O Al-Ahli inicia uma investida para contratar Mohamed Salah, com o ícone do Liverpool sendo cotado para substituir o craque Riyad Mahrez, que está de saída

A Liga Profissional da Arábia Saudita se prepara para mais uma grande saga de transferências, já que o Al-Ahli teria manifestado interesse em Salah. Com a janela de transferências de verão em pleno andamento, relatos indicam que o gigante saudita começou a sondar a viabilidade de uma negociação envolvendo o ícone egípcio.

Embora Salah tenha sido constantemente associado a uma transferência para o Oriente Médio nas últimas temporadas, essa última abordagem tem um peso significativo, já que o Al-Ahli busca reconstruir seu ataque. De acordo com a Sky Suíça, o clube teria solicitado informações detalhadas sobre os requisitos financeiros e esportivos necessários para contratar Salah.







