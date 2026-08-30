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O Al-Hilal em sua nova roupagem: trio da Premier League ameaça o domínio do Al-Nassr e do Al-Ahli

Especiais e Opinião
Al Hilal
C. Summerville
G. Martinelli
O. Watkins
Al-Nassr
Al-Ahli
Campeonato Saudita
Arábia Saudita
Países Baixos
Brasil
England

O Al-Hilal se prepara para encarar o próximo período da temporada com uma roupagem completamente diferente, depois de ter promovido grandes mudanças em seu setor ofensivo durante a atual janela de transferências, na tentativa de remodelar sua força de ataque com peças capazes de dar à equipe uma personalidade mais agressiva, após a saída do brasileiro Malcom e com o francês Karim Benzema fora dos planos, num momento em que Salem Al-Dawsari está ausente por lesão.

O Al-Hilal não se limitou a contratar apenas um jogador, mas optou por construir um novo ataque com nomes vindos diretamente do ambiente da Premier League, após acertar com o holandês Crysencio Summerville, em seguida fechar a contratação do inglês Ollie Watkins e completar o trio com o brasileiro Gabriel Martinelli, deixando à disposição do treinador italiano Simone Inzaghi um grupo ofensivo completamente diferente daquele com o qual contava no período anterior.

A aposta do Al-Hilal aqui não diz respeito apenas à reposição dos nomes que saíram, mas à construção de um novo sistema ofensivo dotado de velocidade, força e capacidade de se movimentar por diferentes espaços, o que pode tornar o "Líder" ainda mais perigoso, caso o trio consiga entrosar rapidamente dentro das ideias de Inzaghi.

Leia também: Oficial: o Al-Hilal contrata Watkins, e Benzema fica por um fio

  • Ataque com ambições diferentes

    Somerville, vindo do West Ham, representa uma das soluções que oferecem ao Al-Hilal grande flexibilidade no último terço do campo, graças à sua capacidade de jogar em mais de uma posição ofensiva e de se movimentar do lado para o centro, enquanto Watkins, ex-atacante do Aston Villa, acrescenta uma presença diferente na posição de centroavante, por meio da movimentação constante, da pressão e da capacidade de explorar os espaços atrás dos defensores.

    Já Martinelli, cuja chegada é aguardada vinda do Arsenal, vem para dar ao "Chefe" uma arma ofensiva de outro tipo, pois domina o jogo pela ponta e a infiltração em velocidade, além de possuir a capacidade de entrar na área e criar perigo por conta própria, o que permite ao Al-Hilal transformar a construção do ataque em ameaça ao gol em questão de segundos.

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    No papel, o trio parece capaz de dar a Inzaghi mais de uma maneira de chegar ao gol dos adversários; o Al-Hilal pode contar com a velocidade nos contra-ataques, com a pressão alta, com o jogo direto ou com a superioridade numérica nas laterais, opções que não estavam disponíveis com a mesma flexibilidade em alguns momentos da temporada passada.

    Mas o sucesso da ideia não dependerá apenas da qualidade dos nomes, pois o trio precisa de entrosamento com o restante dos elementos da equipe e de compreender a movimentação uns dos outros, especialmente porque Inzaghi é cobrado a transformar a qualidade individual em um sistema coletivo capaz de competir sob a pressão dos títulos.

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  • FBL-KSA-NASAR-HILALAFP

    O Al-Hilal declara guerra

    Essa revolução ofensiva chega em um momento extremamente delicado para o Al-Hilal, pois a competição doméstica tornou-se mais acirrada, e o clube entra na temporada com a obrigação de recuperar seu posto na disputa da Roshn Saudi League, depois que o Al-Nassr conquistou o título da temporada passada e agora busca manter o troféu e reforçar seu domínio local.

    Sob esse prisma, a contratação de um trio vindo da Premier League inglesa carrega uma mensagem clara: o "Chefe" não quer se contentar em apenas competir, mas busca ter à disposição ferramentas ofensivas que lhe permitam retomar o controle da disputa pelo topo, sobretudo porque a diferença nos detalhes nos jogos dos grandes pode ser o fator decisivo na definição do campeão.

    Do outro lado, o Al-Ahli desponta como um adversário não menos perigoso, depois de ter se imposto com força no cenário asiático e conquistado o título da Liga dos Campeões da Ásia nas duas últimas edições, de acordo com os dados da competição na qual o Al-Hilal entra, o que faz com que a disputa entre os clubes sauditas ultrapasse os limites da liga e alcance também as ambições continentais.

    Assim, o Al-Hilal entra na temporada diante de um desafio duplo: recuperar a hegemonia local diante do Al-Nassr e enfrentar a força crescente do Al-Ahli no âmbito asiático, e em ambos os casos a nova potência ofensiva será uma de suas armas mais importantes.

    O que chama a atenção é que as saídas de Malcom e Benzema, somadas à ausência de Salem Al-Dawsari, poderiam representar um duro golpe para a equipe, mas a diretoria optou por lidar com a situação de maneira diferente. Em vez de buscar um único substituto para cada jogador, montou um grupo ofensivo inteiramente novo, o que eleva o teto das expectativas, mas, ao mesmo tempo, aumenta o tamanho da responsabilidade.

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  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Arma aterrorizante ou risco calculado?

    O novo Al-Hilal conta agora com nomes capazes de fazer a diferença, mas a transição de uma equipe que reunia grandes estrelas para um novo sistema exige tempo. E se Inzaghi conseguir acelerar o processo de entrosamento, o trio vindo da Premier League poderá se tornar um dos setores ofensivos mais incômodos da Liga Roshn.

    Já se a equipe precisar de um período mais longo para se adaptar, o Al-Hilal poderá se ver obrigado a pagar o preço da grande mudança, especialmente porque o Al-Nassr entra na temporada como atual campeão, e o Al-Ahli conta com uma confiança crescente após seus sucessos continentais.

    No fim das contas, não é possível julgar a revolução ofensiva do Al-Hilal pelo valor das contratações ou pela fama dos jogadores, mas sim pelo que acontecerá quando Watkins, Martinelli e Somerville estiverem no ataque e tiverem a liberdade que lhes permita mostrar o seu melhor.

    O Al-Hilal mudou seu ataque porque a competição não permite mais esperar, e o trio da Premier League pode ser a faísca de que o "Chefe" precisa para recuperar seu domínio, ou o excesso de mudanças pode se transformar em um teste difícil para Inzaghi.

     Em ambos os casos, a próxima temporada traz uma nova batalha no topo do futebol saudita, e o Al-Hilal parece pronto para entrar nela com armas completamente diferentes.

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