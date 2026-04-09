O goleiro marroquino Yassine Bounou, estrela do Al-Hilal, foi alvo de uma onda de críticas da mídia nas últimas horas, apesar de sua equipe ter conquistado uma goleada de 6 a 0 sobre o Al-Khaloud, na 29ª rodada da Liga Saudita Roshen.

A polêmica em torno de Bono gerou um debate no meio esportivo, especialmente porque o goleiro marroquino teve um bom desempenho na partida; no entanto, algumas opiniões relacionaram seu desempenho geral nesta temporada com alguns erros que custaram pontos ao Al-Hilal em fases anteriores da competição.

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Com essa vitória, o Al-Hilal elevou sua pontuação para 68 pontos, ocupando a segunda posição na classificação da Liga Roshen, atrás do líder Al-Nassr, com uma diferença de dois pontos (70).