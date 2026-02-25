O Al-Nassr chega a NOVE vitórias consecutivas, com Cristiano Ronaldo, Sadio Mane e Kingsley Coman marcando gols e demonstrando toda a sua força na disputa pelo título da Liga Profissional Saudita

As esperanças do Al-Nassr pelo título receberam um impulso com a recente sequência de dois empates consecutivos do Al-Hilal. Ronaldo e companhia sabiam que a vitória sobre o Al-Najma na noite de quarta-feira os levaria de volta ao topo da tabela, e eles tiveram o melhor começo possível quando receberam um pênalti logo no início, após revisão do árbitro assistente de vídeo.

Foi, naturalmente, Ronaldo quem se preparou para cobrar o pênalti, marcando seu 965º gol em sua busca por atingir quatro dígitos.

O Al-Najma foi rapidamente intimidado pela qualidade individual de seus adversários e o jogo logo ficou fora de seu alcance, com o Al-Nassr marcando mais dois gols antes do intervalo. Coman girou e chutou para fazer 2 a 0, antes de Inigo Martinez marcar de longe, com o chute do veterano zagueiro espanhol desviando fortuitamente e passando pelo goleiro Waled Al-Enazi.

As coisas pioraram para os anfitriões no início do segundo tempo, quando os visitantes avançaram e marcaram o quarto gol, com Ronaldo dando uma assistência para Mane, que habilmente acertou o canto superior com um chute poderoso.

Em vez de qualquer uma das estrelas do ataque, foi Martinez quem marcou dois gols ao cabecear após um escanteio, ajudando o Al-Nassr a conquistar sua nona vitória consecutiva no campeonato e abrir dois pontos de vantagem na liderança.