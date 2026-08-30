O Al-Hilal se prepara para encarar o próximo período da temporada com uma roupagem completamente diferente, depois de ter promovido grandes mudanças em seu setor ofensivo durante a atual janela de transferências, na tentativa de remodelar sua força de ataque com peças capazes de dar à equipe uma personalidade mais agressiva, após a saída do brasileiro Malcom e com o francês Karim Benzema fora dos planos, num momento em que Salem Al-Dawsari está ausente por lesão.
O Al-Hilal não se limitou a contratar apenas um jogador, mas optou por construir um novo ataque com nomes vindos diretamente do ambiente da Premier League, após acertar com o holandês Crysencio Summerville, em seguida fechar a contratação do inglês Ollie Watkins e completar o trio com o brasileiro Gabriel Martinelli, deixando à disposição do treinador italiano Simone Inzaghi um grupo ofensivo completamente diferente daquele com o qual contava no período anterior.
A aposta do Al-Hilal aqui não diz respeito apenas à reposição dos nomes que saíram, mas à construção de um novo sistema ofensivo dotado de velocidade, força e capacidade de se movimentar por diferentes espaços, o que pode tornar o "Líder" ainda mais perigoso, caso o trio consiga entrosar rapidamente dentro das ideias de Inzaghi.
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