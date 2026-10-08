Novo grito de alerta sobre a condição dos jogadores no futebol de hoje. Quem o faz é o meio-campista do Napoli Stanislav Lobotka. Comprometido com a sua seleção, a Eslováquia, o pilar do meio-campo do Napoli foi entrevistado pelo Sport24 e falou sobre o tema dos calendários cada vez mais congestionados, do cansaço que seus colegas sentem e do estresse com o qual, embora muito bem pagos, precisam conviver. Estas são as suas palavras.
O alerta de Lobotka: "Jogamos demais, o calendário é massacrante. Continuamos sendo humanos. Podem te pagar o quanto quiserem, mas o estresse é seu e você se machuca"
"Joguei quatro partidas em 17 dias, sendo uma delas contra as Ilhas Faroé, em uma superfície de campo diferente, assim como o clima. Senti bastante aquela partida. Mesmo sendo muito bem pago para jogar, continuo sendo um ser humano. Sinto o cansaço físico e também o das viagens de avião. Mesmo que eu jogue só uma hora e depois seja substituído, esse desgaste físico ainda é importante".
"Alguém poderia dizer que a pausa para as seleções ajuda. Ok, mas depois são 9 jogos com o Napoli antes de voltar a jogar pela seleção. Jogamos a cada três dias, o calendário é massacrante. Podem te pagar o quanto quiserem, mas o estresse é seu, do seu corpo. Basta ver quantos jogadores estão lesionados e quantos se machucaram durante os compromissos com suas respectivas seleções. Nós, como Eslováquia, não temos 40 ou 50 jogadores para fazer rodízio nas convocações. Há muito pouco a ser feito, você só precisa torcer para estar sempre saudável e não se machucar".
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