O Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, “enfrenta crise financeira”, com planos de transferências suspensos e atrasos no pagamento dos salários do elenco

A consequência esportiva mais imediata dessa crise financeira é a suspensão de todas as atividades de contratação. O clube vinha analisando ativamente o mercado em busca de um substituto de alta qualidade para Marcelo Brozović, cuja saída foi oficialmente confirmada na semana passada. No entanto, apesar de a saída do meio-campista croata representar uma perda significativa para o meio-campo, a diretoria não conseguiu avançar em nenhuma negociação formal para a contratação de um sucessor.

A falta de recursos financeiros disponíveis significa que a busca por um novo craque estrangeiro para o meio-campo foi suspensa por tempo indeterminado. A comissão técnica, que agora lidera a equipe após a conquista do título da Liga Profissional da Arábia Saudita na última temporada, havia identificado a posição de meio-campista central como uma área prioritária para reforços, mas agora enfrenta a perspectiva de iniciar a nova temporada com um elenco enfraquecido, caso a situação econômica não melhore rapidamente.