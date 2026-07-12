É o que informa o jornal esportivo espanhol Mundo Deportivo. Segundo a publicação, o goleiro alemão já teria chegado a um acordo com o clube holandês sobre a transferência e estaria aguardando para poder viajar a Amsterdã a fim de realizar os exames médicos. No entanto, os dois clubes ainda não teriam chegado a um acordo quanto à divisão do salário de Ter Stegen e ao tratamento tributário dos pagamentos mensais.
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O Ajax parece estar ficando impaciente com Marc-André ter Stegen: um acordo especial atrasa a negociação com o FC Barcelona
Segundo informações vindas da Holanda, o Barça continuará arcando com a maior parte do salário, que supostamente ultrapassa em muito os dez milhões de euros para a temporada 2026/27. Ter Stegen já havia sido emprestado na temporada passada ao Girona, rival da LaLiga. Na época, segundo reportagens da mídia espanhola, o pequeno clube pagou apenas um milhão de euros do salário.
No entanto, Ter Stegen sofreu rapidamente uma lesão grave, de modo que disputou apenas duas partidas pelo Girona. Apesar disso, o clube teve que pagar integralmente a parcela do salário previamente acordada. É exatamente isso que o Ajax quer evitar agora, vinculando a parcela do salário a ser arcada ao tempo de jogo de Ter Stegen.
Ter Stegen, que ainda tem contrato com o Barça até 2028, já vem se preparando intensamente para a nova temporada nos últimos dias, embora o primeiro treino oficial do clube só aconteça na segunda-feira. Nessa ocasião, Ter Stegen passará pela avaliação física obrigatória e, muito provavelmente, receberá luz verde para disputar partidas oficiais na próxima temporada.
O Ajax já iniciou a preparação para a próxima temporada em 1º de julho e, segundo a reportagem, aguarda ansiosamente a conclusão da negociação. Os holandeses já disputaram dois jogos-amistosos e terão sua primeira partida oficial nas eliminatórias da Conference League no dia 23 de julho. Nessa ocasião, enfrentarão o Ferencvaros de Budapeste ou o NK Vojvodina, da Sérvia.
Ter Stegen sofreu uma lesão na coxa na primavera, o que exigiu uma cirurgia. Devido à sua longa ausência, ele perdeu a Copa do Mundo, para a qual estava escalado como goleiro titular da seleção alemã. Inicialmente, o jogador do Hoffenheim assumiu a posição entre os postes da seleção alemã, mas, pouco antes da Copa do Mundo, Manuel Neuer retornou e foi escalado para o torneio nos EUA, no México e no Canadá.
Os números de Marc-André ter Stegen na temporada 2025/26:
Jogos: 3 Minutos em campo: 270 Gols sofridos: 2 Jogos sem sofrer gols: 1
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