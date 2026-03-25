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O Al-Ittihad enfrenta concorrência pela contratação de Mohamed Salah, mas o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, não está entre os candidatos da Liga Profissional Saudita para contratar o ícone do Liverpool
Gigantes sauditas voltam a buscar alvo de longa data
De acordo com a ESPN, o Al-Ittihad retomou seus intensos esforços para contratar Salah. Após o anúncio feito pelo atacante na terça-feira de que deixará Merseyside ao final da atual temporada, o clube da Arábia Saudita passou para a frente na fila. A diretoria vê o ponta como a contratação de destaque ideal para substituir Karim Benzema, que se juntou ao Al-Hilal em fevereiro. A tentativa não é nova; o time da Premier League rejeitou uma oferta impressionante de 150 milhões de libras (200 milhões de dólares) pelo jogador em setembro de 2023. No entanto, o cenário mudou significativamente desde que o atacante confirmou sua saída iminente.
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Em busca de um novo talismã em meio à rivalidade interna
Embora o Al-Ittihad esteja atualmente na liderança, o clube enfrenta uma concorrência interna específica. Relatos indicam que o Al-Qadsiah é o único outro clube da região com capacidade financeira para rivalizar com a proposta apresentada. Curiosamente, não se espera que os atuais gigantes Al-Nassr, onde Cristiano Ronaldo joga desde 2023, Al-Ahli e Al-Hilal entrem na disputa pela sua contratação nesta fase. A contratação do jogador de 33 anos permitiria ao time de Jeddah manter seu status entre a elite. Seu imenso impacto cultural como um dos principais atletas árabes apenas amplifica seu apelo, enquanto os clubes do Oriente Médio buscam uma nova figura de proa global.
O legado de Anfield está chegando ao fim
Esta notícia marca o início do fim de uma das carreiras mais lendárias do futebol inglês. Fontes sugerem que o Liverpool permitirá generosamente que seu craque saia a título gratuito, apesar de ainda restar um ano de sua extensão de contrato. Desde que chegou da Roma em 2017, ele tem sido o catalisador de uma era repleta de troféus, conquistando oito títulos importantes. Suas estatísticas são notáveis. Com 255 gols em 435 partidas, ele ocupa o terceiro lugar na lista de maiores artilheiros de todos os tempos, atrás apenas de Ian Rush (346) e Roger Hunt (285). Além disso, seus 191 gols na primeira divisão o colocam em quarto lugar no ranking histórico da competição.
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O fim do relacionamento e as perspectivas para o futuro
A decisão mútua de se separarem surge após um período de grande turbulência para o jogador. Apesar de ter renovado seu contrato em abril passado, seu desempenho caiu visivelmente durante a temporada atual, o que levou a sua exclusão da equipe titular por três partidas consecutivas no final de 2025. A frustração acumulada finalmente explodiu quando ele concedeu uma entrevista explosiva aos repórteres, acusando o clube de “jogá-lo para baixo do ônibus” em meio à sequência de resultados incrivelmente decepcionantes da equipe.
Apesar da recente turbulência, seu legado como ícone da Premier League está garantido, e um recomeço no Oriente Médio parece ser o desfecho mais provável.