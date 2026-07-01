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O Al-Ahli inicia uma investida para contratar Mohamed Salah, com o ícone do Liverpool sendo cotado para substituir o craque Riyad Mahrez, que está de saída
O Al-Ahli aponta Salah como o escolhido
A Liga Profissional da Arábia Saudita se prepara para mais uma grande saga de transferências, já que o Al-Ahli teria manifestado interesse em Salah. Com a janela de transferências de verão em pleno andamento, relatos indicam que o gigante saudita começou a sondar a viabilidade de uma negociação envolvendo o ícone egípcio.
Embora Salah tenha sido constantemente associado a uma transferência para o Oriente Médio nas últimas temporadas, essa última abordagem tem um peso significativo, já que o Al-Ahli busca reconstruir seu ataque. De acordo com a Sky Suíça, o clube teria solicitado informações detalhadas sobre os requisitos financeiros e esportivos necessários para contratar Salah.
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A vaga deixada por Riyad Mahrez
Essa tentativa de contratar Salah surge como consequência direta da saída de Mahrez do clube. O jogador da seleção argelina não é mais jogador do Al-Ahli, após ambas as partes terem chegado a um acordo mútuo para rescindir seu contrato antes do prazo. Tal vazio no elenco exige um substituto de prestígio igual ou superior no cenário mundial.
Entende-se que a rescisão do contrato custou ao Al-Ahli aproximadamente €14,5 milhões, tornando Mahrez efetivamente um jogador sem contrato. Com a saída de um ala africano emblemático, o time saudita não perdeu tempo em apontar Salah como o sucessor ideal para liderar seu ataque na próxima temporada.
Metas estratégicas no mercado saudita
Embora o Al-Ahli também tenha acompanhado Karim Adeyemi, do Borussia Dortmund, para reforçar suas opções de ataque, Salah ocupa um patamar completamente diferente para os tomadores de decisão do clube. O atacante de 34 anos é visto não apenas como um jogador, mas como um fenômeno cultural e comercial para a liga.
Apesar do interesse em perfis mais jovens, como Adeyemi, Salah continua sendo a prioridade máxima. A diretoria em Jeddah sabe que o ícone do Liverpool continua sendo um dos atacantes mais produtivos e consistentes do futebol europeu.
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Fases iniciais de um negócio de grande porte
Neste momento, as negociações ainda se encontram em fase preliminar. Embora o Al-Ahli tenha coletado informações iniciais sobre as possíveis exigências do jogador, ainda não foi alcançado nenhum acordo oficial entre os clubes ou os representantes do jogador.
Em meio às especulações sobre a transferência, Salah tem se concentrado em suas obrigações com a seleção nacional. Ele retomou os treinos na quarta-feira, participando de parte da sessão da equipe após uma pequena lesão. O retorno de Salah aos treinos é um incentivo para o Egito, que enfrenta a Austrália nas oitavas de final nesta sexta-feira.