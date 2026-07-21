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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

O Al-Hilal gasta e o Al-Nassr afunda... o que está a acontecer na liga saudita?

Mercado da bola
Al Hilal
Al-Nassr
Campeonato Saudita
C. Summerville
Arábia Saudita
Países Baixos

Enorme contraste entre os dois gigantes de Riade no mercado de transferências de verão... qual será o motivo?

Os dois grandes da capital saudita, Riade, o Al-Hilal e o Al-Nassr, vivem uma situação de enorme contraste com o início do período de transferências de verão, antes do arranque da nova temporada futebolística 2026-2027.

O período de transferências de verão no campeonato saudita começa no dia 22 de julho do corrente mês e prolonga-se até ao próximo dia 6 de setembro.

  • O Al-Nassr sem contratações

    É verdade que o mercado de verão ainda não começou, mas vários clubes da Roshn Saudi League já avançaram bastante nas contratações, ao contrário do Al-Nassr.

    O Al-Nassr será um dos poucos clubes a entrar no mercado de verão sem ter fechado qualquer contratação, devido à crise financeira que atravessa.

    Essa crise impede-o, até ao momento, de contratar um substituto para o croata Marcelo Brozovic, que deixou oficialmente o clube após o término do seu contrato no final da última época.

    O Al-Nassr tentou contratar o português Samu Costa, médio do Real Maiorca, a pedido do seu treinador australiano Ange Postecoglou, e, segundo o jornal saudita "Asharq Al-Awsat", o negócio custaria apenas 9 milhões de euros.

    Ainda assim, o Al-Nassr não obteve, até agora, a aprovação necessária para concretizar o negócio, face ao rigoroso controlo financeiro sobre as contratações do clube e à necessidade de aprovar o orçamento destinado à operação antes de conceder à comissão executiva a autoridade para concluir as negociações.

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  • O Al-Hilal e um negócio histórico

    Por outro lado, o Al-Hilal vive um mercato histórico antes mesmo de começar, tendo já conseguido contratar oficialmente cinco jogadores locais, nomeadamente Mohammed Al-Owais, Mohammed Al-Sarnouk, Nawaf Al-Habashi, Abdullah Al-Anazi e Sabri Dahl.

    No entanto, o negócio mais forte ainda não chegou, e trata-se da contratação do holandês Crysencio Summerville, extremo do West Ham United inglês.

    Segundo o jornalista fidedigno David Ornstein, o Al-Hilal chegou já a um acordo com o West Ham para garantir o extremo holandês, por 80 milhões de euros, tornando-o o segundo jogador mais caro da história da liga saudita.

    O astro holandês superou o colombiano Jhon Durán, que o Al-Nassr contratou ao Aston Villa por 77 milhões de euros, mas fica atrás do brasileiro Neymar da Silva, que o Al-Hilal contratou ao Paris Saint-Germain por 90 milhões.

    O curioso é que a proposta do Al-Hilal foi quase o dobro da que a Roma ofereceu, uma vez que o clube italiano enviou a sua terceira e última proposta, esta terça-feira, no valor de 46 milhões de euros, antes de o "Al-Zaeem" intervir e fechar o negócio, segundo o jornalista fidedigno Ben Jacobs.

    Ao mesmo tempo, o nome do Al-Hilal está associado a vários outros negócios internacionais, como o defesa italiano Alessandro Bastoni, do Inter de Milão, e o avançado inglês Harry Kane, do Bayern Munich.

  • A crise começou cedo

    Na verdade, as comparações feitas pelos adeptos nas redes sociais entre o Al-Hilal e o Al-Nassr não são novidade, mas sim uma presença constante em cada período de transferências, sendo a mais recente no último mercado de inverno.

    Neste mercado, o Al-Hilal fechou sete contratações, lideradas pelo avançado francês Karim Benzema e pelos seus compatriotas Simon Bouabré e Mohamed Kader Meïté, ao passo que o Al-Nassr apenas contratou Abdullah Al-Hamdan, a custo zero, depois de este ter rescindido o seu contrato com o Al-Hilal.

    A diferença de postura entre os dois clubes gerou um clima de indignação, não só entre os adeptos do Al-Nassr, mas também no seu craque português Cristiano Ronaldo, ao ponto de este ter faltado a alguns jogos devido ao seu descontentamento com esta situação.

    Os responsáveis da liga saudita responderam à indignação de Ronaldo, sublinhando que as contratações do Al-Hilal foram realizadas à margem do dinheiro da comissão de recrutamento, com o total apoio do bilionário saudita, o príncipe Al-Waleed bin Talal, que era então presidente honorário do Al-Hilal.

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  • Por que o Al-Hilal gasta enquanto o Al-Nassr afunda?

    O claro contraste entre os clubes Al-Hilal e Al-Nassr, em particular, aumentou no atual mercado de verão, devido à natureza da propriedade de cada um dos clubes, uma natureza que se alterou completamente desde abril passado.

    Há cerca de 3 meses, a Kingdom Holding Company, propriedade do príncipe Al-Waleed bin Talal, adquiriu 70% das ações do Al-Hilal, por 840 milhões de riais.

    Desde então, a propriedade do Al-Hilal saiu do Fundo de Investimento Público saudita, tornando "o Líder" capaz de fechar contratações sem estar limitado ao orçamento estabelecido para ele pela comissão de recrutamento.

    Em contrapartida, o Al-Nassr continua a ser propriedade do Fundo de Investimento Público saudita, sujeito ao orçamento definido pela comissão de recrutamento.

    De acordo com relatos da imprensa, o Al-Nassr atravessa a maior crise financeira da sua história, o que o obriga a submeter-se a restrições em todas as contratações que efetua.