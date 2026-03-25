O ano da crise já foi esquecido há muito tempo: como Lewis Hamilton conseguiu uma reviravolta na Ferrari que poucos acreditavam ser possível

"Tenho definitivamente a sensação de estar de volta à minha melhor forma", disse Hamilton, "tanto mental quanto fisicamente". Após seu forte início de temporada e o primeiro pódio da Ferrari, o britânico reencontrou a alegria na Fórmula 1, e seu primeiro ano desastroso com a equipe vermelha já está há muito esquecido. No Grande Prêmio do Japão, no domingo (7h CET), o piloto de 41 anos quer agora confirmar sua trajetória ascendente.

Ele ainda acredita “que há espaço para melhorias”, disse Hamilton. E sim, na pista, a Scuderia só consegue atualmente causar problemas aos dois pilotos dominantes da Mercedes, George Russell e Kimi Antonelli, com suas largadas fulminantes. No entanto, as palavras do heptacampeão transbordam novamente de autoconfiança: “Ainda há mais por vir.”