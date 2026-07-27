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O Al Ahly do Egito assina o maior contrato de investimento da sua história e o sonho do estádio aproxima-se

Al Ahly
Premier League
Al Masry SC x Al Ahly
Al Masry SC
Egito
Marrocos
Tunísia
Argélia

A Fortaleza Vermelha abre as portas de uma nova era

Numa iniciativa histórica que reflete o estatuto económico e desportivo do Al Ahly, o "clube do século" em África anunciou a assinatura do maior contrato de investimento da sua história, e o de maior dimensão do género em toda a região do Médio Oriente, com a Vodafone, numa parceria estratégica que representa um salto qualitativo ao nível do investimento desportivo e abre a porta a uma nova fase no projeto do estádio do Al Ahly, que está mais perto do que nunca de deixar de ser um sonho longamente aguardado para se tornar uma realidade concreta.

A cerimónia de assinatura decorreu numa grande festa que contou com a presença da direção do clube, presidida por Mahmoud El Khatib, além de vários ministros, das administrações das empresas do Al Ahly para o futebol, das infraestruturas desportivas e da Al Qalaa Al Hamra, de representantes da Vodafone e de um conjunto de figuras desportivas, públicas e mediáticas.

A empresa Al Qalaa Al Hamra, responsável pelo financiamento e pela execução do projeto do estádio do Al Ahly, assinou um contrato histórico com a Vodafone que atribui à empresa os direitos de nome do estádio do Al Ahly, enquanto a empresa Al Ahly para o Futebol assinou um novo contrato de patrocínio com a Vodafone, tornando-se o patrocinador principal da camisola da equipa principal por um período de quatro anos, num contrato cujo valor supera todos os contratos de patrocínio anteriores.

Este acordo representa um marco na trajetória do investimento desportivo, na medida em que contribui para maximizar os retornos de investimento do clube e apoia a execução do projeto do estádio de nível mundial, reforçando o estatuto do Al Ahly como uma das maiores entidades desportivas da região.

El Khatib ofereceu ainda a camisola do clube a Mohamed Abdallah, diretor executivo e administrador delegado da Vodafone Egito e presidente regional dos mercados internacionais do grupo Vodafone, durante a cerimónia que assistiu ao anúncio oficial da parceria histórica.

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    Um sonho que se aproxima cada vez mais da realidade

    Mahmoud El-Khatib afirmou que a assinatura da parceria estratégica com a empresa «Vodafone» representa um novo marco histórico na trajetória do clube, sublinhando que o Al-Ahly continua a construir conquistas graças à sua história ilustre, aos seus adeptos, aos seus sócios e à sua busca contínua pelo desenvolvimento dos seus recursos, de forma a garantir o cumprimento dos seus compromissos e a concretização das suas ambições futuras.

    El-Khatib elogiou o papel desempenhado pelo Estado egípcio, sob a liderança do presidente Abdel Fattah al-Sisi, no apoio aos projetos de infraestrutura e ao desporto, afirmando que o sonho dos adeptos do Al-Ahly de possuir um estádio de nível mundial está mais próximo do que nunca.

    Explicou que a ideia de colaboração com a «Vodafone» surgiu durante o seu período de tratamento no início do ano corrente, depois de ter recebido uma proposta da empresa, tendo-se iniciado posteriormente uma série de reuniões com a empresa de futebol do Al-Ahly e com os responsáveis pelos direitos comerciais, antes de se chegar ao maior contrato de investimento na história do clube.

    Referiu que o contrato incluiu um mecanismo financeiro inovador para proteger os direitos do Al-Ahly, através da fixação do valor e da garantia de que o clube beneficiará de qualquer aumento na taxa de câmbio, recebendo o respetivo valor em libras egípcias, o que reflete o profissionalismo na gestão do dossiê de investimento.

    Acrescentou que a obtenção pela «Vodafone» dos direitos de nome do estádio do Al-Ahly representa um grande apoio financeiro ao projeto, expressando a sua total confiança na empresa Qalaa Holdings (Fortaleza Vermelha), presidida por Mohamed Kamel, para concluir o estádio dentro do calendário estabelecido, apesar dos desafios técnicos e de engenharia que a execução enfrentou e que foram superados.

    O presidente do Al-Ahly revelou que solicitou alterações ao projeto do estádio, entre elas a substituição das escadas de betão por escadas rolantes, em conformidade com os mais recentes padrões mundiais e proporcionando uma experiência mais avançada e confortável aos adeptos, algo que já foi concretizado.

    El-Khatib dirigiu agradecimentos à empresa «Vodafone», à empresa Qalaa Holdings (Fortaleza Vermelha), à empresa de futebol do Al-Ahly e a todas as equipas de trabalho, valorizando também os esforços do conselho de administração do clube e da direção executiva, elogiando a consideração do conselho para com as suas condições de saúde, pelas quais passou desde setembro passado, e o facto de cada indivíduo ter desempenhado o seu papel da melhor forma.

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    Uma parceria entre os modelos desportivos de maior sucesso

    Gouhar Nabil, ministro da Juventude e do Desporto, afirmou que a atual parceria entre o Al Ahly e a «Vodafone» é uma das melhores e mais bem-sucedidas parcerias no domínio desportivo, manifestando a sua satisfação com este passo que reflete a dimensão e o valor do clube Al Ahly.

    Salientou que esta parceria está em sintonia com as orientações da liderança política e a visão do presidente Abdel Fattah al-Sisi relativamente ao investimento nas pessoas, prevendo que traga grandes benefícios ao clube Al Ahly, à empresa «Vodafone», ao desporto egípcio, ao futebol e ao adepto egípcio de forma geral.

    Acrescentou que a sua experiência nas áreas do desporto e do investimento o leva a reconhecer o valor desta parceria, que reúne duas entidades que erguem a bandeira do pioneirismo e do sucesso, sublinhando que ela contribuirá para servir o desporto egípcio e reforçar a sua posição.

    O ministro da Juventude e do Desporto declarou: "Cresci dentro do clube Al Ahly, e isso é motivo de orgulho para mim, e aprendi ali que representar o nome do Egito e erguer a sua bandeira é o objetivo mais nobre. Por isso, sou hoje ministro de todos os egípcios e de todas as instituições desportivas, longe de quaisquer filiações, em prol da elevação do nome do Egito em todos os palcos desportivos."

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    Parceria histórica

    Mohamed Abdallah, diretor executivo e administrador delegado da Vodafone Egito e presidente regional para os mercados internacionais do grupo Vodafone, afirmou que as relações entre a empresa e o Al Ahly se estendem por mais de 25 anos e conheceram inúmeros êxitos e conquistas conjuntas.

    Explicou que a empresa inaugura hoje uma nova etapa na sua relação com o Al Ahly, que reflete a visão da «Vodafone», que acredita que a tecnologia representa a pedra angular do progresso e contribui para o desenvolvimento das diversas experiências e serviços oferecidos aos cidadãos.

    Indicou que esta parceria é a primeira do género no Médio Oriente, através da atribuição do nome «Vodafone» ao estádio do Al Ahly, que se torna o primeiro estádio no Egito a levar o nome da empresa, no âmbito de uma visão que visa criar estádios inteligentes que recorrem à tecnologia para melhorar a experiência do adepto, desde a reserva de bilhetes e a deslocação até à presença nos jogos e ao usufruto dos eventos desportivos.

    Sublinhou que a «Vodafone» é o maior investidor em infraestruturas digitais e tecnológicas no Egito, com investimentos que ultrapassaram os 125 mil milhões de libras, reafirmando que o investimento no desporto representa uma extensão do papel da tecnologia na melhoria da vida dos cidadãos.

    Acrescentou que as edições recentes das competições mundiais comprovaram que a tecnologia se tornou parte essencial da experiência do futebol, apontando que a nova parceria com o Al Ahly tem como objetivo oferecer valor real ao adepto egípcio, através do desenvolvimento do ecossistema do desporto e do futebol.

    Concluiu o seu discurso agradecendo à equipa da «Vodafone» e a todos os parceiros de sucesso, dirigindo um agradecimento especial ao capitão Mahmoud El Khatib, elogiando a sua visão de futuro e manifestando o desejo de que o próximo encontro decorra dentro do «Estádio Vodafone».

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    # O passado e o futuro do Al-Ahly

    Karim Eid, diretor do setor comercial da Vodafone Egito, manifestou a sua satisfação com a parceria com o Al Ahly, sublinhando que esta representa uma das mais importantes etapas estratégicas no desporto egípcio.

    Explicou que o contrato de patrocínio se estende por quatro anos e tem como objetivo enriquecer a experiência do adepto egípcio e apresentar um modelo moderno e evoluído para o sistema desportivo, acompanhando a grande evolução que a indústria do futebol atravessa a nível mundial.

    Acrescentou que o principal objetivo desta parceria é aplicar a tecnologia no desenvolvimento do desporto egípcio e proporcionar uma experiência integrada ao adepto, em linha com os mais recentes padrões internacionais.

    Por sua vez, o engenheiro Ayman Fathy, presidente da Al Ahly Football Company, agradeceu ao ministro da Juventude e Desporto e ao capitão Mahmoud El Khatib pelo seu apoio contínuo à empresa na concretização da sua visão de investimento e na maximização dos recursos do clube.

    Elogiou também o profissionalismo e a transparência com que a Vodafone atuou durante as negociações, sublinhando que o Al Ahly procura sempre escolher parceiros que possuam a mesma ambição e visão, algo que se concretizou nesta parceria.

    Acrescentou que a competição no futebol já não se limita ao retângulo verde, tendo-se estendido ao domínio do investimento e do patrocínio, referindo que o acordo com a Vodafone inclui diversos direitos comerciais que exigiram um grande esforço para se chegar à melhor fórmula que salvaguarda os interesses de ambas as partes.

    Concluiu as suas declarações agradecendo a Naira Ali, diretora executiva da Al Ahly Football Company, ao consultor Shady El Barquki, responsável pelos aspetos jurídicos do contrato, e a todos os colaboradores da empresa, em reconhecimento pelos seus esforços na concretização deste acordo histórico, que torna a Vodafone parte da história e do futuro do Al Ahly.