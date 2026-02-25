Goal.com
Traduzido por

O Al-Nassr chega a NOVE vitórias consecutivas, com Cristiano Ronaldo, Sadio Mane e Kingsley Coman marcando gols e demonstrando toda a sua força na disputa pelo título da Liga Profissional Saudita

O Al-Nassr e Cristiano Ronaldo garantiram mais uma vitória importante na corrida pelo título da Liga Profissional Saudita ao derrotar facilmente o Al-Najma por 5 a 0, com CR7, Sadio Mane e Kingsley Coman entre os artilheiros. O time de Riade chegou recentemente ao topo da tabela ao derrotar o Al-Hazem e manteve essa posição graças à vitória na noite de quarta-feira.

    Ronaldo marca e o Al-Nassr garante vitória fácil

    As esperanças do Al-Nassr pelo título receberam um impulso com a recente sequência de dois empates consecutivos do Al-Hilal. Ronaldo e companhia sabiam que a vitória sobre o Al-Najma na noite de quarta-feira os levaria de volta ao topo da tabela, e eles tiveram o melhor começo possível quando receberam um pênalti logo no início, após revisão do árbitro assistente de vídeo.

    Foi, naturalmente, Ronaldo quem se preparou para cobrar o pênalti, marcando seu 965º gol em sua busca por atingir quatro dígitos.

    O Al-Najma foi rapidamente intimidado pela qualidade individual de seus adversários e o jogo logo ficou fora de seu alcance, com o Al-Nassr marcando mais dois gols antes do intervalo. Coman girou e chutou para fazer 2 a 0, antes de Inigo Martinez marcar de longe, com o chute do veterano zagueiro espanhol desviando fortuitamente e passando pelo goleiro Waled Al-Enazi.

    As coisas pioraram para os anfitriões no início do segundo tempo, quando os visitantes avançaram e marcaram o quarto gol, com Ronaldo dando uma assistência para Mane, que habilmente acertou o canto superior com um chute poderoso.

    Em vez de qualquer uma das estrelas do ataque, foi Martinez quem marcou dois gols ao cabecear após um escanteio, ajudando o Al-Nassr a conquistar sua nona vitória consecutiva no campeonato e abrir dois pontos de vantagem na liderança.

    O jogador mais valioso

    Ronaldo pode ter interrompido sua sequência de gols ao ficar de fora de alguns jogos após a janela de transferências de janeiro, mas sua recente sequência mostra que ele não sofreu com essa ausência anterior.

    Ele marcou logo no início da vitória de quarta-feira, com um pênalti confiante, e mostrou excelente percepção ao dar assistência para Mane mais tarde. 

    O internacional português pode ter ficado um pouco irritado com a decisão do técnico Jorge Jesus de substituí-lo com menos de uma hora de jogo, já que ele poderia ter marcado mais alguns gols contra o fraco adversário, mas no final das contas ele estará mais descansado para quando o Al-Nassr tentar lhe dar seu primeiro título da Liga Profissional Saudita desde sua chegada em 2023. 

    Isso tem que ser uma vitória.

  • O grande perdedor

    Com o Al-Nassr aproveitando seus tropeços, o grande perdedor tem que ser o Al-Hilal.

    Quando Karim Benzema chegou em janeiro e imediatamente começou a marcar gols, parecia que o título era deles. No entanto, a recente queda de rendimento foi aproveitada pelo Al-Nassr, que agora ocupa a liderança na corrida pelo título.

    Dito isso, ainda faltam 11 partidas para ambos os times, enquanto o Al-Ahli, de Ivan Toney, está em segundo lugar e não pode ser descartado da disputa.

    Classificação da partida (em cinco): ⭐⭐

