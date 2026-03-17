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"O 'Animal' Dele Alli é a 'única pessoa' que já conseguiu passar no 'famoso' teste de corrida do Tottenham, revela Kyle Walker
Rumores do Real Madrid sobre o mercado de transferências: a carreira de Dele saiu dos trilhos
Walker já jogou ao lado de Dele, depois de ter garantido sua própria transferência para o Tottenham em 2009, e pôde testemunhar de perto do que o talentoso meia é capaz. Houve um tempo em que Dele era considerado uma das maiores promessas do futebol mundial.
Ele marcou 22 gols pelo Spurs na temporada 2016-17, conquistando seu segundo prêmio de Jovem Jogador do Ano da PFA. Foi nessa época que se dizia que o Real Madrid, gigante da La Liga, estava de olho no jogador, que conta com 37 partidas pela seleção principal.
Problemas dentro e fora de campo começaram a afetar Dele, e ele agora está sem clube após ser dispensado pelo Como, da Itália. Ele fez apenas uma aparição como reserva pelo time, na qual recebeu um cartão vermelho ao enfrentar o AC Milan e Walker, jogador emprestado pelos Rossoneri.
Essa foi sua única partida desde fevereiro de 2023, e tem sido difícil despertar o interesse de possíveis novos empregadores. No entanto, vídeos de programas de treinamento individual estão sendo compartilhados nas redes sociais, e Walker continua elogiando seu amigo íntimo.
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Walker descreve o exaustivo teste dos Spurs que Dele superou
O ex-lateral do Tottenham e do Manchester City, que se juntou ao Burnley em 2025, disse ao The Overlap, apresentado pela Sky Bet: “Tínhamos aquela famosa prova chamada Gacon [teste de corrida] – quem já jogou pelo Tottenham conhece o Gacon. Começa nos 145 metros e você tem 45 segundos para chegar lá; depois, caminha 5 metros [até outro cone] e tem que correr de volta. É um exercício contínuo e havia 16 ou 17 cones. A única pessoa que eu já vi completar isso foi Dele Alli – ele era um monstro na corrida.”
Por que Walker foi para o Manchester City e não para o Chelsea
Walker deixou o Tottenham em 2017, quando o City o convidou. Sobre a mudança para o Etihad Stadium, ele disse: “Tive uma boa temporada no Tottenham, onde jogava em uma defesa com cinco jogadores, comigo e Danny Rose como laterais, e recebi uma ligação um dia dizendo que eles queriam me contratar. Fiquei cético porque me sentia bem no Tottenham. Para ir para lá, com o Pep Guardiola, você pensa: ‘Estou pronto para esse passo?’ Eu tinha 27 anos, então era agora ou nunca.”
Sobre se outros clubes se interessaram por ele, Walker acrescentou: “O Chelsea. Mas eu não poderia ter ido para lá por causa da rivalidade entre Tottenham e Chelsea. Então, a única opção era o Manchester City.
“Acho que o Bayern estava de olho na ideia de me contratar — e, assim como com o Gareth Bale, o Daniel Levy queria me mandar para a Alemanha porque não queria me vender para um concorrente, mas assim que conversei com o Pep e vi o projeto, não que eu pudesse prever que alcançaríamos o que alcançamos, eu sabia que era o momento certo para dar esse salto e que eu tinha que me jogar de cabeça.”
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Os troféus dissiparam as dúvidas iniciais de Walker sob o comando de Guardiola
Walker admite ter tido dúvidas no início no City, já que a vida sob o comando de Guardiola era bem diferente do que ele e Dele estavam acostumados em Londres. Ele continuou: “Lembro-me de ter saído do campo durante a pré-temporada e ver o Kun Aguero apenas brincando com a bola no treino – treino ruim, treino ruim, mas ele se destacou na partida.
“Voltei para o meu quarto de hotel depois e falei com meu pai, dizendo: ‘Acho que cometi um erro aqui.’ Eu passei de um time do [Mauricio] Pochettino, onde corríamos muito e íamos correr por cima de vocês, dominando aquela área e, com um pouco de qualidade de certos jogadores, íamos ganhar o jogo, para olhar agora e pensar que mal corremos na pré-temporada porque o Pep não gosta de correr – a gente corria um pouco, mas era principalmente com a bola.”
Os métodos de Guardiola acabaram valendo a pena, com Walker se tornando seis vezes campeão da Premier League com o City. Ele também conquistou seis títulos de copas nacionais, além de uma coroa da Liga dos Campeões como parte de um histórico triplo em 2022-23. Enquanto a carreira de Walker alcançou outro patamar após deixar o Spurs, Dele espera poder voltar aos trilhos em 2026.
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