A decisão mútua de se separarem surge após um período de grande turbulência para o jogador. Apesar de ter renovado seu contrato em abril passado, seu desempenho caiu visivelmente durante a temporada atual, o que levou a sua exclusão da equipe titular por três partidas consecutivas no final de 2025. A frustração acumulada finalmente explodiu quando ele concedeu uma entrevista explosiva aos repórteres, acusando o clube de “jogá-lo para baixo do ônibus” em meio à sequência de resultados incrivelmente decepcionantes da equipe.

Apesar da recente turbulência, seu legado como ícone da Premier League está garantido, e um recomeço no Oriente Médio parece ser o desfecho mais provável.