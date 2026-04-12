O Al-Ahly acusa a Federação de Futebol de violar o estatuto no caso da Ceramica

O Al-Ahly enviou uma carta à Federação Egípcia de Futebol na qual defende seu direito de designar quem julgar adequado para assistir à audiência sobre as conversas ocorridas entre o árbitro da partida e os árbitros de vídeo durante o jogo contra o Ceramica Cleopatra no campeonato.
Mustafa Azzam, secretário-geral da Federação de Futebol, havia mencionado em carta anterior que “a audição das conversas do VAR se limita a dois membros da equipe técnica e administrativa ligada à partida, que foram autorizados a permanecer na área técnica do jogo, e a mais ninguém”.
Isso significa que Sayed Abdel Hafiz, membro do Conselho de Administração do Al-Ahly, não comparecerá à audiência.