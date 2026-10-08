"Joguei quatro partidas em 17 dias, sendo uma delas contra as Ilhas Faroé, em uma superfície de campo diferente, assim como o clima. Senti bastante aquela partida. Mesmo sendo muito bem pago para jogar, continuo sendo um ser humano. Sinto o cansaço físico e também o das viagens de avião. Mesmo que eu jogue só uma hora e depois seja substituído, esse desgaste físico ainda é importante".





"Alguém poderia dizer que a pausa para as seleções ajuda. Ok, mas depois são 9 jogos com o Napoli antes de voltar a jogar pela seleção. Jogamos a cada três dias, o calendário é massacrante. Podem te pagar o quanto quiserem, mas o estresse é seu, do seu corpo. Basta ver quantos jogadores estão lesionados e quantos se machucaram durante os compromissos com suas respectivas seleções. Nós, como Eslováquia, não temos 40 ou 50 jogadores para fazer rodízio nas convocações. Há muito pouco a ser feito, você só precisa torcer para estar sempre saudável e não se machucar".