O Ajax parece estar ficando impaciente com Marc-André ter Stegen: um acordo especial atrasa a negociação com o FC Barcelona

Segundo informações vindas da Holanda, o Barça continuará arcando com a maior parte do salário, que supostamente ultrapassa em muito os dez milhões de euros para a temporada 2026/27. Ter Stegen já havia sido emprestado na temporada passada ao Girona, rival da LaLiga. Na época, segundo reportagens da mídia espanhola, o pequeno clube pagou apenas um milhão de euros do salário.

No entanto, Ter Stegen sofreu rapidamente uma lesão grave, de modo que disputou apenas duas partidas pelo Girona. Apesar disso, o clube teve que pagar integralmente a parcela do salário previamente acordada. É exatamente isso que o Ajax quer evitar agora, vinculando a parcela do salário a ser arcada ao tempo de jogo de Ter Stegen.