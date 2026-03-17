"O 'Animal' Dele Alli é a 'única pessoa' que já conseguiu passar no 'famoso' teste de corrida do Tottenham, revela Kyle Walker

Walker já jogou ao lado de Dele, depois de ter garantido sua própria transferência para o Tottenham em 2009, e pôde testemunhar de perto do que o talentoso meia é capaz. Houve um tempo em que Dele era considerado uma das maiores promessas do futebol mundial.

Ele marcou 22 gols pelo Spurs na temporada 2016-17, conquistando seu segundo prêmio de Jovem Jogador do Ano da PFA. Foi nessa época que se dizia que o Real Madrid, gigante da La Liga, estava de olho no jogador, que conta com 37 partidas pela seleção principal.

Problemas dentro e fora de campo começaram a afetar Dele, e ele agora está sem clube após ser dispensado pelo Como, da Itália. Ele fez apenas uma aparição como reserva pelo time, na qual recebeu um cartão vermelho ao enfrentar o AC Milan e Walker, jogador emprestado pelos Rossoneri.

Essa foi sua única partida desde fevereiro de 2023, e tem sido difícil despertar o interesse de possíveis novos empregadores. No entanto, vídeos de programas de treinamento individual estão sendo compartilhados nas redes sociais, e Walker continua elogiando seu amigo íntimo.