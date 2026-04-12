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محمود الخطيب
Hussein Hamdy

Traduzido por

O Al-Ahly acusa a Federação de Futebol de violar o estatuto no caso da Ceramica

Al Ahly
Ceramica Cleopatra
Premier League
Egito

Discurso inflamado do Clube do Castelo Vermelho

O Al-Ahly enviou uma carta à Federação Egípcia de Futebol na qual defende seu direito de designar quem julgar adequado para assistir à audiência sobre as conversas ocorridas entre o árbitro da partida e os árbitros de vídeo durante o jogo contra o Ceramica Cleopatra no campeonato.

Mustafa Azzam, secretário-geral da Federação de Futebol, havia mencionado em carta anterior que “a audição das conversas do VAR se limita a dois membros da equipe técnica e administrativa ligada à partida, que foram autorizados a permanecer na área técnica do jogo, e a mais ninguém”.

Isso significa que Sayed Abdel Hafiz, membro do Conselho de Administração do Al-Ahly, não comparecerá à audiência.

  • proibição ilegal

    O Al-Ahly declarou, por meio de comunicado oficial, em resposta à Federação de Futebol: “Com referência à carta que nos foi enviada às 21h15 deste sábado, 11 de abril de 2026, na qual se informava que a sua estimada Federação decidiu permitir que apenas “2” membros da comissão técnica e administrativa a ouvir as conversas que ocorreram entre o árbitro de campo Mahmoud Wafa e o árbitro de vídeo Mahmoud Ashour na partida entre o Al-Ahly e o Ceramica no Campeonato da Liga, realizada na última terça-feira... Gostaríamos de salientar que não existe nenhum regulamento ou texto legal que conceda à sua estimada federação o direito de determinar quem representa o clube nesta sessão, nem de definir a identidade dos presentes, sejam eles técnicos, administrativos ou responsáveis”.

    E acrescentou: “A escolha de quem representa o Al-Ahly nesta sessão é um direito inerente ao clube e ao seu conselho de administração, que assume a responsabilidade desde que não tenha violado nenhum regulamento ou texto legal. Da mesma forma, a escolha de quem representa o clube em qualquer reunião, sessão, evento ou atividade é um direito inerente ao conselho de administração do clube, garantido pela Constituição egípcia e pelas leis egípcias. pois o clube, como pessoa jurídica, tem total liberdade para determinar quem o representa nos diversos contextos, e a restrição desse direito inalienável ameaça a personalidade jurídica do clube, que lhe é conferida por lei, viola os direitos inalienáveis previstos na Constituição egípcia e infringe os princípios fundamentais da justiça”.

    • Publicidade

  • Condições arbitrárias

    Ele continuou: “A carta que nos foi enviada em 9 de abril de 2026, na qual constava a aprovação da Comissão de Árbitros para permitir que nosso clube ouvisse as conversas ocorridas entre o árbitro de campo e o árbitro de vídeo, confirmou que tal medida se insere no âmbito da transparência, sem que a Comissão de Árbitros tenha especificado a identidade das pessoas autorizadas a ouvir... E foi decidido por vocês que no domingo, às 12h, receberiam os representantes do Clube Al-Ahly... Assim constava em sua carta, e se a sua estimada federação aspira à imparcialidade e à transparência, qual é o dano que lhe advém do fato de o Al-Ahly determinar quem o representará?”.

    E continuou: “Enviamos à vossa estimada federação, na manhã deste sábado, 11 de abril de 2026, que uma delegação do clube, liderada por Sayed Abdel Hafiz, membro do Conselho de Administração, comparecerá na data e hora por vós determinadas, às 12h do “amanhã, domingo”, para ouvir as conversas mencionadas... Não houve qualquer comentário a esse respeito, pois trata-se de um direito intransmissível do clube... Portanto, qual é a urgência que leva a vossa estimada federação a nos contatar perto da meia-noite, após o término do horário oficial de expediente, e a nos informar de uma decisão que não tem fundamento regulamentar nem legal?”.

  • A ironia do Al-Ahly

    Ele continuou: “Consta da carta que nos foi enviada há duas horas que a audiência se limita apenas aos membros da comissão técnica e administrativa ligados à partida, o que é surpreendente e contradiz a lógica, pois a audiência das conversas ocorre na sede da Federação Egípcia de Futebol, que deveria ser o lar de todos os clubes... conforme definido por vocês, e não no estádio da partida ou na área técnica, como consta em sua carta. Existe, por acaso, uma área técnica específica na sede da Federação para receber os membros da equipe técnica e administrativa?”.

    E continuou: “Consta em sua carta que a permissão para ouvir as conversas entre o árbitro de campo e o árbitro de vídeo não ocorreu antes, o que é uma garantia de imparcialidade... e nós valorizamos isso, mas a vossa estimada Federação, presidida por um membro das federações africana e internacional, sabe que isso já ocorre há muito tempo em todas as ligas do mundo, sejam elas árabes ou europeias, e é um direito inalienável de todos os clubes”.

    Leia também: “Intimidação e corrupção arbitral”... Ataque veemente do Al-Ahly ao árbitro da partida contra o Ceramica

  • Estado de Direito

    Ele acrescentou: “Gostaríamos de lembrar a Vossa Excelência que o contexto da audiência em questão não é técnico nem administrativo, mas sim jurídico, de natureza judicial, não podendo ignorar-se que essa audiência faz parte do contexto dos procedimentos judiciais relacionados à partida em questão e aos eventos ocorridos durante a mesma, seja no que diz respeito às sanções impostas ao Al-Ahly pela Diretoria de Competições da Liga dos Clubes Profissionais, contra as quais o clube apresentou recurso perante o Conselho de Administração da Liga e perante a Comissão de Disciplina da Federação Egípcia de Futebol, seja no que diz respeito às reclamações apresentadas pelo clube à Comissão de Árbitros e à Comissão de Disciplina contra a arbitragem da partida em questão”.

    E concluiu: “Com base nisso, o Al-Ahly, respeitando a soberania da lei, faz valer seu direito inalienável de designar quem julgar adequado para comparecer a esta audiência, desde que a pessoa ou pessoas designadas pelo clube apresentem documentos oficiais que comprovem tal designação, emitidos pelo clube.” Esperamos que Vossa Excelência respeite a soberania da lei e os direitos do Al-Ahly, como pessoa jurídica, no que diz respeito à delegação de quem o representa legalmente”.

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