgia, mas não consegui resolver o problema naquela época por causa das condições financeiras”.

E acrescentou: “Éramos uma família modesta e não tínhamos dinheiro suficiente para fazer uma cirurgia da noite para o dia. Achávamos que era algo que acontecia na adolescência e que iria melhorar, mas nunca melhorou. Não sei quando melhorou, mas não melhorou naquela época. Agora melhorou, graças a Deus, mas eu sofria naquela época”.

Valverde também admitiu que a divulgação do vídeo o afetou naquela época, dizendo: “Depois daquele dia, sofri porque as pessoas não sabem o que está por trás disso e, no fim das contas, isso é um problema. Agora é engraçado, e eu rio disso, mas naquela época eu era apenas uma criança”.

E continuou: “Isso me levou a passar muitos anos sem ousar falar em grupos com pessoas que eu não conhecia, porque sabia que tinha essa deficiência. Eu sentia muita vergonha por causa dessa deficiência.”



