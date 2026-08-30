Somerville, vindo do West Ham, representa uma das soluções que oferecem ao Al-Hilal grande flexibilidade no último terço do campo, graças à sua capacidade de jogar em mais de uma posição ofensiva e de se movimentar do lado para o centro, enquanto Watkins, ex-atacante do Aston Villa, acrescenta uma presença diferente na posição de centroavante, por meio da movimentação constante, da pressão e da capacidade de explorar os espaços atrás dos defensores.

Já Martinelli, cuja chegada é aguardada vinda do Arsenal, vem para dar ao "Chefe" uma arma ofensiva de outro tipo, pois domina o jogo pela ponta e a infiltração em velocidade, além de possuir a capacidade de entrar na área e criar perigo por conta própria, o que permite ao Al-Hilal transformar a construção do ataque em ameaça ao gol em questão de segundos.

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No papel, o trio parece capaz de dar a Inzaghi mais de uma maneira de chegar ao gol dos adversários; o Al-Hilal pode contar com a velocidade nos contra-ataques, com a pressão alta, com o jogo direto ou com a superioridade numérica nas laterais, opções que não estavam disponíveis com a mesma flexibilidade em alguns momentos da temporada passada.

Mas o sucesso da ideia não dependerá apenas da qualidade dos nomes, pois o trio precisa de entrosamento com o restante dos elementos da equipe e de compreender a movimentação uns dos outros, especialmente porque Inzaghi é cobrado a transformar a qualidade individual em um sistema coletivo capaz de competir sob a pressão dos títulos.