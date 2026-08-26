Diabaté está perto de virar a página do Al-Ittihad e retornar ao Bayer Leverkusen, da Alemanha, depois de chegar a um acordo com a diretoria do clube de Jidá a respeito de seus valores financeiros, o que abre caminho para sua transferência após semanas de incerteza sobre seu futuro.

De acordo com o que noticiou o jornal Arriyadiyah, citando a revista alemã Kicker, o impasse relacionado aos valores devidos ao jogador foi resolvido nas últimas horas, depois de ter sido o principal motivo por trás do atraso de cerca de quatro semanas em seu retorno ao antigo clube.

Diabaté havia comunicado à diretoria do Al-Ittihad que estava "mentalmente indisponível" para participar das últimas partidas, em meio ao seu envolvimento nas negociações da transferência para o Leverkusen, campeão do Campeonato Alemão na temporada 2023-2024.

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