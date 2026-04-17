O Ajax quer Dani Ceballos! O ex-diretor do Barcelona, Jordi Cruyff, faz uma abordagem ousada enquanto o jogador da seleção espanhola se aproxima da saída do Real Madrid

A situação na capital espanhola tem se tornado cada vez mais frustrante para Ceballos. Sob o comando de Álvaro Arbeloa, ele tem enfrentado dificuldades para garantir tempo de jogo consistente, tendo participado de apenas cinco partidas desde seu retorno. Ele ainda não foi titular em nenhuma partida sob o comando do atual técnico. Sua temporada já havia sido prejudicada por uma lesão muscular que o deixou fora dos gramados por seis semanas. Ao longo de toda a temporada, ele disputou apenas 804 minutos em 22 partidas, sendo apenas sete como titular. Além disso, ele não jogou nem um minuto nas últimas três partidas do Real Madrid, o que o torna o terceiro jogador de linha menos utilizado do time.