O Al Ahly do Egito assina o maior contrato de investimento da sua história e o sonho do estádio aproxima-se

Numa iniciativa histórica que reflete o estatuto económico e desportivo do Al Ahly, o "clube do século" em África anunciou a assinatura do maior contrato de investimento da sua história, e o de maior dimensão do género em toda a região do Médio Oriente, com a Vodafone, numa parceria estratégica que representa um salto qualitativo ao nível do investimento desportivo e abre a porta a uma nova fase no projeto do estádio do Al Ahly, que está mais perto do que nunca de deixar de ser um sonho longamente aguardado para se tornar uma realidade concreta.

A cerimónia de assinatura decorreu numa grande festa que contou com a presença da direção do clube, presidida por Mahmoud El Khatib, além de vários ministros, das administrações das empresas do Al Ahly para o futebol, das infraestruturas desportivas e da Al Qalaa Al Hamra, de representantes da Vodafone e de um conjunto de figuras desportivas, públicas e mediáticas.

A empresa Al Qalaa Al Hamra, responsável pelo financiamento e pela execução do projeto do estádio do Al Ahly, assinou um contrato histórico com a Vodafone que atribui à empresa os direitos de nome do estádio do Al Ahly, enquanto a empresa Al Ahly para o Futebol assinou um novo contrato de patrocínio com a Vodafone, tornando-se o patrocinador principal da camisola da equipa principal por um período de quatro anos, num contrato cujo valor supera todos os contratos de patrocínio anteriores.

Este acordo representa um marco na trajetória do investimento desportivo, na medida em que contribui para maximizar os retornos de investimento do clube e apoia a execução do projeto do estádio de nível mundial, reforçando o estatuto do Al Ahly como uma das maiores entidades desportivas da região.

El Khatib ofereceu ainda a camisola do clube a Mohamed Abdallah, diretor executivo e administrador delegado da Vodafone Egito e presidente regional dos mercados internacionais do grupo Vodafone, durante a cerimónia que assistiu ao anúncio oficial da parceria histórica.