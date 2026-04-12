O Al-Ahly acusa a Federação de Futebol de violar o estatuto no caso da Ceramica

O Al-Ahly declarou, por meio de comunicado oficial, em resposta à Federação de Futebol: “Com referência à carta que nos foi enviada às 21h15 deste sábado, 11 de abril de 2026, na qual se informava que a sua estimada Federação decidiu permitir que apenas “2” membros da comissão técnica e administrativa a ouvir as conversas que ocorreram entre o árbitro de campo Mahmoud Wafa e o árbitro de vídeo Mahmoud Ashour na partida entre o Al-Ahly e o Ceramica no Campeonato da Liga, realizada na última terça-feira... Gostaríamos de salientar que não existe nenhum regulamento ou texto legal que conceda à sua estimada federação o direito de determinar quem representa o clube nesta sessão, nem de definir a identidade dos presentes, sejam eles técnicos, administrativos ou responsáveis”.

E acrescentou: “A escolha de quem representa o Al-Ahly nesta sessão é um direito inerente ao clube e ao seu conselho de administração, que assume a responsabilidade desde que não tenha violado nenhum regulamento ou texto legal. Da mesma forma, a escolha de quem representa o clube em qualquer reunião, sessão, evento ou atividade é um direito inerente ao conselho de administração do clube, garantido pela Constituição egípcia e pelas leis egípcias. pois o clube, como pessoa jurídica, tem total liberdade para determinar quem o representa nos diversos contextos, e a restrição desse direito inalienável ameaça a personalidade jurídica do clube, que lhe é conferida por lei, viola os direitos inalienáveis previstos na Constituição egípcia e infringe os princípios fundamentais da justiça”.