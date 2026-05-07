O ano que vem é muito cedo? O Manchester United é instado a evitar a “desculpa” de estar na briga pelo título da Premier League, enquanto o ex-assistente de Sir Alex Ferguson explica as vantagens de manter Michael Carrick

Carrick, vencedor da Premier League e da Liga dos Campeões, atendeu a um pedido de socorro logo após essa decisão ter sido tomada, com o comando sendo entregue a um homem que conhece bem o desafio de trabalhar sob pressão e corresponder às expectativas em Old Trafford.

Ele tirou do torpor os torcedores do “Teatro dos Sonhos”, com uma gestão que começou com vitórias notáveis sobre o Manchester City e o Arsenal, somando 10 vitórias e apenas duas derrotas em 14 partidas.

O United está agora em terceiro lugar na tabela e voltando à Liga dos Campeões em 2026-27. A intenção será causar grande impacto ao retornar à elite do futebol europeu, mas será que o mesmo pode ser dito em casa?

Ainda há trabalho a ser feito na construção do elenco, à medida que se aproxima mais uma janela de transferências, mas já houve sinais encorajadores suficientes para sugerir que pequenos ajustes poderiam permitir que a diretoria dos Red Devils concretizasse seu ambicioso plano “Projeto 150” — com o United ansioso para conquistar mais um título antes de comemorar um grande aniversário em 2028.