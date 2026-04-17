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O Ajax quer Dani Ceballos! O ex-diretor do Barcelona, Jordi Cruyff, faz uma abordagem ousada enquanto o jogador da seleção espanhola se aproxima da saída do Real Madrid
Cruyff tem como alvo estrela do Real Madrid para a reconstrução do Ajax
De acordo com o AS, o Ajax lançou uma ousada tentativa de garantir a contratação de Ceballos para a próxima temporada. Cruyff não perdeu tempo para deixar sua marca em Amsterdã, colocando o meio-campista na mira para liderar seu primeiro grande projeto como diretor esportivo. O clube não conquista o título da Eredivisie desde 2022 e, atualmente, luta apenas para se classificar para a Liga dos Campeões, faltando quatro partidas para o fim do campeonato. Embora continuem comprometidos com sua famosa base de formação, eles buscam ativamente profissionais experientes que possam agregar liderança e qualidade técnica imediatas a um elenco que está atrás do atual campeão, o PSV.
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Campanha frustrante sob o comando de Arbeloa
A situação na capital espanhola tem se tornado cada vez mais frustrante para Ceballos. Sob o comando de Álvaro Arbeloa, ele tem enfrentado dificuldades para garantir tempo de jogo consistente, tendo participado de apenas cinco partidas desde seu retorno. Ele ainda não foi titular em nenhuma partida sob o comando do atual técnico. Sua temporada já havia sido prejudicada por uma lesão muscular que o deixou fora dos gramados por seis semanas. Ao longo de toda a temporada, ele disputou apenas 804 minutos em 22 partidas, sendo apenas sete como titular. Além disso, ele não jogou nem um minuto nas últimas três partidas do Real Madrid, o que o torna o terceiro jogador de linha menos utilizado do time.
Transferências paralisadas e rumores anteriores sobre o Betis
Esta não é a primeira vez que Ceballos é associado a uma saída do Bernabéu. Há muito que circulam rumores sobre um retorno ao Real Betis, mas foi no verão passado que ele esteve mais perto de partir. O Marselha havia chegado a um acordo com o Real Madrid sobre um contrato de empréstimo que incluía uma opção de compra obrigatória. No entanto, o meio-campista decidiu bloquear a transferência no final da janela de transferências. Essa decisão teria causado atritos com a diretoria do clube em Valdebebas, já que eles estavam dispostos a facilitar sua saída. Com apenas um ano restante de contrato, uma saída definitiva parece agora inevitável.
- AFP
Um verão decisivo aguarda o meia espanhol
Ceballos precisa decidir em breve se uma transferência para a Holanda é o passo certo para relançar sua carreira, que está estagnada. Enquanto o Real Madrid se prepara para uma grande reformulação no verão, com o objetivo de lucrar com o último ano de contrato do jogador, a tentação de se tornar uma figura central no renovado Ajax de Cruyff pode ser impossível de recusar.