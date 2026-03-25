Lewis Hamilton passeava de braços dados com Kim Kardashian por Tóquio; sob temperaturas primaveris na metrópole japonesa, o campeão mundial recordista aproveitou o passeio de compras na companhia da celebridade. As fotos de sua nova aparição juntos causaram grande agitação na internet, alimentando mais uma vez os rumores sobre um possível relacionamento entre o astro da Fórmula 1 e a estrela de reality shows. Mas Hamilton encara as muitas manchetes com serenidade atualmente; afinal, ele não está nas nuvens apenas por causa de sua felicidade pessoal.
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O ano da crise já foi esquecido há muito tempo: como Lewis Hamilton conseguiu uma reviravolta na Ferrari que poucos acreditavam ser possível
"Tenho definitivamente a sensação de estar de volta à minha melhor forma", disse Hamilton, "tanto mental quanto fisicamente". Após seu forte início de temporada e o primeiro pódio da Ferrari, o britânico reencontrou a alegria na Fórmula 1, e seu primeiro ano desastroso com a equipe vermelha já está há muito esquecido. No Grande Prêmio do Japão, no domingo (7h CET), o piloto de 41 anos quer agora confirmar sua trajetória ascendente.
Ele ainda acredita “que há espaço para melhorias”, disse Hamilton. E sim, na pista, a Scuderia só consegue atualmente causar problemas aos dois pilotos dominantes da Mercedes, George Russell e Kimi Antonelli, com suas largadas fulminantes. No entanto, as palavras do heptacampeão transbordam novamente de autoconfiança: “Ainda há mais por vir.”
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Hamilton está ansioso por bater o recorde isolado do Mundial
Apesar de sua idade já avançada como piloto, Hamilton continua em busca de grandes triunfos na categoria rainha; o sonho do oitavo título continua vivo. “O treinamento neste inverno foi o mais duro e intenso que já fiz”, disse ele, “e isso provavelmente tem a ver com o fato de eu estar ficando mais velho. A recuperação demora mais tempo.”
Mas o trabalho árduo durante o intervalo está valendo a pena. E os carros totalmente novos também favorecem Hamilton. Seu duelo espetacular com o companheiro de equipe Charles Leclerc na China foi “a melhor corrida” que “já presenciei na Fórmula 1”, disse Hamilton: “Parecia que estávamos em um kart, indo e voltando, indo e voltando.”
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Hamilton: "Acredito firmemente em todos em Maranello"
Mas, para que a ofensiva contra a Mercedes seja bem-sucedida a longo prazo, o britânico ainda precisa fazer alguns ajustes. “Acredito”, disse Hamilton, “que posso extrair ainda mais desempenho deste carro. Ainda estou aprendendo, principalmente no que diz respeito ao uso (da energia, nota do editor).”
Após sua desastrosa temporada de estreia com a Ferrari, uma possível vitória está agora “mais próxima do que nunca”, disse o recordista de títulos mundiais. A diferença para sua antiga equipe é grande: “Mas acredito firmemente em todos em Maranello e que não se trata de um obstáculo intransponível. Então, Forza Ferrari, precisamos simplesmente continuar lutando.”
Fórmula 1: as próximas cinco corridas
Domingo, 29 de março, 7h CET
GP do Japão
Domingo, 3 de maio, 22h00 CET
GP de Miami
Domingo, 24 de maio, 22h00 CET
GP do Canadá
Domingo, 7 de junho, 15h00 CET
GP de Mônaco
Domingo, 14 de junho, 15h00 CET
GP de Barcelona