"O amor pelo esporte se perdeu": jogadora da seleção nacional alerta contra o futebol masculino como modelo a seguir

"Muitas vezes, tudo se resume a valores de transferência e salários exorbitantes. Não devemos cair nessa armadilha no futebol feminino", disse a jogadora de 35 anos à revista 11 Freunde.

Segundo Popp, a questão também é: “Será que preciso necessariamente me tornar multimilionária com o futebol?” Cada um deve se perguntar “qual o valor que o esporte deve manter”, disse a jogadora de Wolfsburg, que no meio do ano se transferirá para o Borussia Dortmund, time da terceira divisão.