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O Al-Ittihad e o Leverkusen chegam a acordo: substituto japonês para Diaby, e argelino ameaça a contratação de Kessié

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Salário altíssimo e contrato de longa duração: será o fim da história?

O caso Moussa Diaby movimentou-se dentro do Al-Ittihad ao longo das últimas horas, após semanas de incerteza em torno do futuro do ponta francês, num momento em que o clube se vê diante de decisões aceleradas envolvendo o jogador e seu possível substituto.


  • O que travava há semanas foi resolvido em horas

    Diabaté está perto de virar a página do Al-Ittihad e retornar ao Bayer Leverkusen, da Alemanha, depois de chegar a um acordo com a diretoria do clube de Jidá a respeito de seus valores financeiros, o que abre caminho para sua transferência após semanas de incerteza sobre seu futuro.

    De acordo com o que noticiou o jornal Arriyadiyah, citando a revista alemã Kicker, o impasse relacionado aos valores devidos ao jogador foi resolvido nas últimas horas, depois de ter sido o principal motivo por trás do atraso de cerca de quatro semanas em seu retorno ao antigo clube.

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    Diabaté havia comunicado à diretoria do Al-Ittihad que estava "mentalmente indisponível" para participar das últimas partidas, em meio ao seu envolvimento nas negociações da transferência para o Leverkusen, campeão do Campeonato Alemão na temporada 2023-2024.

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  • 30 milhões de euros: contrato longo aguarda Diaby

    A negociação caminha para ser concluída por um valor um pouco abaixo dos 30 milhões de euros, conforme confirmou Florian Plettenberg, jornalista da rede "Sky", nesta quarta-feira, apontando que existe um acordo verbal completo entre os dois clubes sobre o valor da transferência, tratando-se de uma contratação definitiva e não de um empréstimo.

    Espera-se que Diaby assine um contrato com o Leverkusen válido até 2031, enquanto as direções dos dois clubes trabalham atualmente para finalizar os últimos detalhes antes do anúncio oficial.

    Os exames médicos e a assinatura dos contratos continuam sendo o próximo passo da negociação, e o jogador deve passar pelos exames médicos nos próximos dias, segundo o "Kicker".

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  • O Al-Ittihad se prepara para o pós-Diaby e Keller: Doan e Boudaoui na mira

    A conclusão da transferência significa o fim da passagem de Diaby pelo Al-Ittihad, após duas temporadas defendendo as cores do time, ao mesmo tempo em que a diretoria do clube começou a se movimentar cedo para definir o possível substituto do ponta francês.

    Fontes do "Arriyadiyah" revelaram que o Al-Ittihad colocou o japonês Ritsu Doan, ponta do Eintracht Frankfurt, entre suas principais opções para substituir Diaby, ao lado de outros nomes.

    Além disso, o argelino Hicham Boudaoui, meio-campista do Nice da França, entrou no radar das opções do Al-Ittihad para o meio-campo, enquanto o marfinense Franck Kessié desponta como candidato a substituir o zagueiro Stéphane Keller caso sua saída se concretize.

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    Na temporada passada, Doan disputou 40 partidas pelo Eintracht Frankfurt, marcando 7 gols e dando 6 assistências, enquanto seu valor de mercado é de cerca de 17 milhões de euros, segundo o Transfermarkt.

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  • A palavra de Diaby revela o que aconteceu

    A diretoria do Al-Ittihad aguarda a resolução definitiva do caso Diaby antes de tomar suas decisões sobre os substitutos, num momento em que a saída do ponta francês rumo ao Leverkusen está mais próxima do que nunca.

    Diaby havia desfalcado o time no último confronto contra o Al-Hazm, depois de comunicar ao treinador alemão Jens Wissing sua falta de prontidão psicológica para participar, episódio confirmado pelo treinador após a partida, que terminou com a vitória do Al-Ittihad por 3 a 2.

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