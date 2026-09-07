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Al Shabab vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

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O Al-Hilal no topo: ventos azuis destroem todos no mercado dos milhões limitados

Especiais e Opinião
Al Hilal
Al-Nassr
Al-Ittihad
Al-Ahli
Campeonato Saudita
Arábia Saudita

O Zamalek rouba a cena

O mercado de transferências do verão de 2026 na Roshn Saudi League não foi como nos anos anteriores, depois que os clubes sauditas passaram a gastar de forma mais seletiva, buscando contratações que atendessem às suas necessidades em vez de entrar em uma corrida aberta por nomes de estrelas. 

Ainda assim, o Al-Hilal teve outra opinião, após incendiar o mercado com três grandes contratações ofensivas que o colocaram isolado na liderança do cenário.

E enquanto vários clubes optaram por agir com cautela, o Al-Hilal conseguiu fechar as contratações de Gabriel Martinelli, do Arsenal, Crysencio Summerville, do West Ham, e Ollie Watkins, do Aston Villa, ocupando três das quatro posições mais caras na lista de contratações da Roshn Saudi League neste verão.

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  • Al Shabab vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    O Al-Hilal domina o clássico

    Martinelli lidera a lista dos mais caros, com um valor de cerca de 70 milhões de euros, à frente de seu novo companheiro no Al-Hilal, Somerville, que ficou em segundo lugar com 64,5 milhões de euros, enquanto o holandês Tijjani Reijnders, que se transferiu para o Al-Qadsiah, ocupou a terceira posição com 61 milhões de euros.

    O Al-Hilal voltou a aparecer, desta vez na quarta posição, com o atacante inglês Ollie Watkins, que custou aos cofres do clube cerca de 58,4 milhões de euros, fazendo com que a fatia do time azul nas quatro contratações mais caras chegue a aproximadamente 193 milhões de euros.

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  • Menos dinheiro, mas contratações maiores

    O paradoxo é que o domínio do Al-Hilal ocorreu em um mercado que já não está aberto com a mesma pujança financeira que marcou os anos anteriores, diante da tendência da liga Roshn de reorganizar suas prioridades, com foco maior em jogadores mais jovens e capazes de oferecer valor técnico e de investimento a longo prazo.

    Martinelli e Somerville refletem claramente essa tendência, já que o primeiro tem 25 anos e o segundo, 24, enquanto Watkins não passava dos 30 anos ao se transferir para o Al-Hilal, fazendo com que os grandes negócios estejam desta vez ligados a jogadores em seus anos de melhor rendimento, e não apenas a grandes nomes que se aproximam do fim da carreira.

  • Al Ahli vs Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Al-Qadisiyah e Al-Ahli tentam quebrar a hegemonia

    E apesar do domínio absoluto do Al-Hilal no topo, o restante dos concorrentes não ficou de fora da corrida dos milhões: o Al-Qadsiah chegou com força ao contratar Renders por 61 milhões de euros, enquanto Francisco Trincão ocupou a quinta posição, com um valor próximo dos 39,4 milhões de euros, após sua transferência para o Al-Ahli.

    Em contrapartida, o Al-Nassr se contentou com apenas uma contratação paga, depois de assegurar o português Samu Costa, do Real Mallorca, por cerca de 22 milhões de euros, em um retrato que reflete a grande diferença entre as estratégias dos clubes durante este mercado.

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  • O Zamalek impõe sua palavra

    Assim, o mercado de transferências de 2026 trouxe uma mensagem diferente dos anos de gastos ilimitados; o dinheiro não desapareceu da Roshn Saudi League, mas se tornou mais seletivo, enquanto o Al-Hilal optou por direcionar a maior parte dele para o ataque, fechando com três dos nomes mais notáveis disponíveis e colocando-se no topo da lista das contratações mais caras.

    E enquanto o Campeonato Saudita iniciava uma nova fase intitulada "gastos inteligentes", o Al-Hilal provou que mudar as regras do jogo não significa necessariamente afastar-se do topo, mas talvez signifique escolher os grandes negócios no momento em que o dinheiro merece ser gasto.