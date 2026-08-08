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Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Ahmed Mansy

Traduzido por

O Al-Ahli no banco dos réus: metade das partidas do Campeonato Saudita sem futebol

Especiais e Opinião
Campeonato Saudita
Al-Nassr
Al-Ittihad
Al Hilal
Al-Ahli
Arábia Saudita

<article> <h1>Números catastróficos na Roshan League</h1> </article>

O Campeonato Saudita Roshn viveu uma situação excepcional na temporada passada, na qual cerca de metade de suas partidas transcorreu sem bola em jogo, sendo o Al-Ahli o maior culpado dessa situação catastrófica.

O jornal saudita "Asharq Al-Awsat" preparou uma reportagem com números da rede de estatísticas "Opta", na qual revelou alguns dados relacionados ao tempo efetivo de jogo das partidas da temporada passada do Campeonato Saudita Roshn.

O tempo efetivo se refere ao período em que a bola esteve em jogo, descontadas as paralisações, sejam elas causadas por faltas, lesões, substituições, bolas paradas, revisões da tecnologia do árbitro assistente de vídeo ou atrasos na retomada do jogo.

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  • Metade das partidas do Campeonato Saudita sem bola

    O relatório revelou que a média de tempo efetivo de jogo das partidas do Campeonato Saudita na última temporada foi de 51 minutos e 24 segundos em cada uma das 306 partidas realizadas na competição.

    Isso ocorre apesar de a média de duração de cada partida no Campeonato Saudita ser de 100 minutos e 6 segundos, dos quais apenas cerca de 51% são efetivamente jogados, enquanto 48 minutos e 42 segundos são consumidos em paralisações.

    Isso fica evidente por meio dos números referentes a todas as partidas, cuja soma de tempo na última temporada chegou a 30.630 minutos e 11 segundos, dos quais foram jogados 15.727 minutos e 35 segundos, uma média de aproximadamente a metade.

    Isso significa que a bola permaneceu fora de jogo durante 14.902 minutos e 36 segundos, o equivalente ao tempo de 165 partidas em sua duração original, mais outros 52 minutos.

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  • A liga saudita rumo ao pior

    O curioso é que o tempo efetivo de jogo na última temporada do Campeonato Saudita é muito inferior ao da temporada anterior, 2024-2025, quando havia atingido 54 minutos e 47 segundos, o que significa uma queda de 3 minutos e 20 segundos completos.

    Essa queda parece extremamente estranha, sobretudo porque a Federação Internacional de Futebol, a Fifa, impõe continuamente novas regras a fim de compensar os minutos de jogo perdidos durante as partidas.

  • A Liga Saudita: longe dos grandes da Europa

    A gravidade desse número fica evidente na comparação com as grandes ligas europeias, nas quais a porcentagem de tempo real não ficou abaixo de 53%, uma diferença de aproximadamente 2% em relação ao Campeonato Saudita.

    O Campeonato Francês apareceu na liderança, com 55,9%, seguido pelo Campeonato Alemão, com 55,5%, depois pelos campeonatos Espanhol e Italiano, com 54,1%, e, por último, pela Premier League inglesa, com 53,1%.

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  • Al-Ahli é o pior do Campeonato Saudita

    O curioso é que o Al-Ahli foi o time cujas partidas registraram o menor tempo efetivo na temporada passada do Campeonato Saudita, apesar de ter brigado pelo título até as rodadas finais.

    A média de tempo efetivo de jogo nas partidas do Al-Ahli foi de 47 minutos e 15 segundos por partida, uma diferença de mais de 4 minutos em relação à média de tempo efetivo das partidas da Roshn League.

    Isso acontece apesar de a média do tempo total das partidas do Al-Ahli ter alcançado 102 minutos e 13 segundos, a mais alta na temporada passada do Campeonato Saudita.

    De forma geral, o Al-Ahli apareceu em 3 das 5 piores partidas da temporada passada da Roshn League em termos de tempo efetivo de jogo: contra o Al-Shabab (40 minutos e 16 segundos), o Al-Khaleej (40 minutos e 34 segundos) e o Al-Nassr (39 minutos e 28 segundos).

  • O pior clássico da temporada

    Falando sobre a partida entre Al-Ahli e Al-Nassr, que terminou com a vitória do "Al-Alami" por 2 a 0, aquele clássico foi o pior da temporada passada da Roshn Saudi League em termos de tempo efetivo de jogo.

    Apesar de a partida ter durado 109 minutos completos, apenas 39 minutos e 28 segundos foram efetivamente jogados, o que significa que mais de uma hora inteira ficou longe do futebol.

  • O melhor clássico da temporada

    Pelo contrário, o outro clássico entre Al-Hilal e Al-Ittihad foi o melhor da última temporada do Campeonato Saudita em termos de tempo de bola em jogo.

    A partida, que terminou com o empate positivo por 1 a 1, teve um tempo de bola em jogo de 61 minutos e 54 segundos, o maior de toda a última temporada, com uma diferença de mais de 10 minutos em relação à média da competição.