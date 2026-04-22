Por isso, a ex-capitã da Seleção Alemã adverte o meio feminino para que não tente imitar excessivamente os colegas homens no que diz respeito ao desenvolvimento profissional.
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"O amor pelo esporte se perdeu": jogadora da seleção nacional alerta contra o futebol masculino como modelo a seguir
"Muitas vezes, tudo se resume a valores de transferência e salários exorbitantes. Não devemos cair nessa armadilha no futebol feminino", disse a jogadora de 35 anos à revista 11 Freunde.
Segundo Popp, a questão também é: “Será que preciso necessariamente me tornar multimilionária com o futebol?” Cada um deve se perguntar “qual o valor que o esporte deve manter”, disse a jogadora de Wolfsburg, que no meio do ano se transferirá para o Borussia Dortmund, time da terceira divisão.
Popp analisa com olhar crítico a evolução da seleção alemã
Apesar disso, Popp defende que os salários das jogadoras devem estar de acordo com “padrões profissionais”. “Não se trata de um valor específico, mas sim de que as meninas das duas primeiras divisões ganhem, pelo menos, o suficiente para que possam se concentrar totalmente no futebol e dar o máximo de si”, afirmou Popp.
A ex-jogadora da seleção nacional também analisa com olhar crítico a evolução da equipe da DFB. “Nos últimos anos, nos recuamos demais para as virtudes tradicionais”, explicou Popp, “um futebol bonito e de alta qualidade” não tem sido oferecido pela seleção nacional ultimamente. Os clubes e a federação precisariam “trabalhar em conjunto de forma mais estreita e promover e intensificar mais a formação de jovens talentos. Assim, a seleção nacional voltaria a jogar um futebol melhor”, disse Popp.