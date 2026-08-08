O Al-Ahli no banco dos réus: metade das partidas do Campeonato Saudita sem futebol

O Campeonato Saudita Roshn viveu uma situação excepcional na temporada passada, na qual cerca de metade de suas partidas transcorreu sem bola em jogo, sendo o Al-Ahli o maior culpado dessa situação catastrófica.
O jornal saudita "Asharq Al-Awsat" preparou uma reportagem com números da rede de estatísticas "Opta", na qual revelou alguns dados relacionados ao tempo efetivo de jogo das partidas da temporada passada do Campeonato Saudita Roshn.
O tempo efetivo se refere ao período em que a bola esteve em jogo, descontadas as paralisações, sejam elas causadas por faltas, lesões, substituições, bolas paradas, revisões da tecnologia do árbitro assistente de vídeo ou atrasos na retomada do jogo.