Por outro lado, o Al-Hilal vive um mercato histórico antes mesmo de começar, tendo já conseguido contratar oficialmente cinco jogadores locais, nomeadamente Mohammed Al-Owais, Mohammed Al-Sarnouk, Nawaf Al-Habashi, Abdullah Al-Anazi e Sabri Dahl.
No entanto, o negócio mais forte ainda não chegou, e trata-se da contratação do holandês Crysencio Summerville, extremo do West Ham United inglês.
Segundo o jornalista fidedigno David Ornstein, o Al-Hilal chegou já a um acordo com o West Ham para garantir o extremo holandês, por 80 milhões de euros, tornando-o o segundo jogador mais caro da história da liga saudita.
O astro holandês superou o colombiano Jhon Durán, que o Al-Nassr contratou ao Aston Villa por 77 milhões de euros, mas fica atrás do brasileiro Neymar da Silva, que o Al-Hilal contratou ao Paris Saint-Germain por 90 milhões.
O curioso é que a proposta do Al-Hilal foi quase o dobro da que a Roma ofereceu, uma vez que o clube italiano enviou a sua terceira e última proposta, esta terça-feira, no valor de 46 milhões de euros, antes de o "Al-Zaeem" intervir e fechar o negócio, segundo o jornalista fidedigno Ben Jacobs.
Ao mesmo tempo, o nome do Al-Hilal está associado a vários outros negócios internacionais, como o defesa italiano Alessandro Bastoni, do Inter de Milão, e o avançado inglês Harry Kane, do Bayern Munich.