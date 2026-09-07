O mercado de transferências do verão de 2026 na Roshn Saudi League não foi como nos anos anteriores, depois que os clubes sauditas passaram a gastar de forma mais seletiva, buscando contratações que atendessem às suas necessidades em vez de entrar em uma corrida aberta por nomes de estrelas.
Ainda assim, o Al-Hilal teve outra opinião, após incendiar o mercado com três grandes contratações ofensivas que o colocaram isolado na liderança do cenário.
E enquanto vários clubes optaram por agir com cautela, o Al-Hilal conseguiu fechar as contratações de Gabriel Martinelli, do Arsenal, Crysencio Summerville, do West Ham, e Ollie Watkins, do Aston Villa, ocupando três das quatro posições mais caras na lista de contratações da Roshn Saudi League neste verão.