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O Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, “enfrenta crise financeira”, com planos de transferências suspensos e atrasos no pagamento dos salários do elenco
Atrasos no pagamento dos salários atrapalham a pré-temporada do Al-Nassr
De acordo com o Al-Riyadiyah, o Al-Nassr está enfrentando dificuldades financeiras após uma falta de liquidez ter afetado as operações diárias do clube. A reportagem afirma que vários jogadores do time principal receberam apenas parte de seus salários de junho, e que o clube ainda está trabalhando para quitar os pagamentos pendentes.
Os problemas de fluxo de caixa relatados vieram à tona durante a pré-temporada, gerando incerteza no elenco. A situação ocorre apesar dos pesados investimentos do Al-Nassr nos últimos anos, após a chegada de Cristiano Ronaldo.
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As negociações de transferências pararam completamente
A consequência esportiva mais imediata dessa crise financeira é a suspensão de todas as atividades de contratação. O clube vinha analisando ativamente o mercado em busca de um substituto de alta qualidade para Marcelo Brozović, cuja saída foi oficialmente confirmada na semana passada. No entanto, apesar de a saída do meio-campista croata representar uma perda significativa para o meio-campo, a diretoria não conseguiu avançar em nenhuma negociação formal para a contratação de um sucessor.
A falta de recursos financeiros disponíveis significa que a busca por um novo craque estrangeiro para o meio-campo foi suspensa por tempo indeterminado. A comissão técnica, que agora lidera a equipe após a conquista do título da Liga Profissional da Arábia Saudita na última temporada, havia identificado a posição de meio-campista central como uma área prioritária para reforços, mas agora enfrenta a perspectiva de iniciar a nova temporada com um elenco enfraquecido, caso a situação econômica não melhore rapidamente.
Problemas financeiros ameaçam os preparativos
Os problemas relatados representam um desafio inicial para o novo técnico Ange Postecoglou, que está preparando o Al-Nassr para uma temporada em quatro competições, incluindo a Liga Profissional da Arábia Saudita, a Copa do Rei, a Supercopa da Arábia Saudita e a Liga dos Campeões da AFC Elite.
Sem estabilidade financeira nem novas contratações, o clube corre o risco de iniciar a temporada com lacunas no elenco. A incerteza surge também em um momento em que os clubes rivais continuam se reforçando para a nova temporada.
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Clube sob pressão para resolver a crise
A atenção agora se voltará para saber se a diretoria do Al-Nassr conseguirá resolver a suposta falta de liquidez antes do início da temporada. A diretoria do clube está sob pressão para restaurar a estabilidade financeira e retomar os planos de transferências do clube. Uma solução rápida permitiria ao Al-Nassr reforçar o elenco e se concentrar na defesa do título da Liga Profissional da Arábia Saudita, ao mesmo tempo em que disputa competições na Ásia. Até lá, os preparativos para a nova temporada continuam ofuscados pela incerteza.
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