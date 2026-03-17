Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Dele Alli TottenhamGetty
Chris Burton

Traduzido por

"O 'Animal' Dele Alli é a 'única pessoa' que já conseguiu passar no 'famoso' teste de corrida do Tottenham, revela Kyle Walker

Kyle Walker revelou que Dele Alli, o “animal”, é a “única pessoa” a ter sido aprovada num “famoso” teste de resistência no Tottenham. O ex-jogador da seleção inglesa Dele já foi um meio-campista esforçado e artilheiro do Spurs. Sua carreira sofreu um certo desvio desde então, já que atualmente ele está sem clube, mas continua ocupando um lugar especial no coração dos torcedores do norte de Londres.

  • Rumores do Real Madrid sobre o mercado de transferências: a carreira de Dele saiu dos trilhos

    Walker já jogou ao lado de Dele, depois de ter garantido sua própria transferência para o Tottenham em 2009, e pôde testemunhar de perto do que o talentoso meia é capaz. Houve um tempo em que Dele era considerado uma das maiores promessas do futebol mundial.

    Ele marcou 22 gols pelo Spurs na temporada 2016-17, conquistando seu segundo prêmio de Jovem Jogador do Ano da PFA. Foi nessa época que se dizia que o Real Madrid, gigante da La Liga, estava de olho no jogador, que conta com 37 partidas pela seleção principal.

    Problemas dentro e fora de campo começaram a afetar Dele, e ele agora está sem clube após ser dispensado pelo Como, da Itália. Ele fez apenas uma aparição como reserva pelo time, na qual recebeu um cartão vermelho ao enfrentar o AC Milan e Walker, jogador emprestado pelos Rossoneri.

    Essa foi sua única partida desde fevereiro de 2023, e tem sido difícil despertar o interesse de possíveis novos empregadores. No entanto, vídeos de programas de treinamento individual estão sendo compartilhados nas redes sociais, e Walker continua elogiando seu amigo íntimo.

    • Publicidade
  • Dele Alli TottenhamGetty

    Walker descreve o exaustivo teste dos Spurs que Dele superou

    O ex-lateral do Tottenham e do Manchester City, que se juntou ao Burnley em 2025, disse ao The Overlap, apresentado pela Sky Bet: “Tínhamos aquela famosa prova chamada Gacon [teste de corrida] – quem já jogou pelo Tottenham conhece o Gacon. Começa nos 145 metros e você tem 45 segundos para chegar lá; depois, caminha 5 metros [até outro cone] e tem que correr de volta. É um exercício contínuo e havia 16 ou 17 cones. A única pessoa que eu já vi completar isso foi Dele Alli – ele era um monstro na corrida.”

  • Por que Walker foi para o Manchester City e não para o Chelsea

    Walker deixou o Tottenham em 2017, quando o City o convidou. Sobre a mudança para o Etihad Stadium, ele disse: “Tive uma boa temporada no Tottenham, onde jogava em uma defesa com cinco jogadores, comigo e Danny Rose como laterais, e recebi uma ligação um dia dizendo que eles queriam me contratar. Fiquei cético porque me sentia bem no Tottenham. Para ir para lá, com o Pep Guardiola, você pensa: ‘Estou pronto para esse passo?’ Eu tinha 27 anos, então era agora ou nunca.”

    Sobre se outros clubes se interessaram por ele, Walker acrescentou: “O Chelsea. Mas eu não poderia ter ido para lá por causa da rivalidade entre Tottenham e Chelsea. Então, a única opção era o Manchester City. 

    “Acho que o Bayern estava de olho na ideia de me contratar — e, assim como com o Gareth Bale, o Daniel Levy queria me mandar para a Alemanha porque não queria me vender para um concorrente, mas assim que conversei com o Pep e vi o projeto, não que eu pudesse prever que alcançaríamos o que alcançamos, eu sabia que era o momento certo para dar esse salto e que eu tinha que me jogar de cabeça.”

  • Kyle Walker Premier League trophy Manchester CityGetty

    Os troféus dissiparam as dúvidas iniciais de Walker sob o comando de Guardiola

    Walker admite ter tido dúvidas no início no City, já que a vida sob o comando de Guardiola era bem diferente do que ele e Dele estavam acostumados em Londres. Ele continuou: “Lembro-me de ter saído do campo durante a pré-temporada e ver o Kun Aguero apenas brincando com a bola no treino – treino ruim, treino ruim, mas ele se destacou na partida.

    “Voltei para o meu quarto de hotel depois e falei com meu pai, dizendo: ‘Acho que cometi um erro aqui.’ Eu passei de um time do [Mauricio] Pochettino, onde corríamos muito e íamos correr por cima de vocês, dominando aquela área e, com um pouco de qualidade de certos jogadores, íamos ganhar o jogo, para olhar agora e pensar que mal corremos na pré-temporada porque o Pep não gosta de correr – a gente corria um pouco, mas era principalmente com a bola.”

    Os métodos de Guardiola acabaram valendo a pena, com Walker se tornando seis vezes campeão da Premier League com o City. Ele também conquistou seis títulos de copas nacionais, além de uma coroa da Liga dos Campeões como parte de um histórico triplo em 2022-23. Enquanto a carreira de Walker alcançou outro patamar após deixar o Spurs, Dele espera poder voltar aos trilhos em 2026.

Liga dos Campeões
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Liga dos Campeões
Tottenham crest
Tottenham
TOT
Atlético de Madrid crest
Atlético de Madrid
ATM
0