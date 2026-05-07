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O ano que vem é muito cedo? O Manchester United é instado a evitar a “desculpa” de estar na briga pelo título da Premier League, enquanto o ex-assistente de Sir Alex Ferguson explica as vantagens de manter Michael Carrick
Ferguson se aposentou após conquistar o 13º título da Premier League
O United não volta a atingir essas alturas desde que se despediu de Ferguson, que se aposentou com o 13º título da primeira divisão em 2013. Poucos poderiam ter previsto, naquela época, o quanto os Red Devils iriam cair do topo.
O time atingiu o fundo do poço na 15ª colocação na última temporada, além de sofrer uma derrota na final da Liga Europa e perder completamente a classificação para as competições continentais. Houve mais mudanças no banco de reservas desde então, com Ruben Amorim sendo demitido sem cerimônia em 5 de janeiro.
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Projeto 150: O Manchester United conseguirá conquistar mais um título antes de 2028?
Carrick, vencedor da Premier League e da Liga dos Campeões, atendeu a um pedido de socorro logo após essa decisão ter sido tomada, com o comando sendo entregue a um homem que conhece bem o desafio de trabalhar sob pressão e corresponder às expectativas em Old Trafford.
Ele tirou do torpor os torcedores do “Teatro dos Sonhos”, com uma gestão que começou com vitórias notáveis sobre o Manchester City e o Arsenal, somando 10 vitórias e apenas duas derrotas em 14 partidas.
O United está agora em terceiro lugar na tabela e voltando à Liga dos Campeões em 2026-27. A intenção será causar grande impacto ao retornar à elite do futebol europeu, mas será que o mesmo pode ser dito em casa?
Ainda há trabalho a ser feito na construção do elenco, à medida que se aproxima mais uma janela de transferências, mas já houve sinais encorajadores suficientes para sugerir que pequenos ajustes poderiam permitir que a diretoria dos Red Devils concretizasse seu ambicioso plano “Projeto 150” — com o United ansioso para conquistar mais um título antes de comemorar um grande aniversário em 2028.
Será que os Red Devils vão disputar o título da Premier League na próxima temporada?
Questionado sobre se o United poderia voltar a ser um sério candidato ao título já na próxima temporada, Meulensteen — que integrou a comissão técnica de Ferguson em três campanhas vitoriosas — disse ao GOAL em entrevista exclusiva para o Best Betting Bonuses: “Na minha opinião, acho que sim, se contratarem os jogadores certos, mantiverem os jogadores certos e contratarem os jogadores certos para reforçar o time.
“Basta olhar para os últimos 14, 15 jogos sob o comando de Michael Carrick, analisar o desempenho e as atuações na Premier League: eles podem vencer qualquer um. Eles provaram isso. Eles provaram ser capazes de vencer os times que estão disputando o título agora.
“Com um elenco mais forte no ano que vem, por que não conseguiriam? Na minha opinião, acho que é um pouco de desculpa quando ouço as pessoas dizerem: ‘o ano que vem é muito cedo’. Não acho que seja assim.
“Michael Carrick já está basicamente fazendo sua pré-temporada agora para a próxima temporada, se ele ainda estiver no comando. Não é como se ele começasse do zero; ele continua construindo sobre o que já criou até agora.”
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Carrick é o favorito para assumir o cargo de técnico titular no Old Trafford
Tendo assumido a responsabilidade de estabilizar o time em Manchester, com um técnico principal mais experiente e comprovado aparentemente já sendo cotado para o verão, Carrick é agora o favorito para receber um contrato definitivo em Old Trafford.
Estabilidade e continuidade, sem dúvida, ajudarão a causa coletiva, trabalhando sob o comando de alguém que conhece bem o estilo de vida do United, mas resta saber se os esforços de Louis van, José Mourinho e companhia poderão ser ofuscados à medida que os Red Devils começam a transformar potencial em algo mais tangível.