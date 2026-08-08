O Al-Ahli no banco dos réus: metade das partidas do Campeonato Saudita sem futebol

O relatório revelou que a média de tempo efetivo de jogo das partidas do Campeonato Saudita na última temporada foi de 51 minutos e 24 segundos em cada uma das 306 partidas realizadas na competição.

Isso ocorre apesar de a média de duração de cada partida no Campeonato Saudita ser de 100 minutos e 6 segundos, dos quais apenas cerca de 51% são efetivamente jogados, enquanto 48 minutos e 42 segundos são consumidos em paralisações.

Isso fica evidente por meio dos números referentes a todas as partidas, cuja soma de tempo na última temporada chegou a 30.630 minutos e 11 segundos, dos quais foram jogados 15.727 minutos e 35 segundos, uma média de aproximadamente a metade.

Isso significa que a bola permaneceu fora de jogo durante 14.902 minutos e 36 segundos, o equivalente ao tempo de 165 partidas em sua duração original, mais outros 52 minutos.