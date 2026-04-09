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Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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"O Al-Hilal não perdoa pecados"... Ataque da mídia atinge Yassine Bounou antes das fases decisivas

Al Hilal x Al-Kholood
Al Hilal
Al-Kholood
Campeonato Saudita
Y. Bounou
Marrocos
Arábia Saudita
Marrocos

O goleiro marroquino é alvo de críticas

O goleiro marroquino Yassine Bounou, estrela do Al-Hilal, foi alvo de uma onda de críticas da mídia nas últimas horas, apesar de sua equipe ter conquistado uma goleada de 6 a 0 sobre o Al-Khaloud, na 29ª rodada da Liga Saudita Roshen.

A polêmica em torno de Bono gerou um debate no meio esportivo, especialmente porque o goleiro marroquino teve um bom desempenho na partida; no entanto, algumas opiniões relacionaram seu desempenho geral nesta temporada com alguns erros que custaram pontos ao Al-Hilal em fases anteriores da competição.

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Com essa vitória, o Al-Hilal elevou sua pontuação para 68 pontos, ocupando a segunda posição na classificação da Liga Roshen, atrás do líder Al-Nassr, com uma diferença de dois pontos (70).

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    Fuerte ataque atinge Bono

    O jornalista e crítico esportivo Musaid Al-Omari afirmou, durante sua participação no programa “Al-Arabiya FM”: “Bono precisa se concentrar na partida contra o Al-Khulud, na final da Copa do Rei, para levar o Al-Hilal ao título”.

    E acrescentou: “Atenção, Bono: o Al-Hilal não perdoa erros. Você precisa se concentrar nos próximos jogos, pois esta é a fase decisiva... Controle-se.”


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  • Por que esse ataque ao goleiro marroquino?

    Apesar das enormes habilidades de Bono, o goleiro marroquino vem sofrendo duras críticas nos últimos tempos, já que muitos especialistas do futebol saudita consideram que o jogador não está apresentando o mesmo nível que demonstrou durante sua primeira temporada no Al-Hilal.

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    E na partida contra o Al-Taawoun, na 27ª rodada, que terminou empatada em 2 a 2, Bono foi alvo de críticas severas, especificamente pelo segundo gol, que revelou seu mau posicionamento desde o início da jogada.


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    Fases decisivas

    Isso ocorre em um momento em que o Al-Hilal se prepara para entrar nas fases decisivas da temporada, com grandes desafios em várias frentes nos próximos tempos; a equipe continua disputando com força o Campeonato Saudita Roshen, faltando apenas seis rodadas para o fim da competição.

    Ao mesmo tempo, o Al-Hilal se prepara para disputar a Liga dos Campeões da Ásia, além de ter chegado à final da Copa do Guardião das Duas Mesquitas, o que torna a fase que se aproxima repleta de partidas decisivas que podem definir o rumo da temporada do “Líder” tanto no cenário nacional quanto no continental.

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    Portanto, será essencial que Yassine Bounou mantenha o máximo de concentração durante a próxima fase e evite quaisquer erros que possam afetar a estabilidade da equipe, especialmente com o Al-Hilal entrando nas fases decisivas de várias competições, onde cada pequeno detalhe passa a ter grande impacto na disputa pelos títulos.